Pizzi: "Feliz y orgulloso por continuar en casa hasta el 2022"

Luís Miguel Afonso Fernandes, mejor conocido como Pizzi, es sinónimo de entrega, compromiso y capacidad técnica. Un jugador con un derroche físico que asombra, ha disputado todos los partidos oficiales con el Benfica esta temporada.

El hombre de hierro de Rui Vitoria.

El internacional portugués llegó a Lisboa en la temporada 2014-2015 tras su paso por la liga española, donde vistió las camisetas del Espanyol y del Atlético de Madrid.

Un jugador que ha vivido una metamorfosis, de iniciar como delantero a ser un mediocampista que roba y proyecta. El jugador de 27 años lleva una temporada fenomenal con 11 goles y 9 asistencias, ya rebasó los 8 goles que realizó en la 2015.

Adicional, como premio a su fe y a su calidad, ha sido nombrado mejor jugador en Portugal por tres meses seguidos: octubre, noviembre y diciembre. Enero lo ha iniciado de la mejor manera, completando un doblete el pasado fin de semana. Un jugador que todo técnico quisiera en su escuadra.

El internacional tuvo palabras emotivas tras cerrar este acuerdo: "Siento una gran alegría, es el resultado del trabajo duro, es la recompensa, y quiero dar las gracias a todas las personas que me ayudaron desde el primer momento en que llegué a la institución; el presidente, el cuerpo técnico, mis compañeros de equipo, mi familia, todas las personas que trabajan en el Benfica. Es la culminación de dos temporadas y media que han salido muy bien. Estoy contento, orgulloso y dispuesto a responder a tanto afecto ", comentó.

"Esta renovación trae una mayor responsabilidad, pero estamos acostumbrados a esto, Benfica es un gran club. La presión de los aficionados es buena, nos ayuda y siempre nos apoyan para lograr nuestros objetivos. Espero devolver ese gran afecto ", afirmó.

Pizzi no dejó pasar la oportunidad para alabar a su técnico Rui Vitoria, con quien coincidió en la temporada 2010 cuando ambos se encontraban en el Paços de Ferreira: “Es un entrenador especial para mí, desde Paços de Ferreira, me ayudó a crecer como jugador y persona, y me ha ayudado mucho aquí en el Benfica” comentó.

Por último, Pizzi confirmó lo “feliz y orgulloso que está de continuar en casa hasta el año 2022”, con esta renovación su cláusula de rescisión quedo en 45.000.000 €.

Los aficionados del Benfica pueden resoplar de tranquilidad tras esta importante renovación