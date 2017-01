Augusto Inácio: "Hemos puesto al Moreirense en el mapa"

Google Plus

Foto: FPF

El Moreirense se proclamó campeón de la Taça CTT tras vencer por 0-1 al Sporting de Braga, dando la sorpresa tras ganar la final y habiendo derrotado en el partido de semifinales al Benfica.

El solitario gol anotado por el centrocampista Caué fue suficiente para que el título acabase en las vitrinas del Moreirense, un modesto club de Portugal que ayer alcanzó el cielo.

“El partido fue diferente, pero el gol antes del descanso nos dio tranquilidad”

Augusto Inácio, entrenador del Moreirense, atendía a los medios con un mensaje claro: “El partido fue diferente, no hubieron transiciones, tampoco remates y, por ende, no hubieron goles. Estamos muy felices por la victoria, le hemos de dar las gracias a mucha gente por habernos ayudado a llegar hasta aquí. Este título es obra de toda la familia del Moreirense”.

“Asumo toda la responsabilidad de esta derrota”

Jorge Simão también hablaba con los medios, se le veía afectado tras perder su primera final como entrenador del Sporting de Braga y asumía toda la culpa por la derrota sufrida: “Yo soy quien prepara a los jugadores para el partido, así que no puedo negar que la derrota, en parte, recae en mi trabajo y yo tengo culpa de ella. En la primera mitad no acabamos de entrar en el partido, nos ha faltado pasión y entrega. No hemos conseguido empatar pese a haberlo intentado, pero la victoria del Moreirense es merecida”.

“Mi etapa en Moreirense no podía acabar mejor”

El último en hablar fue el joven Francisco Geraldes, que volverá al Sporting de Lisboa tras su cesión en el Moreirense. Se mostraba “feliz por acabar esta etapa con un título que tanto merecían los aficionados. Vuelvo al club en el que crecí y en el que quiero jugar, no puedo pedir nada más en estos momentos”.

Se mostraban muy felices los miembros de la expedición del Moreirense tras alcanzar el título de Taça CTT. Hoy se han levantado tocando el cielo, pero ahora les toca trabajar más que nunca.