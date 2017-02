Previa FC Porto – CD Tondela: El liderato y la salvación pasan por Do Dragão

Google Plus

El Porto puede ser líder, por unas horas, pero puede volver a ocupar una posición que no ocupa desde la primera jornada de liga y así coger mucha más confianza de cara al decisivo encuentro de UEFA Champions League ante la Juventus. Do Dragão quiere ser una fiesta para dar alas a sus jugadores de cara al enfrentamiento del próximo miércoles.

El Tondela es el colista, pero tiene la salvación a cuatro puntos. No puede permitir que esa renta se acrecenté y, pese a que el Porto no parece el mejor rival, pueden dar la sorpresa y sacar algún punto de Do Dragão.

Un partido que lo tendrá todo y que podría provocar que el líder de la Liga NOS sea distinto por unas horas.

En plena efervescencia

Ha tardado semanas en arrancar, pero el Porto que todos esperaban ha vuelto más fuerte que nunca y tiene la mente puesta en ganar la Liga NOS. El primer paso de dicho plan es ganar al Tondela, un equipo que siempre pelea los partidos y que nunca da su brazo a torcer.

Los de Nuno llegan con la mente más puesta en el partido de Champions que en el de liga, por lo que se puede esperar que se produzcan algunas modificaciones en el once inicial de cara a dar descanso a algunos de los jugadores más habituales.

El equipo está jugando un gran nivel, pero una gran parte de los halagos los merece la parcela defensiva. Han encajado 11 goles en 21 partidos de liga y se muestran como uno de los conjuntos más sólidos en defensa.

Foto: Lusa

Quieren luchar por la salvación

Está en un momento delicado el conjunto dirigido por Pepa, ocupan la última plaza y los trenes para salir del descenso van pasando sin que en ellos se suba el Tondela. La derrota ante un rival directo la semana pasada ha dolido, pero quieren recuperarse cuanto antes y poder coger un tren con dirección a la salvación.

Con un bagaje de cuatro puntos de los últimos 12 posibles necesitan reaccionar y comenzar a salir de la cola de la clasificación cuanto antes y eso pasa por puntuar en Do Dragão, tarea difícil pero no imposible.

Foto: Lusa

Salir con éxito de la visita al Porto pasará por defender bien, juntar las líneas e intentar aprovechar cualquier aproximación al área de la que dispongan. Se querrán aferrar el último precedente para sacar algún punto.

Antecedentes en Do Dragao

Solo se ha disputado un partido entre ambos equipos en Do Dragão y el resultado fue favorable al CD Tondela que venció por 0-1 con un solitario gol de Luis Alberto. Tres puntos que, a final de temporada, acabaron siendo vitales para que el Tondela se pudiese salvar.

Van a intentar repetir la gesta de la temporada pasada para poder abandonar la última posición e intentar tomar algo de aire.

El mejor local contra el peor visitante

También encontramos un dato importante en este encuentro. Porto es el mejor local en casa con diez victorias y un empate en 11 partidos disputados, mientras que el Tondela es el peor visitante de la Liga NOS con tres empates y ocho derrotas en 11 partidos. Un dato que puede ser importante tener en cuenta de cara a este encuentro.

“No existe la Juventus en nuestras mentes”

Era tajante Nuno Espírito Santo en la rueda de prensa previa y decía que “Solo tenemos la mente puesta en el Tondela, la Juventus está fuera de nuestras mentes”, pero también comentaba que “Los jugadores no pueden cometer el error de no pensar en el Tondela o lo podemos pagar caro”.

Foto: Lusa

“Hay que rozar la perfección”

Pepa es consciente del partido que deben jugar para ganar, admitió que “Hay que rozar la perfección para ganar, hemos de ser fuertes en defensa e inteligentes en la salida de balón”.

Foto: Lusa

Convocatorias FC Porto – CD Tondela

Nuno Espírito Santo no ha desvelado su lista de convocados, por lo que se supone que hará los descartes durante el día de mañana. La única baja conocida es la de Joao Costa por lesión.

Pepa ya ha desvelado el nombre de los jugadores que estarán disponibles para el partido de mañana. La lista la integran:

Foto: CD Tondela

