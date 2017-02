Jorge Jesús: "Las cuentas se hacen al final"

Google Plus

Jorge Jesús | Fuente: LUSA

Previo al crucial encuentro que sostendrán FC Porto y Sporting este sábado habló el director técnico de los Leões Jorge Jesús, y destacó que si bien necesitarán ayuda de terceros ellos siguen pensando en la punta de la liga, comentando también que las cuentas sólo se hacen al final.

"Tenemos que pensar partido a partido" El entrenador portugués comentó "En este momento dependemos de terceros, sin embargo las cuentas se hacen hasta el final, tenemos que pensar partido a partido. Los equipos tienen momentos de oscilación durante la temporada por varias razones. A veces, cuando se juega mirando hacia arriba puede haber espacio para la galvanización. Sabemos que tenemos ante nosotros dos competidores muy fuertes, pero también creo que tenemos todas las oportunidades para ganar en el Dragão, lo cual nos daría mucha más confianza ", señaló Jesús.