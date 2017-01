Previa Jornada 18 Liga NOS: llega la segunda vuelta

Fotomontaje: Adrià Jiménez (VAVEL España)

Este fin de semana dará comienzo la segunda vuelta de la Liga NOS, en lo que llevamos recorrido hemos ido encontrando gratas sorpresas -como la gran temporada que está realizando Chaves- y grandes decepciones -como la temporada que está teniendo el Sporting de Lisboa-. Esta semana nos encontraremos con otra gran alegría o con una decepción, pero lo que es seguro es que disfrutaremos de un gran fin de semana de fútbol en Portugal.

El Benfica líder, un Porto que no puede pinchar más, un Braga que quiere seguir en la pelea por los puestos Champions, Sporting que sigue con paso firme hacia la decepción, un Vitória Guimaraes que echa de menos a Marega pero sigue ganando o un Nacional que debe ganar en campo del Chaves para salir del descenso. Una vez hemos pasado lista, podemos comenzar.

Paços de Ferreira - Moreirense: hay que salir de la zona baja

Interesante partido el que enfrentará a Paços de Ferreira y Moreirense en el Estádio da Capital do Móvel. Dos equipos que se encuentran la zona baja y que quieren salir de ella, Paços juega en casa y eso siempre ayuda, pero además hay que tener en cuenta que Moreirense disputará el miércoles la semifinal de la Taça BTT y no sabemos si tu técnico, Augusto Inácio, hará cambios para que sus jugadores lleguen frescos a la cita.

Moreirense llega a la cita tras acumular tres derrotas de forma consecutiva en liga, se encuentra a dos puntos de la zona de descenso y necesita ganar para alejarse de ella. Mientras, Paços se encuentra en la decimotercera posición, con 17 puntos, viene de una derrota y necesita ganar para poner una mayor distancia entre la zona de descenso y ellos.

Un gran partido en el que ambos equipos buscarán la victoria, la pelearán con intensidad y harán que se pueda presenciar un gran encuentro.

Porto - Rio Ave: no se permiten fallos

La jornada del sábado dará comienzo con la visita de Rio Ave a Do Dragao en un encuentro en el que Porto puede añadir más presión a Benfica de cara a su partido del domingo. Rio Ave llega en una mala dinámica al encuentro pero, tal y como demostró el Boavista la semana pasada, no se puede descartar un resultado positivo para los de Luís Castro.

Porto llega en un buen momento al encuentro, con buenos resultados y dejando atrás los rumores sobre el despido de Nuno. Rio Ave llega al partido en un mal momento tras acumular 3 jornadas sin conocer la victoria, pero cada partido es un mundo y Rio Ave luchará por conseguir la victoria.

Buen partido el que podremos ver en do Dragao entre Porto y Rio Ave, dos equipos que saldrán a por la victoria y que no decepcionarán al público.

Marítimo - Sporting: no se puede agravar la crisis

Hay que reconocerlo, Sporting está en crisis y esa situación no puede ir a peor. Sporting necesita ganar y lo ha de hacer en uno de los campos más complicados de la Liga NOS, el Estádio dos Barreiros acogerá este partido que puede ser trascendental para la continuidad de Jorge Jesús en el banquillo de los lisboetas. Marítimo juega en casa y quiere recortar distancias con el quinto clasificado, no tiene la mejor visita pero ya vimos que contra los equipos grandes no se achanta.

Marítimo llega al encuentro tras dos victorias de forma consecutiva y tras demostrar que es uno de los equipos más fiables en casa en reiteradas ocasiones. Sporting llega en un mal momento; tras ser eliminado de las dos taças y caer en la Champions League solo aspira a la Liga, pero no están mostrando lo que se espera de ellos y ya se encuentran en la cuarta plaza. Deberán mostrar una mejoría para este encuentro si no quieren que Jorge Jesús siga siendo cuestionado en el cargo.

Un bonito partido el que se podrá ver en Funchal entre dos equipos que juegan un buen fútbol y que harán que sea un gran partido el que podamos presenciar.

Arouca - Boavista: toca confirmar buenas sensaciones

Se enfrentan dos equipos que están en un buen momento de forma y quieren confirmar ese momento en este partido. Arouca viene de dos victorias, mientras que Boavista llega tras su espectacular partido en Da Luz en el que lograron poner contra las cuerdas al líder y dejaron una gran actuación para el recuerdo de los presentes.

La jornada del sábado se va a cerrar con este partido, dos equipos que juegan un buen fútbol y que buscan la victoria para acercarse a la zona europea. Arouca podría acabar el día en la sexta posición, mientras que Boavista podría terminar el día en la séptima plaza en caso de victoria.

Gran encuentro entre dos equipos que dejarán con un buen sabor de boca a los espectadores que puedan presenciar el encuentro.

Benfica - Tondela: visita complicada para el colista

Tondela tiene que revertir su mala racha cuanto antes, pero esta semana no parece la indicada. Visitan a un Benfica que no quiere perder más puntos en casa y que quiere evitar que sus perseguidores le den alcance, con lo que no es el mejor partido para que Tondela comience a ganar. Aún así no pueden confiarse los de Rui Vitória, pues ya vieron la pasada jornada que cualquier equipo puede complicarte un partido.

