Los campeones de Taça no pudieron ante los Fogaceiros

Los flamantes campeones de la Taça CTT saltaron nuevamente al gramado del Estadio Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas para enfrentar a un viejo conocido. Moreirense y Feirense tenían por delante la importante misión de sumar los tres puntos que los alejen cada vez más de los puestos del descenso que siguen siendo ocupados por Tondela y el Nacional.

Los dirigidos por Augusto Ígnacio fueron recibidos en casa por todo lo alto tras ser los actuales campeones de la Taça CTT, y saltarían nuevamente al gramado para jugar contra un cuadro azul sumamente inspirado y con ganas de aguarle la fiesta a los homenajeados.

36 minutos pasaron para que se gestara la primera jugada de real peligro en el encuentro y fue precisamente el cuadro de casa quien estuvo muy cerca de marcar por intermedio de Dramé, que tras un colocado remate para batir al guardameta Vaná fue repelido cerca de la línea de gol por la oportuna intervención del defensor central Barge. Un minuto más tarde llegaría el gol de los verdiblancos y fue Roberto el encargado de poner por delante a los suyos con remate acrobático imposible de repeler por intermedio de Vaná. Arriba en el marcador ya se vivía una auténtica fiesta en el Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

El cuadro de la visita intentó sacudirse rápidamente el gol y se volcó al ataque de cara al marco defendido por Makaridze. Las continuas intentonas del cuadro azul tuvieron su premio, y al minuto 43 se sancionó un penal a favor del Feirense. El encargado de cobrarlo fue Fabio Carvalho el cual lo falló gracias a una excelente intervención del Guardameta Makaridze, el cual ahogó el grito de gol de los Fogaceiros. Con el uno a cero en el marcador ambos conjuntos se fueron al descanso en Moreira de Cónegos.

Llegó el empate de los azules

Si bien en el segundo tiempo no había un claro dominador, ambos conjuntos trataban de tomar el protagonismo del encuentro mediante jugadas aisladas. En el minuto 58 el cuadro azul sacó provecho de un tiro de esquina el cual no pudo ser defendido por los futbolistas Dramé y Roberto, el cual encontró como destino al jugador rival Fabinho el cual la mandó a guardar con solvencia.

De ahí más el cuadro rival se creció y estuvo cerca de ponerse por delante en el marcador pero una nueva intervención del guardameta Makaridze ahogó el grito de gol del visitante al minuto 62. De ahí en más, quedó poco para el análisis y ambos conjuntos se marcharon a los vestuarios con un empate que terminaría siendo definitivo en casa del Moreirense.

Hablaron los entrenadores

Nuno Manta Santos entrenador del cuadro Fogaceiro se mostró muy a gusto por la presentación de los suyos. “Estoy satisfecho con el punto pero lo hubiese estado más si conseguíamos la victoria porque para eso trabajamos diariamente. Un punto afuera en casa de un adversario directo es muy bueno. Por eso hoy decidí asegurar por lo menos ese punto, sin mayores problemas”.

Por su parte Augusto Ígnacio destacó la labor del rival y resaltó que haber dejado dos puntos en casa no lo deja tan tranquilo, también destacó el trabajo de sus dirigidos. “Mis jugadores fueron unos grandes héroes hoy. Fuimos fuertes y empatamos, no perdimos lo que es muy bueno en ésta etapa. No debíamos haber sufrido ese gol, fue una falla nuestra. También debo destacar que nuestro portero también tuvo intervenciones maravillosas”.

Ambos conjuntos tendrán por delante difíciles rivales en sus partidos correspondientes a la jornada 20 del fútbol portugués. Moreirense se trasladará a la Isla para enfrentar al bien posicionado Marítimo, mientras que Feirense recibirá en Santa María Da Feira al Rio Ave.