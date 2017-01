Google Plus

Rui Vitória: "Los pequeños gestos hacen equipos grandes" | Foto: SL Benfica

El Benfica goleó 6-2 a Leixões Sport Club con goles de Pizzi, André Almeida, Jonas y triplete de Kostas Mitroglou, clasificándose a las semifinales de la Taça de Portugal donde deberá enfrentar a Estoril Praia. El entrenador Rui Vitória dio sus declaraciones.

"Veníamos con el objetivo de pasar los cuartos de final y lo hicimos con justicia, reconociendo que Leixões nos dificultó nuestra tarea. Después del primer gol todo fue más fácil. Fue una victoria justa y clara. No me gustaron los dos goles que nos anotaron, no queremos que eso vuelva a ocurrir, aunque sabemos que eso es parte del resultado", comenzó exponiendo el portugués.

Seguido de esto reconoció el trabajo del rival: "Hay que darle mérito a Leixões que jugaron un fútbol positivo, creyeron que podían marcarnos y tuvieron ese premio".

Luego habló de la actuación del joven serbio de 20 años Andrija Živković. "Tengo varios juveniles que son casos serios, Živković es uno más que está creciendo, y cada que entra va teniendo un buen comportamiento", afirmó.

Por otro lado, Rui Vitória también elogió el gesto que tuvo Jonas de dejarle cobrar el penalti a Mitroglou. "Son los pequeños gestos los que ayudan a formar un equipo. Es importante que el Benfica gane, independientemente de quien sea el que anote. A esto le sumamos la manifestación en el gol de André Almeida, son esos pequeños detalles los que hacen equipos grandes", sostuvo.

Y finalmente, el técnico portugués dio su opinión de cara a la semifinal de la Taça de Portugal frente al Estoril: "Queremos llegar a Jamor, pero primero tenemos que vencer al Estoril en la semifinal. Nos veremos en el terreno de juego".