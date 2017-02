Previa Rio Ave - Sporting Braga: a recuperar el tercer lugar

Vila do Conde es una pequeña ciudad situada al norte de Portugal, donde la vida gira en torno al mar, ese aliado histórico del pueblo lusitano que es parte escencial de la historia de los portugueses. Es ahí donde en 1939 nace el Rio Ave FC, tomando su nombre del río local que pasa por la pequeña ciudad, y es en su Estadio dos Arcos donde este jueves el equipo local recibirá al llamado "cuarto grande" de Portugal, el Sporting de Braga, que está teniendo una muy buena temporada, a pesar del descalabro en la final de la Taça da Liga contra el Moreirense. Los comandados por Jorge Simão llegan a Vila do Conde con la intención de llevarse una victoria que los coloque de nuevo en el tercer sitio de la tabla general, por encima del Sporting CP, y así recuperar ese anelado medio boleto a la UEFA Champions League siguiente, pero no lo tendrán nada fácil pues enfrente tendrán a un Rio Ave que bajo la batuta de Luís Castro se ha convertido en un rival competitivo y que no permitirá tan fácil que los Bracarenses se lleven los tres puntos.

Posibles debuts

Para el partido de este jueves se espera que el director técnico Luís Castro ya pueda contar con Radosav Petrovic, medio serbio que pertenece al Sporting CP pero que no pudo hacerse de un sitio en el emblema de Alvalade y que viene en préstamo ahasta final de esta temporada al Rio Ave en busca de elevar su fútbol para poder regresar a la escuadra de Lisboa. También se espera que pueda contar con el malí Adama Traoré, otro mediocampista que pertenece al Mónaco y que también fue prestado al Rio Ave por el conjunto francés, buscando que el joven acumule minutos y experiencia para regresar a la escuadra francesa.

Por su parte el técnico del Sporting de Braga Jorge Simão ya podrá contar con el extremo argentino Fede Cartabia, cedido por el Deportivo de La Coruña al equipo portugués en el último día de mercado de pases, además de también contar con el jóven Gamboa, subido del Sporting de Braga B debido a las ausencias de Battaglia, que está suspendido, y de Xeka, que se fue cedio al club francés Lille.

Si bien es complicado que alguno de estos jugadores arranque el encuentro se espera que estén en los banquillos listos para entrar a colaborar con sus respectivos equipos, dependiendo de las circunstancias del encuentro.

Ligero dominio minhoto

Históricamente en los enfrentamientos entre ambas escuadras es el equipo de Braga quien lleva la supremacía, pues se han enfrentado en 58 ocasiones, con 25 victorias para la escuadra de Braga, por 17 victorias para el Rio Ave y 6 empates. La mayor goleada registrada entre estos dos equipos es un 5-0 a favor del Sporting Braga en la temporada 2005-2006 de la primera división de Portugal,jugado en el Estadio Municipal de Braga.

El último partido disputado entre ellos fue el 29 de diciembre de 2016, en partido correspondiente al Grupo C de la Taça da Liga, donde el Braga cayó 1-2 contra Rio Ave, mientras que elantecedente más cercano en liga es el duelo de la jornada 2 de esta competencia jugado el 22 de agosto de 2016 en el Estadio Municipal de Braga con un resultado de empate 1-1.

Declaraciones de los entrenadores

El técnico del Rio Ave comentó: "Espero un Braga competente, en busca de una dinámica de victoria, más provocador e incisivo ¿Herido en el orgullo? Este es un problema de Braga, no nuestro. Sólo ellos saben cómo se sienten. Es natural que están bajo presión para ganar, pero nosotros también", dijo.

Por su parte el técnico bracarense comentó que el luto por perder la final contra Moreirense está superado y que ahora se enfocarán en la liga: "Veamos, el luto está hecho y ahora hay que seguir adelante, porque hay mucho que ganar esta vez, cómo valorar el club y los jugadores. La meta es de 65 puntos y el partido de mañana es otra oportunidad", destacó el técnico portugués.