En Porto, las cabezas valen oro

Google Plus

INCIDENCIAS: Encuentro por la jornada 18° de la Liga NOS disputado en el estadio do Dragão, Porto.

Nuno Espírito Santo había sido claro, FC Porto estaba en la obligación de ganar si quería pelearle el torneo a SL Benfica. Sus dirigidos le hicieron caso y este día sábado se despacharon con un 4-2 contra Rio Ave en el do Dragão, estadio que se ha transformado en una fortaleza – al menos así lo llamó el entrenador portista-. Porto comenzó de gran manera, pero el equipo de Castro logró ponerse en ventaja por 2-1. Sin embargo, los Dragones lograron revertir la situación, se fueron victoriosos de su encuentro ante los rioavistas y de está forman siguen al acecho de las Águilas de Lisboa.

La primera parte comenzó como era de esperarse: un partido de ida y vuelta. Tanto Porto como Rio Ave mostraron mucha intensidad en el primer cuarto de hora, en donde ninguno de los dos pudo imponer el tiempo y las condiciones de juego. Sin embargo, el conjunto visitante mostró algunas falencias defensivas – principalmente por el lado de Nadjack- y en minuto 19 de juego el equipo de Nuno sacó ventaja de ello. Telles sacó a relucir su gran pegada desde una pelota parada y conectó por arriba con Felipe, el defensor brasilero sacó ventaja de una muy fina posición de adelanto y mandó el balón al fondo de la red para poner arriba 1-0 a los locales.

Marcano disputa el balón con Guedes. Foto: FC Porto.

Rio Ave no solo sufrió el gol de Porto, ya que dos minutos más tarde Casto se vio obligado a cambiar a Pedrinho y enviar al campo de juego a Bruno Teles. En aquel entonces todo hacía suponer que los dragones aprovecharían las dudas de los visitantes en esos minutos post gol. Sin embargo, como es costumbre cuando se adelanta tempraneramente, el equipo dirigido por Nuno Santo bajó su ritmo de juego y el partido entró en una especie de pozo futbolístico. Rio Ave aprovechó a más no poder el bajón de Porto y a los 35 minutos el atacante Guedes puso el 1-1. Luego del empate los dragones intentaron reaccionar pero no lograron generar peligro y chocaron una zaga central muy dura.

Para el comienzo de la segunda mitad Nuno movió el once inicial: adentro André André, afuera el mexicano Corona, quien tuvo un discreto primer tiempo. Pero el arranque para Porto fue de pesadilla. Al minuto 48 Layún –tuvo un partido para el olvido y pagó muy cara su inactividad- cruzó a destiempo y convirtió una penalti muy claro a favor de Rio Ave (el mexicano se salvó de ser expulsado, ya tenía amarilla previa). Un minuto más tarde fue Roderick fue el encargado de transformar el penalti por gol y poner de esa forma el 2-1 para los rioavistas.

Danilo jugó un gran partido. Foto: FC Porto.

Porto salió en búsqueda del empate y André Silva fue el primero en generar peligro en el arco de de Cássio. Cinco minutos más tarde, sobre los 55 minutos, Telles volvió a aprovechar su gran pegada y nuevamente de balón detenido conectó con la cabeza de un zaguero portista. Esta vez fue Marcano quien de cabeza puso el 2-2 en el marcador. Luego del gol Nuno Santo movió el banquillo, ya no quería entregar más ventajas: sacó a Layún por su flojo nivel y mandó al campo a Rui Pedro.

A los 62 minutos Porto volvió a golpear a Rio Ave. Fue nuevamente de pelota parada, algo en lo que el conjunto de castro mostró muchas falencias a lo largo de todo el partido, pero esta vez fue Danilo Pereira –el numero 22 jugó un partido maravilloso- quien conectó el cabezazo y puso adelante a los dragones por 3-2. Los visitante intentaron reaccionar pero esta vez fueron ellos lo que se toparon un una zaga central impasable. Ya sobre el final del encuentro, en el minuto 89, Rui Pedro le dio la razón a Nuno en sustituirlo por Layún y convirtió el cuarto gol que pondrá el marcador final por 4-2 a favor de Porto.