Benfica llega en un gran momento de forma, esta semana se metieron en la semifinal de la Taça de Portugal y el remontar el 0-3 de la pasada jornada les ha insuflado mucha moral, con lo que llegan al partido en un excelente estado de forma. Quizás sea importante ver que decide hacer Rui Vitória de cara a la semifinal de Taça BTT y si decide hacer rotaciones para que sus juagdores lleguen más frescos a la cita. Tondela no llega en un gran momento, lleva desde noviembre sin ganar en liga y aún no ha ganado como visitante, por lo que este partido se les antoja complicado. Buscarán la victoria, pelearán el partido y veremos si sacan algún punto o se van con las manos vacías.

El líder recibe al colista, el partido parece desigual y lo puede ser. Pero en la Liga NOS todo es posible y cualquier equipo puede poner contra las cuerdas a otro, por lo que estaremos ante un buen partido en el que los dos equipos pelearán por llevarse la victoria.

Feirense - Estoril: no se puede perder

Si el resultado determina una victoria, el que caiga derrotado podría acabar la jornada en la zona de descenso de la Liga NOS, por lo que a ninguno de los dos equipos les conviene perder el encuentro si quieren mantenerse alejados de la zona de descenso.

Nos encontramos a mitad del trayecto, pero estos partidos son los que pueden acabar por determinar un descenso, por lo que ambos equipos se dejarán la piel por conseguir una victoria y alejarse de la zona de descenso. Feirense llega en un buen momento tras haber salido de la zona de descenso, pero necesitan seguir sumando para alejarse aún más de ella. Estoril llega a la cita sumido en una espiral muy negativa y ya acumula seis jornadas sin conocer la victoria, pero se acaban de meter en la semifinal de la Taça de Portugal y esa clasificación puede darle mucha moral a los de Pedro Gómez Carmona de cara a este encuentro para tratar de revertir esa dinámica negativa y poder alejarse de la zona de descenso.

Partido de necesidades el que veremos en el Estádio Marcolino de Castro, dos equipos que quieren alejarse de la zona baja de la tabla y deben sacar un buen resultado de este encuentro, por lo que ambos equipos pelearán por llevarse la victoria y dejarán una buena actuación para los presentes.

Belenenses - Vitória Setúbal: la lucha por la media tabla

Belenenses y Vitória Setúbal suelen ser dos equipos irregulares, con lo que su sitio acostumbra a estar en la media tabla. Décimo contra duodécimo se enfrentan en Do Restelo en un encuentro en el que ambos deberán pelear por lograr la victoria y seguir coqueteando con acercarse a los puestos europeos, pero sin llegar a alcanzarlos debido a esa irregularidad que les caracteriza.

Belenenses llega al partido tras lograr una victoria en su último partido, sumido en la irregularidad y con la necesidad de la victoria para alejarse de una zona de descenso que se puede acercar muy rápidamente. Vitória Setúbal llegará al encuentro con la cabeza puesta en la semifinal de la Taça BTT que disputará la próxima semana ante Sporting de Braga, por lo que no debería sorprendernos que Domingos Paciencia decida dar descanso a alguno de sus jugadores más importantes de cara a la cita del miércoles.

La lucha por la media tabla, dos equipos que buscan alejarse un poco más del descenso y mantenerse un año más en esa zona media de la que esperan salir algún día.

Sporting Braga - Vitória Guimarães: el partido de la jornada

Estamos, nada más y nada menos que, ante el partido de la jornada en Portugal. Tercero contra quinto, dos equipos que están realizando una extraordinaria temporada en la competición doméstica y que quieren seguir con esa gran temporada.

El Braga está en un momento dulce y se encuentra en puestos de acceso a la UEFA Champions League, incluso podría acabar la jornada en la segunda plaza de la tabla y se podría decir que es una de las revelaciones en Portugal -pues a estas alturas solía estar alejado de la cabeza y este año se encuentra a 6 puntos de esa cabeza y a 2 de la segunda plaza- y se enfrentará a otra de las grandes revelaciones, Vitória Guimaraes. Los de Pedro Martins también están pasando por un gran momento y, pese a que han perdido a Marega por compromisos internacionales, estamos viendo a un gran Hernani que está jugando a un gran nivel y a un equipo que está consiguiendo grandes resultados.

Braga deberá afrontar la próxima semana la semifinal de la Taça BTT, pero no desatenderá este partido y saldrá con su mejor equipo disponible para el encuentro. Vitória Guimaraes también irá a por todas en un duelo entre dos revelaciones y dos de los equipos que mejor están jugando al fútbol esta temporada 2016/2017.

Chaves - Nacional: duelo de polos opuestos

Se enfrentan dos equipos en dinámicas y situaciones muy diferentes. Chaves se encuentra en la séptima plaza, cerca de las posiciones europeas y en una buena dinámica; Nacional está en la decimoséptima plaza, con la salvación a dos puntos y con una mala dinámica que les está llevando a realizar esta mala temporada. Chaves es uno de los equipos más fiables en casa, por lo que Nacional está ante un gran reto, llevarse algún punto del Municipal Manuel Branco Teixeira.

Chaves viene de empatar contra Sporting de Portugal y quiere seguir confirmando esas grandes sensaciones que ha ido dejando a lo largo de la primera vuelta. Nacional quiere comenzar con buen pie la segunda vuelta y salir de la zona de descenso, no es una misión fácil para los de Madeira pero no se van a rendir en su objetivo los de Manuel Machado.

Un interesante encuentro que va a cerrar la Jornada 18 de la Liga NOS entre dos equipos que quieren ganar para cumplir sus objetivos.

