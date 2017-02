FC Porto quiere volver a ser protagonista y candidato

Google Plus

El rejuvenecido FC Porto Quiere ser protagonista en el concierto europeo / www.fcporto,pt

Desde la contratación de Paulo Fonseca en la 2013-2014 el FC Porto ha vivido un bajón significativo en su rendimiento y se ha alejado de ganar los principales torneos que disputa. Atrás parecen haber quedado esas épocas de gloria nacional e internacional vividas con José Mourinho, André Villas Boas e incluso con Vítor Pereira hasta 2013.

Con Julen Lopetegui dede 2014 tras su éxito como seleccionador de categorías inferiores de España, el FC Porto esperaba un repunte importante de su club, pero tras sufrir constantes renovaciones y apostando al talento joven presente en la cantera, la transición se ha hecho más larga de lo normal. Desde 2013 no sabe lo que es lograr un título y por ello Nuno Espirito Santo llega al cuadro blanquiazul.

Desde 2013 con Paulo Fonseca como DT el FC Porto comenzó su sequía ganadora / www.atleticodemadrid.com

Con un pasado exitoso en el Rio Ave donde catapultó a un equipo del descenso a la lucha por competiciones internacionales, Nuno Espírito Santo se hizo del respeto en la élite del fútbol portugués para luego hacerse con un nombre importante en el concierto internacional donde despertó el interés de varios conjuntos, concretando finalmente su llegada al Valencia español.

Fiel a su estilo, Nuno Espírito Santo armó el equipo de atrás hacia adelante, lo hizo uno de los cuadros que menos goles recibía pero de igual forma lo hizo un club que marcaba pocos goles. Con ello, el Valencia peleaba en la liga doméstica por los primeros puestos y volvía a la élite del fútbol europeo donde clasificó a los suyos a la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Esa temporada el cuadro español vivió momentos muy difíciles y si bien hacía vida en la fase de grupos de la competición de clubes más importante del Viejo Continente, en liga comenzó su declive lo cual lo alejó del banquillo de manera temprana en noviembre de 2015. Tras alejarse de los gramados pero con la mira puesta en regresar, Nuno Espírito Santo, tuvo que esperar hasta octubre de 2016 para poder regresar a Portugal para dirigir a un grande.

André Silva ha sido junto a Diogo Jota dos de los habituales atacantes del FC Porto / www.fcporto.pt

La empresa era complicada, tomaba a un cuadro que está acostumbrado a ganar y que tiene rato sin hacerlo. En pleno proceso de renovación y con muchos jugadores jóvenes, Espírito Santo llegó al club que lo vio retirarse como jugador y que le brindaría la oportunidad de luchar de tu a tu en la élite del fútbol europeo.

Si bien ha vivido altibajos importantes desde su llegada al banquillo portista, su primer objetivo ha sido cumplido tras dejar al complicado AS Roma en el camino, introdujo a los suyos en la fase de grupos de Champions League. Ya en la competición el FC Porto tenía un andar discreto y en el cual estuvo cerca de complicar su acceso a la siguiente fase.

El campeón europeo Danilo Pereira es uno de los pilares de ésta nueva versión de los Dragones / www.fcport.pt

Nuno Espírito Santo, siempre apegado a sus convicciones de armar los equipos de atrás hacia adelante, dándole prioridad a confeccionar férreas defensas y luego de ir sumando piezas en el ataque para vencer y cerrar con marcadores de diferencias muy cortas, han sido una de las marcas registradas del estratega de los Dragones que pese a ser muy criticado al inicio de su gestión, poco a poco ha ido enmendando el camino y ha devuelto a los suyos a la lucha por los primeros puestos en Portugal y a pelear cara a cara en la Champions League.

Nuno Espírito Santo quiere volver a hacer del FC Porto un cuadro campeón a todo nivel / www.fcporto.pt

Los Dragones ya saben los que es ganarle a cuadros italianos esta temporada, pero ahora tendrán por delante a una Juventus que es súper líder en su liga doméstica, que hizo una gran fase de grupos y que se reforzó con todo para luchar por el título en Champions. La empresa no luce para nada fácil para los portistas, que si bien no son favoritos en la llave saldrán a hacer lo que mejor saben: no recibir goles y tratar de sacar ventaja con algún chispazo de sus explosivos y jóvenes atacantes, que sorprendentemente han mostrado una gran madurez para estar a la altura de los retos más complicados tanto dentro como fuera de Portugal.