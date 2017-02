Previa Jornada 22 Liga NOS: “vivir en el ahora”

Google Plus

El pasado ya no está y el futuro está en el horizonte de la imaginación y la planificación; la liga NOS regresa este viernes donde 18 equipos se concentran en el ahora, en alcanzar sus objetivos, unos buscan no aflojar el paso, otros buscan la regularidad soñada y otros tantos, salir del pozo.

La liga NOS sólo tiene 2 representantes en Europa, Benfica y Porto; una temporada europea pobre, por lo que la voluntad de trascender, de ser, de perder la inseguridad, se torna candente e interesante, así que, empezamos.

Posiciones tras 21 fechas disputadas:

Viernes

Porto – Tondela. No bajar el ritmo | 21:30 horas

Porto juega el viernes para ganar un día de descanso para su juego de liga de campeones contra la Juventus de la siguiente semana. Los dragones vuelan alto y no cesan su vuelo hasta darle alcance a las águilas del Benfica. Suman 18 juegos sin perder, 5 victorias consecutivas y son el equipo que menos pierde y el que menos goles recibe.

Porto viene de ganar en Guimaraes 0-2 al Vitória SC con un juego práctico, dominio táctico total y una soberana defensa. Adelante Tiquinho Soares lleva 3 goles en dos juegos y enriquece el poder de la delantera portista. De ganar en el inicio de la jornada, regresarían a ser líderes generales, esperando el tropezón del Benfica.

Por su parte, el Tondela es el último lugar de la tabla general y firme candidato a perder la categoría. ´Pepa´ asumió el control en la jornada 17 y desde entonces, suma 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

Estos equipos sólo se han enfrentado en tres ocasiones, con una victoria por equipo. Tondela buscará repetir la hazaña de la temporada pasada, donde ganó en do Dragao 0-1.

Sábado

Moreirense – Estoril. A salir del fondo | 17:00 horas

El flamante campeón de la Taca da liga sigue con su resaca particular y acumula 3 juegos sin ganar y muy complicados en la parte baja, un despiste puede hacerlos caer en puestos de descenso. Este sábado tendrá que chocar contra un rival directo por la ansiada permanencia. Los de Augusto Inácio perdieron dos hombres clave de inicio de campaña: Geraldes y Podence, ambos regresaron con el Sporting, dueño de sus pases.

Del otro lado, el Estoril viene en ascenso, empató en Braga y ganó la semana pasada 2-1 al Pacos, con esto rompió una cadena de 8 juegos sin ganar, entre ellos 7 derrotas seguidas.

Pedro Gómez sabe del reto y de lo complicado, sin embargo, en el mercado de fichajes se reforzaron bien en todas las líneas y la ´suerte cambió´. Brandao en defensa, Licá en media punta y André Claro adelante dan otro matiz más competitivo al Estoril.

Un juego que será parejo donde ambos buscarán sumar. El juego de la primera vuelta fue para los ´canários´ 2-0.

Chaves – Arouca. Desafiando el destino | 17:00 horas

El municipal de Chaves recibirá a dos equipos que buscan desafiar sus destino, punto importante para despegar e ir por Europa ó quedarse y conformarse con únicamente la permanencia en primera división.

Este Chaves ha seguido insuflando vida a sus objetivo, a pesar de perder a su técnico, a jugadores clave, se han mantenido de manera competitiva. Los transmontanos son un hueso duro de roer, sólo han perdido 4 juegos en la temporada, pero también les cuesta mucho ganar, sus 11 empates en 21 juegos lo dicen todo. Vienen de empatar a cero goles con el Vitória de Setúbal y buscarán reencontrarse con la victoria después de 3 semanas.

El Arouca vive tiempos de cambio, tiempos de renovarse o desestimarse, se fue Lito Vidigal, esto después de llevarlos a Europa por primera vez en su historia. El sábado se estrenará Manuel Machado y buscará dar el paso que faltó esta temporada. Están en media tabla con todo que ganar y tal vez, poco que perder. El juego de la primera vuelta fue para los flavienses 1-0.

