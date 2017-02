Resumen Jornada 19 Liga NOS: sorpresas, igualdad en el liderato y corte entre descenso y media tabla

Google Plus

Una jornada que comenzó el viernes pasado y que ha terminado hoy jueves debido a los dos partidos aplazados por la disputa de la final de la Taça CTT. Ha habido sorpresas, equipos que se han dejado puntos y resultados que han hecho que la liga esté más igualada que nunca en la pelea por el liderato. Benfica y Porto se comienzan a distanciar de sus perseguidores y la zona de descenso se iguala aún más.

Boavista 0-1 Belenenses: Belenenses se aleja del descenso

Era un partido importante para ambos equipos, los dos querían seguir sumando para mantenerse lo más lejos posible de las posiciones de descenso. Belenenses fue quién se llevó el gato al agua y, con un solitario gol de Joao Diogo, se alzaron con el triunfo.

Dos equipos de media tabla que quieren seguir en esa zona hasta final de temporada y ,en un partido tremendamente igualado, fueron los visitantes los que se llevaron los tres puntos y se alejaron de la zona de descenso. Ahora mismo ocupan la duodécima posición, con 23 puntos y a 10 del descenso.

Tondela 2-0 Chaves: Aprovechar las ocasiones fue la clave

A priori no era un encuentro muy complicado para Chaves, pero, como dice el tópico, no hay rival pequeño y Tondela lo demostró. Un partido realmente igualado en el que ambos equipos dispusieron de varias ocasiones para anotar un gol, pero fue Tondela el que estuvo más acertado y se acabó llevando la victoria.

Los goles de Yordan Osorio –que disputaba su segundo partido con la elástica del Tondela– y Helirado dieron la victoria al conjunto de Armando Teixeira, demostraron que quieren pelear por la salvación y dejan claro que pueden sorprender a cualquier equipo.

Tondela se acerca un poco más a las posiciones que dan la salvación, mientras que Chaves pierde la sexta posición y ve como tiene las posiciones que dan acceso a Europa League a ocho puntos.

Vitória Guimarães 0-0 Marítimo: Igualdad máxima entre dos grandes equipos

Vitória Guimarães tuvo la posesión y las estadísticas muestran que dominaron el partido, pero la igualdad fue máxima. Dos equipos de la zona alta que venían en una buena dinámica, ambos equipos defendieron muy bien e incomodaron a los atacantes para que no pudiesen disparar de forma cómoda. Moussa Marega volverá pronto y Vitória Guimarães lo agradece, porque no han acabado de encontrar una referencia arriba durante su ausencia.

Ambos equipos dispusieron de alguna ocasión, pero no las pudieron materializar y el marcador acabó reflejando el 0-0 inicial. Guimarães sigue en la quinta posición y tiene a siete puntos a su perseguidor más inmediato, Marítimo sigue en la zona cercana a los puestos europeos, en la séptima posición con 28 puntos.

Nacional 1-1 Arouca: Nacional domina y tiene que empatar a última hora

Nacional necesitaba salir de la zona de descenso, salieron mentalizados desde el primer minuto y dominaron el encuentro, pero no materializaban sus ocasiones y, tarde o temprano, lo iban a pagar. En el minuto 84 Nuno Coelho dejaba helado el Estádio da Madeira cuando ponía por delante a Arouca, pero Nacional no se iba a dar por vencido.

En el minuto 93, cuando ya parecía que Nacional no podría hacer nada, llegaba un centro al área que Salvador Agra intentó rematar, pero fue derribado por el meta visitante y el árbitro señaló penalti. El propio Agra fue quien tuvo que convertir la pena máxima, el portero no pudo hacer nada y el 1-1 subió al marcador.

Pese a que Nacional dominó el encuentro fue incapaz de aprovechar sus ocasiones y tuvo que empatar en el añadido y de forma dramática. Se encuentran a dos puntos de la salvación y demostraron que quieren seguir aspirando a mantenerse en la Liga NOS, Arouca sigue en zona media, con 24 puntos y siempre intentando que la zona de descenso no se les acerque peligrosamente.

Estoril 1-2 Porto: Porto hace los deberes a última hora

Típico partido en el que el Porto es superior y no termina de encontrar el gol. Dominio desde el primer minuto del conjunto dirigido por Nuno Espirito Santo, tuvieron más ocasiones y eran un peligro siempre que iniciaban una transición. No llegó el gol hasta que André Silva, en el minuto 82, fue derribado en el área y el colegiado señaló penalti a favor del Porto. No iba a fallar André Silva que iba a anotar el 0-1, pero aún faltaban muchas emociones en el encuentro.

Diakhité, en el minuto 89, iba a ver la segunda amarilla tras propinar un codazo a Rui Pedro e iba a dejar a su equipo con uno menos. En la jugada siguiente, una jugada de ataque del Porto, le iba a caer el balón a Jesús Corona para que cruzase el balón, anotase el 0-2 y sentenciase el partido. Lo siguió intentando Estoril que, a balón parado, iba a recortar distancias tras un gran gol de Dankler.

