Previa Benfica - Tondela: polos opuestos, la luz contra la sombra

El cielo y el infierno, la alegría y el dolor, el sueño y la desesperación; sensaciones y emociones chocan en la jornada 18 en el estádio da luz. El tricampeón y líder recibirá este domingo al último lugar de la Primeira Liga, un equipo condenado y que se acostumbró al hábito de la derrota. Benfica no puede pecar de arrogancia y aunque la distancia entre uno y otro son 32 puntos, deberá salir concentrado y con humildad para sumar otra victoria. Porto ganó su partido del sábado contra Rio Ave, por lo que entrará a la cancha con solo un punto de ventaja.

Benfica: no más distracciones

El campeón viene de dejar dos puntos en casa la semana pasada por la liga al venir de atrás y empatar a tres goles con las panteras de Boavista. Este pinchazo dio vida al Porto, quien se perfila como su rival directo por la supremacía en Portugal.

Los encarnados son el único equipo de liga NOS que siguen con vida en todas las competiciones que participan, algo para destacar. El dominio local se ha vuelto evidente; es líder en liga, es semifinalista en la Taça de Portugal, es semifinalista en la Taça de liga; más allá de sus fronteras, pelearán los octavos de final de liga de campeones contra el Borussia Dormund.

Rui Vitoria deberá balancear bien a su plantilla ya que la carga es pesada y así continuará el próximo mes. Esta semana deberán enfrentar en Algarve el final four de la Taça de liga; cuando enfrenten al Moreirense. Sin embargo la presión que ya metió el Porto no da margen de error para presentar una alineación alternativa contra el último; por lo que tendrá este domingo la obligación de poner lo mejor que tenga disponible.

A mitad de semana las águilas golearon 6-2 al Leixões por la Taça de Portugal. El goleador griego Mitroglou anotó triplete. Con este partido, el Benfica ha conseguido anotar en sus 31 partidos oficiales de la temporada. Benfica buscará de manera responsable retornar a la senda de la victoria por la liga y mantener en distancia a los dragones.

Benfica debe mantener alejados los distractores que acechan el seno del equipo, uno de ellos, la constante mención de la salida de algunos jugadores, Guedes de los más señalados, antes de que se cierre el mercado de fichajes.

Tondela: su segunda vez en da Luz

El Todela está disputando su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol luso, dos años de sufrimiento, de pesares y al igual que el año pasado, estarán buscando la permanencia, aun cuando esta llegue hasta la última jornada.

El CD Tondela arribó a la liga NOS la temporada pasada para ser el equipo número 70 que juega en la primeira liga. Batalló y luchó hasta la última fecha para conseguir la ansiada permanencia. El 75% de las jornadas estuvo en posiciones de bajada.

Este año no ha sido tan diferente, ya se tuvo cambio de dirección técnica a partir de la jornada 16 cuando ´Pepa´ entró en lugar de ´Petit´. La dinámica no se ha modificado, en dos presentaciones con Pepa, dos derrotas. En la primera vuelta solo ganó en dos ocasiones, por cuatro empate y once derrotas.

Se le complica a los grandes

Este año a pesar de los pobres números, ya le puso el pie al Porto y al Sporting. En la jornada 5 jugando en el João Cardoso, el Tondela empató a cero con los dragones, posteriormente en la jornada 8 casi completaba la sorpresa, ganaba el juego al minuto 95 en el José Alvalade pero de último minuto el Sporting evitó el ridículo. Joel Campbell empató el encuentro.

Tondela no ha ganado de visitante y tendrá que jugar de manera perfecta para sacar algún rédito de Lisboa, Pepa viene de perder en casa 1-2 con el Arouca y 3-0 contra en Braga en Minho.

Antecedentes

El juego de la primera vuelta concluyó 0-2 a favor de los encarnados, en aquella cita anotaron Lisandro López y André Horta.

Lisandro celebrando su gol de la primera jornada. Foto: @slbenfica.

Las tres veces que se han enfrentado en liga NOS el Benfica ha salido vencedor. Victorias por 0-4, 4-1 en la temporada 2015 y el 0-2 de la actual campaña.

Declaraciones

Rui Vitoria sabe que debe reencontrarse con la victoria y para ello deberá mostrar máximo respeto al rival. El técnico encarnado ha comentado este sábado: "Los jugadores saben que para tener un futuro brillante tiene que estar concentrados en el Benfica al 100%" Al ser cuestionado por la ola de rumores que azotan en Lisboa, rumores propios del mercado de fichajes que vivimos: "Los jugadores han estado fantásticos, a pesar de todo lo que se comenta en los medios de prensa, el mercado no ha tocado nada nuestro”

Por su parte ´Pepa´ sabe que debe hacer mucho más de lo mostrado para acariciar algo en da Luz, su juego debe ser casi perfecto y es consciente de ello. “Tenemos que rozar la perfección ante el Benfica, un partido muy difícil, sin duda, somos conscientes de ello y la dificultad que tenemos enfrente”

El árbitro

El responsable será Bruno Esteves quien ha participado en 10 juegos en liga NOS esta temporada. El colegiado de Setúbal ya le pitó al Benfica en el estadio da Luz por la jornada 9 en la victoria solvente de las águilas 3-0 contra el Pacos de Ferreira.

Los convocados

Rui Vitoria ya dio su lista de convocados para este juego: Ederson, Júlio César, Luisão, Lisandro, Lindelöf, Almeida, Semedo, Jardel, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Celis, Pizzi, Salvio, Rafa, Cervi, Guedes, Jonas y Mitroglou.

Por su parte ´Pepa´ citó a los siguientes elementos para este domingo: Cláudio Ramos, Ricardo Janota, Miguel Batista, Pica, Kaká, Jaílson, David Bruno, Yordan Osorio, Ruca, Alassane També, Dylan Flores, Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Fernando Ferreira, Bruno Monteiro, Pité, Wagner, Miguel Cardoso y Murilo.

Un juego donde el campeón tendrá que hacer gala de humildad para ganar de manera solvente el encuentro.