Feirense – Boavista. Los fogaceiros en racha | 19:15 horas

El recién ascendido Feirense está en un momento donde la esperanza brilla, han dado un giro de 360 grados a su actualidad y encadenan 5 juegos sin perder (11 de 15 puntos posibles), dejaron la parte baja de la tablas y están un punto debajo de su rival en turno. Nuno Manta dio orden a la que era la ofensiva más goleada, vislumbrante cambio, en esta racha sólo han permitido dos goles. Flavio y Rocha en la central, así como Karamanos en la delantera, han sido los puntos de lanza de Nuno Manta.

Las panteras de Boavista, un grande de Portugal, ha tenido una temporada opaca, llena de altibajos, donde ahora mismo su objetivo se centra en la salvación.

El equipo de Oporto carece de gol, carece de creación de juego, suman 3 juegos sin ganar y se acaba la paciencia de Miguel Leal con su delantero Schembri, por lo que es probable que veamos de titular a Iván Bulos, peruano recién llegado.

El juego de la primera vuelta fue para los fogaceiros 2-1 en el estádio do Bessa.

Sporting – Río Ave. A cerrar con fuerza | 21:30

“Los grandes equipos tienen voluntades, los chicos tan sólo deseos”. El Sporting es un grande de Portugal y deberá encarar de manera digna esta etapa final. Con absolutamente nada que pelear en ninguna competición, los leones deberán conservar y acabar en la tercera posición de la general y pueda tener acceso a la previa de liga de campeones del año siguiente.

Sporting debe vivir del ahora, pero planificando para que su futuro sea mejor, este equipo adolece de potencia, esta temporada ha perdido contra el Benfica y contra el Porto, pero, en ambos ha sido mucho mejor. Las excusas no satisfacen a nadie y Jorge Jesús lo sabe. Los leones vienen de ganar justamente 3-2 al Moreirense con goles de Ruiz, Bas Dost (bota de oro) y Silva. Este sábado deberá mostrar su garra característica para salir avantes.

Enfrente, Rio Ave, quién recuperó su mística competitiva cuando el ex Porto tomó las riendas del equipo. De momento, un equipo apartado del bien y del mal, noveno lugar de la general y con amplio rango de mejora. Río Ave viene de empatar a cero con el Marítimo.

Domingo

Paços de Ferreira – Vitória de Setúbal. Por una victoria sanadora | 17:00 horas

Castores y sadinos abren la fecha dominical en el estádio capital do movel, el paços ha tenido ciertamente una temporada difícil, por no decir mediocre, donde la vaguedad ha sido una constante. Unos castores que iniciaron pletóricos de promesas, pero que se han ido diluyendo con el paso de las jornadas. Entrados en febrero, la salvación es su único aliciente, muy lejos de sus expectativas naturales. No se puede recriminar el esfuerzo por salir adelante y erradicar esta situación, pero de momento sólo están 6 puntos de puestos de descenso, un lugar peligroso y confuso. La semana pasada sirvieron de escalón del Estoril, al caer 2-1.

Los del Río Sado llevaban una temporada buena a secas, incomodan a cualquier rival, pero después de derrotar al campeón Benfica 1-0 en la jornada 19, han perdido con el Arouca y no han pasado del empate contra el Chaves. Un equipo compacto, que anota poco y recibe poco.; Fábio Cardoso y Venáncio, sus pilares defensivos.

Un duelo donde históricamente dominan los castores a los sadinos, en 36 juegos oficiales, han ganado 20, por 10 derrotas y 6 empates.

Belenenses – Vitória Guimarães. A recuperar el aliento | 19:00 horas

La jornada dominical hace escala en Belém, un Belenenses discreto recibe a un equipo que seguramente acabará en Europa. Los azules de Restelo vienen de sendos empates que lo dejan en la posición 12 de la general. Difícil aspirar a algo importante cuando sólo anotas gol cada 135 minutos, ante tal incapacidad ofensiva, ganar se ha convertido en un embrollo. A pesar de esto, su delantero Fábio Sturgeon fue cedido al rival en turno. El joven portugués tiene mucho futuro pero carece de contundencia y fue lo que precipitó su salida.