La victoria del Porto, sumada a la derrota del Benfica ha propiciado que la liga esté más igualada que nunca y que Porto ocupe la segunda posición con 44 puntos, a uno de Benfica. Por otra parte, Estoril está sumido en una dinámica muy negativa y sumó su cuarto partido consecutivo sin conseguir los tres puntos.

Sporting CP 4-2 Paços de Ferreira: Se confirman las buenas sensaciones en el Alvalade

Dos equipos en dos dinámicas muy distintas se enfrentaron en el José Alvalade la noche del sábado. Sporting salió a morder desde el primer minuto y quiso dominar el encuentro en todo momento, pero en la segunda parte las cosas fueron diferentes.

En 35 minutos dejaron encarrilado el encuentro con goles de Adrien Silva, Dost y Gelson Dala que debutó ese día con un golazo. Ya antes de acabar el primer tiempo, Rui Patricio salvó al Sporting de encajar el 3-1 con una gran parada.

Comenzó la segunda parte y parecía que Sporting se estaba durmiendo, cosa que aprovecho Paços. Welthon remataba un centro raso y ponía el 3-1 en el marcador, el partido se ponía interesante. Whelton, por segunda vez, anotaba el 3-2 en un córner y dejaba el partido muy abierto para Paços.

Pero escasos minutos después Bas Dost, con un balón que entraba por centímetros en la portería, anotaba el 4-2 y dejaba sellado el encuentro. Sporting acabó sufriendo de más en un partido en el que Rui Patrició salvó a los suyos de encajar más goles.

Vitória Setúbal 1-0 Benfica: La sorpresa de la jornada

La gran sorpresa de la jornada saltó en el Estádio do Bonfim con la victoria de Vitória Setúbal sobre el líder, Benfica. Desde el primer minuto fue Benfica el que dominó encuentro y dispuso de numerosas ocasiones para adelantarse en el marcador, pero eran incapaces de anotar un gol. En el minuto 20, tras una gran jugada individual de Edinho, Arnold ponía un centro para que Zé Manuel anotase el 1-0. Quedaban muchos minutos de partido, pero Benfica fue incapaz de marcar un gol pese a disponer de una docena de ocasiones.

El solitario gol de Zé Manuel fue decisivo para que Vitória Setúbal, que atraviesa una gran racha, venciese a Benfica. El conjunto dirigido por Rui Vitória sigue siendo líder, pero tiene a un solo punto a Porto y no puede cometer más errores. Vitória Setúbal ocupa ahora la sexta plaza y, pese a tener a Vitória Guimarães a siete puntos, quiere intentar acercarse a los puestos europeos.

Moreirense 1-1 Feirense: Empate que les aleja del descenso

Se veían las caras el flamante campeón de la Taça CTT y Feirense, dos equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla y que buscaban salir de ella con una victoria.

El partido estuvo igualado desde el principio, pero fue Moreirense, mediante Roberto en el minuto 38, el equipo que se iba a adelantar en el marcador. Minutos después era Feirense el que disponía de una gran ocasión para igualar el marcador, Fabinho lanzaba un penalti que se iba fuera y el 1-1 no subía al marcador. Tras el descanso, ya en el minuto 59, el propio Fabinho iba a enmendar su error y anotaba el 1-1 con el que iba a acabar el encuentro.

Terminaba el encuentro, no sin antes ser expulsado Ricardo Dias por doble amarilla, y ambos equipos se repartían un punto que les aleja del descenso. Pese a que siguen cerca de él, pueden estar algo más tranquilos con este punto.

Rio Ave 1-0 Sporting Braga: La Taça pasa factura al Braga

Un gris Braga no pudo vencer a un Rio Ave que jugó un gran partido y se llevó una buena victoria. Se vio desde el primer minuto que no iba a ser un partido de muchas llegadas y muchas ocasiones y así ha sido.

Tuvimos que esperar hasta el minuto 68 en el que Rafa Soares lanzaba una falta lejana a la que nadie podía llegar y el balón se introducía dentro de la portería. Un minuto después Vukcevic veía la tarjeta roja y dejaba al Braga con uno menos hasta el final del encuentro.

Terminó haciendo valer esa superioridad numérica Rio Ave para alzarse con la victoria y acercarse a ese grupo de equipos que pelean por la sexta plaza que podría dar acceso a la Europa League. Braga ve como en una semana ha perdido la Taça CTT y el tercer puesto de la liga, pues ha caído hasta el cuarto con esta derrota.

Finaliza una gran jornada en la que hemos podido ver grandes actuaciones y muchas sorpresas. La próxima jornada tendremos más partidos que, poco a poco, irán decidiendo la Liga NOS.