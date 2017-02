Braga sigue con la herida abierta y Rio Ave se aprovechó de ello

Google Plus

INCIDENCIAS: Encuentro pendiente de la 19° jornada de la Liga NOS disputado en el estadio do Rio Ave.

El SC Braga de Jorge Simão parece no haber superado la derrota por la Taça da Liga ante Moreirense -el técnico arsenalista había dicho lo contrario- y en su visita al estadio do Rio Ave cayó derrotado por 1-0 ante un conjunto vilacondense que sacó máximo provecho del bajón anímico que arrastraban los arsenalistas. Rafa Soares fue el autor del gol que condenó a la derrota a un Braga que fue un fantasma dentro del campo de juego.

Los primeros minutos de la primera parte no tuvieron un dueño claro, hubo muchas pelotas divididas y ninguno pudo hacerse dueño del balón. Sin embargo, Rio Ave empezó a imponer la localia –a pesar de que el estadio no reflejara lo mismo con la poca concurrencia de gente- y tomó la posición de la pelota, ocupó el ancho del campo y buscó hacer daño por el lado izquierdo del conjunto de Simao. Fue por allí donde más problemas tuvo el equipo arsenalista, que no se sintió cómodo, fue un espectador del juego y solo pudo generar peligro con balones largos a las espaldas de los defensores de Rio Ave.

A pesar de que el ritmo de juego y la tenencia del balón fueron de Rio Ave, y de que los atacantes del equipo visitante cayeran una y otra vez en posición adelantada, las oportunidades más claras fueron para SC Braga. La primera fue al minuto 11 cuando Pedro Santo ganó las espaldas de la defensa contraria y sacó un remate potente que terminó saliendo lejos del arco defendido por Cássio. La segunda chance fue la más clara de la primera etapa y llegó de la mano Stojiljković. El delantero arsenalista ganó la posición en una disputa con el balón y quedó de cara al gol, sin embargo, su disparo terminó en las manos de Cássio, quien controló la situación fácilmente.

Foto: UEFA.

Los verdiblancos intentaron sacar ventaja del dominio de balón y buscó hacerle daño a un Braga desganado. Gil Rivas estuvo muy activo en los primeros minutos, Nadjack y Heldon también acompañaron con una actitud incansable, pero se encontraron una y otra vez con un tándem como el de Velázquez y Rosić que estuvieron a un buen nivel, muy atentos a cada balón que llegaba al área y ayudaron a que Marafona tuviera un primer tiempo bastante relajado.

La segunda etapa comenzó con un Braga más decidido, con intenciones de generar más peligro en el arco de Cássio, mucho más profundo y punzante a la hora de atacar, pero sin conseguir hacerle mucho daño a la defensa de Rio Ave. Mientras que los verdiblancos lograron pasar los primeros diez minutos de asedio de los arsenalistas y volvieron a retomar el control del balón y se aproximaron al arco defendido por Marafona.

Al igual que la primera etapa, Stojiljković tuvo la posibilidad de abrir el marcador pero volvió a desaprovechar una chance muy clara de gol que terminó en las manos de Cássio. Minutos más tarde los locales le hicieron pagar por desaprovechar esa ocasiona. La superioridad de Rio Ave se vio reflejada en el minuto 68, cuando Rafa Soares ejecutó un tiro libre que cruzó todo el área, nadie pudo desviarlo, y terminó sorprendiendo a Marafona que poco pudo hacer para evitar el gol del 1-0 a favor de los verdiblancos.

Vukčević agredió a Guedes y vio la roja. Foto: BeinSports.

Luego del gol las cosas se pudieron aun peor para Braga, ya que dos minutos más tarde Nikola Vukčević vio la roja directa tras agredir a Guedes en la mitad de la cancha. El entrenador arsenalista, Jorge Simao, no tardó en hacer variantes para reacomodar a su equipo: afuera Stojiljković y Horta, adentro Rodrigo Pinho y Alan. El técnico de Rio Ave respondió rápidamente: adentro Krovinović por Rúben Ribeiro.

El ritmo luego de las sustituciones disminuyó, los vilacondense manejaron los tiempos, mientras que Braga intentó no dar espacios en defensa y buscó llegar al empate con balones largos. Sin embargo, ninguno tuvo oportunidades claras de gol –los verdiblancos llegaron de la mano de Heldon pero su remate se fue lejos- y el partido se terminó diluyendo hasta llegar al pitido final que sentencio el 1-0 a favor de Rio Ave y dejó muy abierta la herida de SC Braga, quien sumó una nueva derrota tras haber sido derrotado por Moreirense en la final de la Taça da Liga el pasado domingo.