Jorge Jesús: “Tenemos prohibido dejar escapar más puntos”

Jorge Jesús | Fuente: LUSA

El director técnico del Sporting Jorge Jesús terminó con su silencio y habló en conferencia de prensa previo al juego de liga contra el Marítimo, que significa el inicio de la segunda vuelta del campeonato. Sabe que el equipo de Madeira será un rival muy complicado y expresa plenamente su confianza en los jugadores del Sporting.

"Tenemos prohibido dejar escapar más puntos" Jorge Jesús comenzó diciendo: "El juego es difícil por algunas cuestiones. En primer lugar, porque vamos algunos puntos atrás del primer lugar y no podemos perder más puntos. Y luego, porque vamos a enfrentar a un equipo que es fuerte jugando en casa. Pero incluso con estas condiciones, somos conscientes de que estamos listos para afrontar el partido, sabiendo que va a ser difícil y que tenemos prohibido dejar escapar más puntos", destacó el técnico portugués.

"Soy el responsable número uno" También comentó que no está de acuerdo en que la temporada sea un fracaso: “No estoy de acuerdo en que la temporada sea totalmente un fracaso hasta ahora, pero tenemos que asumir la responsabilidad. Y yo, como entrenador, soy el responsable número uno por no haber sido capaz de continuar en las competencias que teníamos como objetivo conquistar. Nunca será una temporada para olvidar, sino para recordar. Todos los entrenadores tienen malos momentos y no es la primera vez que yo paso por una temporada menos buena. Para romper con esto, sólo es posible con la confianza de todos, y los más importantes son los jugadores. Hicimos un espectacular primer año, hemos establecido unas expectativas muy altas y así, por supuesto, la responsabilidad tiene que ser del entrenador. Confío plenamente en todos los jugadores para salir de una situación para la que no estábamos preparados. La cuestión emocional es esencial y la tenemos que recuperar, con la esperanza de tener el apoyo de los aficionados que también es muy importante", comentó Jorge Jesús.

"Nunca he roto ni jamás romperé un proyecto" Dijo también que nunca ha abandonado un proyecto en ningún equipo, y que no piensa hacerlo: “En relación al proyecto del club, se aclaró de nuevo hoy por el presidente Bruno de Carvalho. Independientemente de la situación deportiva, el proyecto es continuar. Soy entrenador hace muchos años y nunca he roto ni jamás romperé un proyecto. Hay situaciones que no son tan buenas, pero nos corresponde recuperarlas. Todavía hay mucho que ganar, pero tenemos que preocuparnos de una cosa a la vez. El Sporting no está en segundo lugar, si estuviese miraría al primer lugar. Por ahora, siendo tercero, tenemos que mirar al segundo lugar, y luego creer en la posibilidad de hacer una segunda vuelta fuerte", añadió.