Los conquistadores han tenido una gran campaña, son sólidos quinto lugar de la general y con una expectativa importante de jugar la previa de Europa League 2017, están a 6 puntos de un hipotético tercer lugar que da pase a liga de campeones, sin embargo, como todo en esta vida, hay altibajos y llegan este domingo con 3 juegos sin ganar y sin anotar. Una delantera potente en la primera vuelta se apagó de manera repentina, Martins y Sturgeon deberán recuperar lo perdido y esta visita se presenta como una gran oportunidad para asaltar Belém y llevarse el motín completo.

Un juego clásico y con historia en Portugal, en 141 partidos, los de Restelo lideran la serie con 62 victorias por 34 empates y 45 derrotas. Se viene un juego interesante en Belém.

Braga – Benfica. La acción siempre vence a la inacción | 21:15 horas

El juego de la jornada 22 se vivirá el domingo por la noche en el municipal de Braga cuando los guerreros de Minho reciban al campeón. Los locales buscan recupera la imagen, la cual ha sido extraviad en últimas fechas.

Los arzobispos de MInho arrastran una seguidilla de 4 juegos sin ganar (2 empates y 2 derrotas), pero con todo y esto, se encuentran a 3 puntos del tercer lugar. Jorge Simao ha batallado más de lo previsto para transmitir su idea futbolística, tras ser eliminados en la Taca da liga por el Moreirense, el equipo se ha visto más compacto, con mejor entendimiento pero insuficiente de momento. Este domingo el proceso de Simao tendrá una prueba de fuego, su equipo deberá mostrar una cara agresiva, activa, aprovechar la euforia del Benfica por lo vivido en Europa. Es ahora o nunca para el Braga.

Benfica viene de ganar en liga de campeones al Borussia Dortmund, enorme resultado visto el trámite, gracias a Ederson y a los fallos de Aubameyang, las águilas vuelan hacia cuartos, pero antes deberán pagar la visita y no tropezar en liga, ya que podría costarle el liderato.

Benfica no contará este domingo con Ederson por sanción y con Jonás por lesión, pero irán con toda la artillería para no dejar el liderato en Minho. En liga, los encarnados vienen de sendas goleadas en casa 3-0 contra el Nacional y contra el Arouca.

El historial favorece ampliamente para el Benfica, quien ha ganado 90 juegos en 138 presentaciones por sólo 19 victorias de los guerreros.

Lunes

Marítimo - Nacional. Realidades contrastantes | 21:00 horas

El derbi de Funchal se viene como cerrojazo a la jornada 22, unos buscan como aspiración real estar en Europa, otros buscan salir del pozo; gran juego con realidades contrastantes.

El Marítimo ha tenido una recuperación palpable y sostenida, llegan a este jornada con 5 juegos sin perder y sólo 3 puntos los superan de Europa. Gran temporada de Daniel Ramos, quien ha conjuntado una defensa sólida y un mediocampo implacable: Sen, Soares y Fransergio sus bastiones. Un equipo peligroso, lleno de confianza que capitaliza a plenitud los pocos goles que consigue en victorias, por otro lado, no ha permitido goles en los últimos 270 minutos.

Los albinegros llegan al derbi decaídos, Jokanovic no ha ganado aún en 6 presentaciones, pobres números que mantienen al Nacional en el abismo total (3 puntos de 18 jugados). La semana pasada el venezolano Aristeguieta se estrenó en liga NOS pero los locales no supieron conservar la ventaja y se vieron alcanzados por el Belenenses sobre el final.

El derbi de Funchal se ha jugado en 44 ocasiones, siendo el Marítimo el mandón con 16 victorias, por 10 del Nacional y 18 empates.

Empieza la jornada 22, donde se espera emociones, fútbol y alguna que otra sorpresa.