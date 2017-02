Resumen Jornada 20 Liga NOS: la lucha por el título es cosa de dos

Google Plus

Fotos: SL Benfica - FC Porto.

Pasó una nueva fecha de la liga lusa y la jornada 20° dejó claro quiénes son los que lucharan por el título, quienes lo harán por ingresar a las competencias europeas y quienes por no descender a la segunda categoría. Pero sin duda alguna, el SL Benfica de Rui Vitória y el FC Porto de Nuno Espírito Santo, fueron los equipos que salieron más fortalecidos luego de esta fecha veinte.

Paços de Ferreira 2-0 Vitória Guimarães

La jornada comenzó el día viernes con un partido atractivo en el estadio da Capital do Movel, donde el conjunto local rompió su mala racha de cinco partidos sin conocer la victoria y tomó un respiro y distancia de la zona roja. La victoria de Paços no solo fue importante por los tres puntos, sino que también por el rival de turno, ya que el Vitória SC se ubica en la 5ta posición y aspira a conseguir una plaza en Europa. Los goles de Pedrinho (58’) y Whelton (70’) en la segunda parte hicieron pagar muy caro a la floja y decepcionante actuación de Guimarães.

Foto: Telmo Mendes.

GD Chaves 0-0 Boavista FC

La jornada de sábado comenzó con el encuentro entre dos conjuntos de mitad de tabla como Chaves (7°) y Boavista (11°). El enfrentamiento en el estadio Engenheiro Manuel Branco Teixeira mostró a un conjunto local muy superior pero, que a pesar de contar con 13 disparos a puerta, no pudo quebrar el arco de Boavista y terminó igualando sin goles, dejando pasar una buena oportunidad para acercarse a la pelea por un lugar en Europa.

FC Porto 2-1 Sporting CP

Los flashes de la fecha 20 estuvieron puesto en el estadio do Dragão, donde se jugó el clásico entre los dragones y los leones. Fueron los dirigidos por Nuno Espíritu Santo los que salieron victoriosos y siguen en la pelea por el título, mientras que el conjunto de Jorge Jesús quedó a diez puntos de distancia de la punta del campeonato y casi se despidió de la lucha por la liga.

Porto contó con dos actuaciones estelares como las de Soares –convirtió los dos tantos de los locales- y de su arquero Iker Casillas, quien sacó a relucir toda su categoría y evitó que el goleador del torneo, Bas Dost, pudiera marcar ante los dragones –Alan Ruiz marcó el gol del descuento-.

Foto: FC Porto.

FC Arouca 2-1 Vitória Setúbal

La acción siguió en día domingo en el estadio Municipal de Arouca, donde los arouquenses pudieron sumar de a tres de la mano de Kuka, lo que le permitió quedar a un solo punto de distancia de su rival, el Vitória FC. Kuka marcó por duplicado en los minutos 18 y 36, mientras que el gol de descuento para los de Setúbal llegó a los 45+3, pero no fue suficiente para evitar que Arouca trepara a la décima posición.

SL Benfica 3-0 CD Nacional

El puntero de la tabla, Benfica, recibió al colista de la Liga NOS, Nacional, y se despachó con un contundente resultado que dejó atrás la presión que había puesto Porto sobre las águilas. En un partido donde la superioridad de los dirigidos por Rui Vitória quedó demostrada de principio a fin, lo más destacado fue el poderío de los delanteros de las águilas, ya que Jonas (26’ y 35’) marcó por duplicado –volvió a tener el gran nivel mostrado en la temporada pasada- y el griego Mitroglou (81’) sentenció el partido ante Nacional.

Foto: SL Benfica.

Os Belenenses 0-0 CD Tondela

La jornada de sábado terminó con pocas luces en el estadio do Restelo en Belém, donde Belenenses y Tondela no hicieron un gran partido y terminaron igualando sin goles. Sin embargo, el resultado a cero no terminó siendo un mal resultado para Tondela, ya que el empate le permitió salir del fondo de la tabla –sigue en zona de descenso- y quedó a solo dos puntos de Estoril, quien se encuentra dos puntos por encima.

CS Marítimo 1-0 Moreirense FC

La acción del día lunes comenzó en el estadio dos Barreiros, donde el conjunto local venció gracias al gol de Fransergio (16’) a los campeones de la Taça da Liga, Moreirense. De esta forma Marítimo trepó a la 6° posición y se acercó a Vitória Guimarães en la lucha por un lugar en Europa, mientras que Moreirense se sumergió en la parte baja de la tabla, ubicándose en el puesto 15°.

SC Braga 1-1 Estoril Praia

La jornada continuó en el estadio Municipal de Braga, donde el conjunto de Jorge Simao profundizó su mal momento –sigue sin levantar cabeza luego de perder la final de la Taça da Liga- y empató sorpresivamente ante el equipo de Estoril, que había comenzado ganando el partido con gol de Kléber (34’) y luego terminaría igualado tras el tanto de Rosic (54’). Con este empate Braga sigue en la 4° posición a solo un punto de Sporting CP, pero sufre el asecho de Vitória SC y Marítimo; mientras que Estoril Praia (16°) sacó dos puntos de ventaja en su lucha por no descender.

Foto: SC Braga.

CD Feirense 2-1 Rio Ave FC

La fecha concluyó en Santa Maria da Feira, donde Feirense recibió a Rio Ave y se despachó con una importante victoria por 2-1, con goles de Platiny (6’) y Karamanos (64’), mientras que Gonçalo Paciência marcó el gol del descuento sobre el final del partido. La victoria permitió que Feirense (13°) tomara un poco de distancia de la zona baja, pero poco cambio la situación de Rio Ave (9°).

