Moreirense justo Campeón

Moreirense se adueñó con el primer tiempo, con una posesión de balón de 56%, también en tiro a puertas, ocasiones creadas y en el gol. Adicional el equipo se vio muy bien parado en defensa y en el medio campo, logrando recuperar 7 balones. La delantera no estuvo nada mal con un Roberto muy participativo.

Excesivas faltas y poco juego

Desde el comienzo y en el transcurso de todo el primer tiempo, los equipos se dedicaron a pegarse y a no jugar. Entre los dos acumularon 25 faltas y cuatro tarjetas amarillas, repartidas dos para cada uno.

Cuando transcurría el minuto 12, Moreirense tuvo la primer ocasión luego de ejecutar un tiro libre muy cerca del área, pero que no supieron aprovechar y con un mal cobro llegó a las manos del portero Matheus.

En el minuto 17 se saco la primera tarjeta amarilla correspondiente a Artur Jorge tras una falta al portero Makaridze. Poco después el Moreirense volvió a tener ocasión clara de gol, cuando un cabezazo de Roberto pasó cerca del travesaño. A los pocos minutos Chico Charles vio la amarilla por una falta a Battaglia.

Gol anulado

En una jugada solitaria de Rui Fonte, quien esquivó al arco y dio un pase al medio para que Stojilikovic marca, pero sería invalidado por fuera de juego. Esto afectó al juego de Braga, que no pudo crear mas peligro.

Penalti sobre la hora

Tras un pase largo para Chico Geraldes, el arquero Matheus lo derriba dentro del área y el árbitro Soares Dias no dudo en cobrarlo. El autor para ejecutarlo fue Caue quien convierte y manda a su equipo con ventaja para el entretiempo.

Dañando el espectáculo

Luego del gol de Caue, un grupo de aficionados lanzaron petardos al terreno, debido a esto el partido se tuvo que prolongar tres minutos adicionales.

Rui Fonte el mejor de Braga en el primer tiempo, en el transcurso fue el jugador que más oportunidades tuvo, también de participar colectivamente para su equipo y crear jugadas. Solo contó con una ocasión y no supo aprovecharla.

Segundo tiempo muy parejo

En el comienzo el técnico Jorge Simao realizo un cambio para buscar el empate, el encargado de entrar fue Vukcevic por Xeka Rocha. Pero al Braga nada le salía bien al minuto 65 tuvieron la oportunidad más clara, pero Pedro Santos tras un recorte la boto.

Ambos equipos jugaron bien, muy reñido. Pero ninguno supieron aprovechar las pocas oportunidades que les presento el rival.

Más de lo mismo

El transcurso de la segunda mitad no cambió mucho en cuanto a faltas y tarjetas amarillas, y al igual que el primer tiempo fueron sacadas cuatros tarjetas, dos para cada equipo. En faltas se siguieron pegando acumulando un total de 27 faltas.

Moreirense mostrando buen futbol

Como ocurrió en el primer tiempo, los verdiblancos tuvieron gran cantidad de ocasiones, pero una mala puntería para definir. Fallo tras fallado, no supieron aprovechar todas las oportunidades. El destacado Daniel Podence, de un buen rendimiento en el medio campo.

También se debe destacar la buena labor en la defensa, quien no dejó que el Braga llegará con mucha frecuencia. Reboncho, Diego Galo, André Micael y Sagna detuvieron el ataque rival.

Merecido titulo

El Moreirense se queda con la Taca da Liga por primera vez, repitiendo la hazaña de las semifinales al eliminar al Benfica, hoy vencen al favorito Braga quien tenía todo para ser campeón. Los dirigidos por Augusto Inacio jugaron un buen fútbol y demostraron que con una plantilla sin muchos nombres puedes lograr grandes cosas. Justo xampeón.

Flojo público

Durante el Final Four la asistencia fue uno de los puntos débiles para la Taca da Liga, y la Final no fue la excepción donde el estadio no tuvo el lleno que muchos esperaban. La Federación Portuguesa de Futbol deberá reflexionar sobre si seguir realizando este torneo, si les e rentable.