Los Pacenses dan muestra de vida en este inicio de jornada

INCIDENCIAS: JUEGO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 20 DE LA LIGA NOS, JUGADO EN EL ESTADIO CAPITAL DO MOVEL.

El fútbol y el ritmo no para en Portugal, regresamos a la actualidad liguera y la noche de este viernes inició la jornada 20 cuando el equipo de Vasco Seabra se llevó la batalla 2-0 ante un Vitória de Guimarães que lució timorato y donde sus bajas invernales pesaron más que sus recambios.

El equipo de Oporto dejó atrás su racha de 5 juegos sin ganar y se estrenó en este 2017, algo que sin duda dará alivio a la interna y confianza para afrontar lo que sigue. El equipo local aprovechó las condiciones del campo y el extraordinario momento de forma de Whelton para probar nuevamente las mieles del triunfo.

La última victoria de los castores fue el 16 de diciembre, 1-0 al Belenenses.

El Paços de Ferreira ha derrotado al mejor visitante de la liga. El Vitória venía con 22 puntos en diez juegos cuando sale de gira, los mismos que el Benfica, gran mérito de los Pacenses, que por fin, han dado muestras de vida en esta temporada.

Por su parte el equipo de Pedro Martins, a pesar de estar bien colocado y con aspiraciones reales de estar en Europa, deberá ajustar y renovar a su equipo para enderezar el camino. El mercado de fichajes permeó en Guimarães y los dejó sin dos hombres inamovibles y fundamentales del éxito de la primera vuelta. Este equipo no solo sueña sino que se ilusiona con estar en Europa, desde hace tres meses se mantienen en la quinta posición de la liga, esto es consistencia. Enorme trabajo de Pedro Martins, pero perdió a Tiquinho Soares y con esto perdió gol, perdió peligrosidad. Se fue Joao Pedro y se fue el equilibrio, se fue el respiro en el medio campo.

Primer tiempo: la lluvia alejó el espectáculo

Noche fría y lluviosa en Capital do Móvel, el cuadro local salió con un 4-5-1, Vasco Seabra sabía que no podía salir con otra derrota y priorizo el orden y la destrucción. El despliegue físico del medio campo fue notable y dejaron sólo a Whelton, el plan no salió del todo mal.

La visita estrenaba ataque, Rafael Martins proveniente del Levante hizo su debut esta temporada en Portugal pero no pesó; las buenas para los conquistadores es que el Malíenses Moussa Marega está de vuelta y sin duda será la referencia en el ataque toda la segunda vuelta.

El primer tiempo fue dominado en posesión y trámite por la visita, sin embargo careció de eficacia en el último tercio del campo. Los castores permitieron esto y buscaban el contrataque letal.

De a poco la lluvia y el frío fue apaciguando a los conquistadores y acabó el primer tiempo sin reflejar su superioridad en el campo. Pacos de Ferreira soportó la superioridad del Vitória e interpretó de mejor manera el juego. Guardaba sus mejores armas para el segundo tiempo. Un primer tiempo que se reservó considerando que enfrente tenía al visitante más incómodo de Portugal.

Segundo tiempo: un Whelton desenfrenado

El segundo tiempo continúo con dominio visitante, sin embargo los castores habían guardado reservas y se mostraron más eficaces, gracias a un inspirado brasileño de 24 años, que seguramente será objeto del deseo en el verano. Whelton sentenció el juego con asistencia y gol, un segundo tiempo brillante y contundente.

Pedrinho rompía el cero en el minuto 59 gracias a una extraordinaria asistencia de Whelton y una gran definición, un gol que caló hondo a los ángeles blancos, una herida que ya no sanaría.

El 1-0 que adelantaba a los locales

La visita reaccionada desde la banca, Pedro Martins daba ingreso a Marega, quien recién había llegado de África pero una defensa bien parada con Gegé y Monteiro supieron anular al goleador. Los de Minho lamentaban las fallas del primer tiempo donde Hernani y Raphinha estuvieron imprecisos.

Los castores soportaron las embestidas de los conquistadores y se pusieron en las manos de un inspirado Whelton, quien ponía el definitivo 2-0 tras un hermoso cobro de falta, imposible para Douglas.

El 2-0, definitivo, los tres puntos se quedan en casa

Vitória se fue con todo pero Rafael Defendi estuvo correcto en todo momento y destacó entre sus compañeros, la victoria del local se consumaba, una victoria más holgada de lo visto en el trámite del juego, pero este hermoso deporte premia la efectividad, no la intención.

Foto: Telmo Mendes / fcpf.pt

Un duelo donde la eficacia fue fatídica para el Vitória SC que permite a los castores sonreír por primera vez en el año.