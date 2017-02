Goleada y liderazgo para los Dragones

Google Plus

INCIDENCIAS: Encuentro por la jornada 22° del la Liga NOS disputado en el estadio do Dragão, Porto.

Al menos por un rato, los dragones son quienes vuelan más alto en tierras lusas, ya que la contundente victoria 4-0 lograda ante CD Tondela en el estadio do Dragão le permitió superar momentáneamente a SL Benfica en la tabla de posiciones –las águilas juegan este domingo ante SC Braga-. Los de Nuno Espírito Santo se aprovecharon del colista de la Liga NOS, y luego de abrir el marcador desde el punto penalti, lograron conseguir una goleada que les da la confianza necesaria de cara al choque con Juventus por Champions League.

En un encuentro donde se enfrentan el último de la tabla con el conjunto que se ubica en la segunda posición se cae de maduro cuál de los dos equipos será quien imponga las reglas del juego, y Porto contra Tondela por momentos fue la excepción. Los dragones tomaron la iniciativa en un comienzo, con un doble cinco defensivo –Rúben Neves y André André- buscó controlar el tránsito del medio campo y un Jesús Corona muy activo por el costado derecho. Fue por el lado del mexicano por donde nació la primera llegada de Porto cuando iban tan solo 3 minutos. Maxi Pereira trepó y envió un gran centro que conectó con Soares, el delantero sacó un gran cabezazo pero el arquero Cláudio Ramos le negó el gol tras una exquisita volada.

Corona se mostró activo en los primeros minutos. Foto: FC Porto.

Todo hacía indicar que sería una tarde-noche tranquila para los locales en el estadio do Dragão. Sin embargo, Tondela no quiso ser menos e intentó generar peligro en el arco de Iker Casillas. Fue de la mano del atacante Heliardo que el conjunto de Pepa hizo trabajar al arquero español y a la saga central Felipe-Marcano –ambos fueron amonestados antes de la media hora de juego-, pero solo se aproximaron con disparos de larga distancia que fueron controlados por Casillas.

Porto, a pesar de no controlar el tempo del partido, pudo generar varias chances de gol, pero ni Otávio, Corona, Soares y André Silva no estuvieron finos a la hora de definir y cuando lo hicieron bien se toparon un sobrio Ramos. Fue por esas razones que los dragones necesitaron de un penalti para abrir el marcador. En el minuto 42 Tiquinho Soares se dejó caer tras un leve contacto con el defensor Osorio, el árbitro Luis Ferreira compró y cobró un ‘inexistente’ penalti, amonestando posteriormente al defensor de Tondela. A André Silva poco le importó si existió o no falta y ejecutó magistralmente el tiro desde los doce pasos, colocando el 1-0 para los de Nuno Santo.

André Silva abrió el marcador desde el punto penalti. Foto: FC Porto.

Sin embargo, el penalti no sería la última, ni única, polémica de la primera etapa. Ya sobre el tiempo de agregado, Soares encaró el área contraria y en su trayecto chocó con Osorio. Para los ojos del árbitro fue el defensor de Tondela quien cortó el avance del delantero de Porto, y no Tiquinho quien buscó el contacto; lo que llevó a que el juez sancionara la falta y mostrara la segunda amarilla al central venezolano –fue la segunda expulsión de Osorio por Liga NOS en esta temporada-.

Porto saltó al segundo tiempo sabiéndose superior a Tondela, tanto en números de jugadores como en el marcador, y desde un inició comenzó asacar ventaja de ello. Los dragones tuvieron dos grandes oportunidades, primero en los pies de Soares y luego de André Silva, pero ambos desperdiciaron increíblemente dos chances de gol muy claras. Sin embargo, los goles no tardaron en llegar. A los 54, Rúben Neves recuperó el balón en tres cuartos de cancha y sacó un bombazo imposible de detener para un Ramos que poco pudo hacer para evitar el 2-0. Nueve minutos más tarde, sobre el 63, Tiquinho Soares encaró por la izquierda y después de un buen recorte sacó un disparo con la cara interior de pie derecho y colocó el 3-0 para los dragones.

Rúben Neves marcó un gran tanto. Foto: FC Porto.

Ya con la diferencia de tres goles en el marcador, Nuno Espírito Santo se dispuso a cuidar jugadores de cara al encuentro contra Juventus por los octavos de final de la Champions League. Ingresaron Diogo Jota, Óliver Torres y Layún por Soares, Otávio y Maxi Pereira. Pepa también realizó sustituciones en Tondela, pero no pudo contrarrestar la superioridad de Porto, que gracias al hombre de más y al aire fresco de los recién ingresados siguió generando peligro en el arco contrario hasta el minuto final del encuentro, minuto en el que Diogo Jota con un fuerte derechazo desde dentro del área puso el 4-0 definitivo.

De esta manera, tras una contundente goleada los dragones de Nuno Santo se trepan a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga NOS con un total de 53 puntos en 22 partidos disputados, superando a SL Benfica (51 puntos y un partido menos) que jugará este día domingo ante el siempre complicado SC Braga.