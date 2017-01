Jorge Jesús: "No vamos a bajar los brazos" | Foto: Sporting CP

Sporting de Lisboa empató 2-2 frente a Marítimo por la jornada 18 de la Liga NOS. Y pese a ceder puntos, el técnico Jorge Jesús habló de las mejorías del equipo en relación a los últimos encuentros y presentó la justificación para el empate en el Estadio dos Barreiros.

El entrenador comenzó diciendo que le había gustado mucho el juego que vio por parte del Sporting, sobre todo la calidad que mostraron sus jugadores. "Fue un buen juego. Marítimo es un buen equipo y nosotros estuvimos mejor que en los dos encuentros anteriores frente al Chaves", sostuvo.

"Estuvimos muy cerca de lo que acostumbramos hacer frente a un rival que disputo a la par el juego. Estuvieron muy fuertes en los balones parados, con los cuales consiguieron marcar dos goles. Nosotros siempre buscamos la ventaja, conseguimos llegar al 3-2 pero el juez de línea no quiso que fuera legal, así haya sido marcado dentro de las leyes del partido y esa es la justificación para el empate", añadió.

Asimismo dio agradeció a sus jugadores recalcando: "Hoy no puedo decir que los jugadores no hicieron todo para ganar el partido, no puedo decir que no tuvieron un buen comportamiento, porque si lo tuvieron. Y también hay que valorar al rival, que jugó muy bien".

Finalmente Jorge Jesús habló de las diferencias puntuales que dividen a los candidatos al título, y garantizó que por más complicada que sea la misión del Sporting, nada justifica un bajar de brazos.

"Las jornadas vas disminuyendo, los puntos van aumentando y las situaciones se van poniendo más difíciles. Ahora, el Sporting ha de trabajar en el juego a juego para llegar a la cima en el futuro, hay varios puntos y clasificaciones por conquistar. Tenemos que escalar de abajo hacia arriba", concluyó.