Jorge Jesús: "No será un partido fácil, Rio Ave sabe como jugar"

Google Plus

Foto: UEFA.

Los Leones reciben este sábado a Rio Ave en estadio Alvalade, en un encuentro por la jornada 22 de la Liga NOS. Según Jorge Jesús, que habló con la prensa de cara al choque del día de hoy, Sporting CP enfrentará a un rival que va a crear muchas dificultades.

"Rio Ave es un equipo que sabe qué quiere y cómo jugar"

“El partido contra el Rio Ave va a ser complicado. Es un buen equipo, bien organizado defensivamente y el nivel ofensivo tiene jugadores con gran calidad. Tienen jugadores que podrían haber tenido la oportunidad de jugar en grandes equipos como Tarantini es muy buen jugador. El Rio Ave es un equipo qué quiere y sabe cómo jugar. Sporting CP tratará de evitar que esto suceda. No será un partido fácil, ya que ninguno está en la liga portuguesa porque si”, comenzó diciendo el entrenador de Sporting.

Jesús también hizo referencia a la motivación de sus jugadores durante esta irregular campaña y de cara a lo que queda del torneo: “La motivación siempre debe ser máxima. Por supuesto que los jugadores están más motivados cuando se ejecuta detrás de un objetivo. Es cierto que los bonos han ido perdiendo a lo largo de la temporada. No vale la pena ocultar. Pero esto no puede ser la razón para que los jugadores no tengan la misma motivación. La principal motivación es que representamos a un club que siempre tiene la presión de ganar todos los partidos, independientemente de su clasificación”.

Rui Patricio cumplirá 400 partidos con Sporting. Foto: ASF.

Jorge Jesús también habló sobre el hecho de que Rui Patrício lograra jugar ante el Rio Ave su juego 400 como arquero de los Leones: “La historia de Rui en el Sporting CP en términos de número de juegos es de gran valor. 400 juegos es un número interesante. Ha evolucionado mucho a lo largo de los años y creo que es el resultado del trabajo. Cuantos más años de carrera tienen los porteros, son mejores. Rui no escapará a la regla”.

Por último, el entrenador de Sporting habló de la línea defensiva de su equipo: “Tenemos un estilo defensivo que muchos equipos también tienen. Este año no está sucediendo y hemos pensado en ello. El camino es lo que hemos hecho en las últimas semanas: tratando de equilibrar la mentalidad defensiva. Se está trabajando en la idea y en mejorarla. Tenemos que mejorar porque tenemos capacidad para hacerlo. Faltan 14 partidos. Si nos fijamos, la última línea de cuatro es el mismo que el año pasado, a partir de la segunda ronda, y luego mostró su calidad”, culminó en entrenador abandonando la sala de prensa.