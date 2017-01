Tiquinho Soares: “Este es un gran paso para mi carrera”

Google Plus

Foto: Vitória Sport Clube

Este lunes, tan solo un día después de haber conquistado Minho en el derby contra el Braga, Soares se convirtió en flamante refuerzo de los Dragones, un paso adelante en su carrera, la cual ha sido ascedente desde que llegó a la liga NOS. Esta temporada ha convertido nueve goles, considerando todas las competencias y formaba una dupla ofensiva con Moussa Marega en el Guimarães, sin duda una baja que resentirán los ángeles blancos y un problema por resolver para Pedro Martins, quien tiene al Vitória SC en el quinto lugar de la general.

Tiquinho Soares ha desempeñado su carrera europea en Portugal, previamente al Vitória había participado con el Nacional de Madeira entre 2014 y 2016, sin mucho éxito. Su despegue ocurrió esta temporada, donde empezó a llamar la atención de los grandes.

Temporada 2016 (hasta la jornada 18): nueve goles

Temporada 2015: 14 goles

Temporada 2014: dos goles

El brasileño ha dado sus impresiones como nuevo jugador del Porto, mencionando lo fácil que fue la elección.

“La elección por el FC Porto ha sido debido a la grandeza e historia del club. Me gustaría agradecérselo a quienes lo han hecho posible ya que estoy realizando un gran sueño y estoy muy feliz por eso. Quiero evolucionar mucho más y la grandeza de este club va a permitir que sea así. Estoy preparado para luchar y, tengo la seguridad de que vamos a hacer una gran temporada. Estoy muy contento con lo que he oído del presidente y tengo la seguridad de que este es un gran paso para mi carrera”, afirmó.

“Soy un jugador que no desiste fácilmente. Para mí no hay balones perdidos y puedo garantizarles a todos que voy a dar lo máximo para llevar lo más lejos al Porto. Por ahora me gustaría pedirles a los aficionados que crean en este equipo y que vayan a todos los partidos, porque vamos a conseguir grandes victorias”, concluyó.

El brasileño Soares firmó con los dragones un contrato por cuatro temporadas y media, que contempla una cláusula de rescisión por valor de 40 millones de euros, ocupará el dorsal número 29 y podría debutar el próximo fin de semana cuando el Porto visite al Estoril.