Partido SC Braga vs Moreirense FC en vivo y en directo online en Final Taça da Liga 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido del Braga vs Moreirense, final Taça da liga 2017.

El último encuentro entre estos dos equipos fue el pasado 22 de diciembre en partido que correspondió a la jornada 15 de la liga NOS; el Braga ganó de local 2-1 con anotaciones de sus defensas centrales en jugadas a balón parado. Veremos que nos depara el destino en esta cita de gala del fútbol luso

Foto: Getty images

Artur Soares Dias será el encargado de impartir justicia en el terreno de juego en esta gran final. El internacional portugués lleva un año ajetreado, ha pitado en 25 ocasiones entre todas las competencias. Un colegiado experimentado para un partido de tal trascendencia.

Foto: Getty Images

El Estádio do Algarve, con capacidad para 34,300 espectadores, fue construido para ser sede de la Eurocopa de Portugal 2004. Un bellísimo escenario que tuvo la oportunidad de albergar dos partidos en aquella edición; el España vs Rusia y el Rusia vs Grecia (a la postre campeón continental). Es un estadio de élite mundial, donde también juega sus partidos oficiales la novel selección de Gibraltar. Las finales de las primeras tres ediciones de esta Taça fueron jugadas aquí y este año la recibirá nuevamente tras seis temporadas.

Boateng le anotó doblete al Benfica. Foto: Moreirense Oficial.

Atentos a: Emmanuel Boateng. El joven ghanés de 20 años ha empezado a brillar con luz propia en este Moreira, viene de anotar en par de ocasiones al poderoso Benfica y llega con la motivación de poder conseguir su primer título con el equipo. Esta temporada ha marcado siete goles en 17 presentaciones, es un habitual en el esquema de su equipo, llegó el año pasado proveniente del Rio Ave.

Pedro Santos en semifinales. Foto: Braga Oficial.

Atentos a: Pedro Santos. El extremo portugués de 28 años ha sido fundamental en esta temporada, un habitual en la alineaciones, este año tiene la responsabilidad de cubrir la baja de Rafa Silva, quien se marchó al Benfica. Esta temporada ha marcado 8 goles en 22 encuentras y anotó el 1-0 que abrió la lata en el duelo de semifinales contra el Vitória de Setúbal.

"Ganar la Copa de la Liga es el objetivo del momento" Jorge Simao

"El resultado de Moreirense contra el Benfica sólo ha demostrado que no existen favoritos en la actualidad, en estas instancias de único juego la cuestión de favoritismo se desvanecen por completo. La mayor demostración de esta teoría es el partido del jueves pasado. Esto demuestra que no hay favoritos en una final, yo diría 50/50", comentó.

Foto: Braga Oficial.

El entrenador del Braga Jorge Simao ha declarado lo importante que será conseguir el título este domingo y que tiene plena confianza en sus dirigidos para levantar el trofeo, sin embargo descartó que sean favoritos.

Braga vs Moreirense. Foto: Getty images.

Sí nos remitiéramos a los enfrentamientos históricos, los rojiblancos tendrían mayores opciones que los verdiblancos. Sin embargo, las estadísticas y los récords están para romperse y simplemente nos muestran el peso de la historia que puede ser cambiando en cualquier momento. Estos equipos se han enfrentado en 15 ocasiones con ocho victorias del Braga contra una victoria del Moreirense. Una buena oportunidad para seguir marcando distancias o para quitarse el dominio.

El fin de semana pasado ganaron de visitante 0-2 al Paços de Ferreira y los ubicó en la posición 15 de la general. Su partido de la jornada 19 se pospuso para este 2 de febrero y se enfrentarán al Feirense, equipos con similares actualidades en liga.

Moreirense ganó de visita en la J18. Foto: Pacos de Ferreira Oficial.

Por su parte, el Moreirense tiene un antes y un después de Augusto Inácio. El experimentado entrenador portugués fue nombrado responsable en la fecha 11. Tomó las riendas en aquella jornada y ha sumado nueve puntos de 21 puntos posible, efectividad debajo del 50% pero suficiente para sacar al Moreirense del sótano general. Su situación es delicada aún, pero, esta final deberá representar una dosis de confianza para alejarse del descenso.

Derby do Minho. Foto: Braga Oficial.

La actualidad de los equipos en esta temporada es un poco contrastante. Los guerreros del Minho, a pesar de haber cambiado de técnico en diciembre, se encuentran en la tercera posición de la liga, lugar que de mantener, les otorgaría un pase previo a la liga de campeones. Sin embargo en su última presentación en liga como local, cayeron 0-1 contra el Vitóra SC, una derrota que dolió a la afición. Su partido de la jornada 19, consecuencia de esta magna cita, se recorrió para el miércoles 2 de febrero donde visitarán al peligroso Río Ave.

Moreirense festejando su pase a la gran final. Foto: Moreirense Oficial.

Los hombres de Augusto Inácio finalizaron líderes del grupo B dejando fuera únicamente a equipos de primera división; Feirense, Belenenses y el poderoso Porto

Por su parte los verdiblancos llegan a esta gran final con la moral por los cielos y a un paso de mayor logro histórico. Una historia donde siempre han estado a la sombra del Vitória de Guimarães y este domingo buscará empezar a forjar la suya.

Braga en el juego de semifinales. Foto: Braga Oficial.

El Braga se presenta a esta gran final tras ser líder del grupo C donde superó a Río Ave, Marítimo y Covilhã. Por diferencia de goles alcanzó superar esta ronda, en el último suspiro. En la ronda de semifinales superó con claridad 3-0 al Vitória de Setúbal. Un juego marcado por los errores de los sadinos y el oportunismo de lo del Minho

La Taça da liga es la tercera competición del fútbol portugués y es la más reciente, fue creada en el año 2007, su primer ganador fue el Vitória de Setúbal y ha sido monopolizada por el Benfica, quien al caer en semifinales ha dejado vacante el título y no podrá culminar el tetracampeonato del certamen.

El fútbol luso nos presenta un carrusel de emociones, este domingo tendremos el primer campeón de la temporada cuando se enfrenten los guerreros del Minho (un habitual coopero) y los hombres de Moreira de Cónegos, quienes contra todos los pronósticos dejó fuera al Benfica y está a un pequeño escalón de conseguir el primer título en su historia.

¡Buenas a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido SC Braga vs Moreirense FC en vivo, perteneciente a la gran final de la Taça da liga o Taça CTT El encuentro tendrá lugar en el Estádio do Algarve, Faro, Portugal,este domingo a partir de 21:45 horas.