Partido Porto vs Juventus en vivo y en directo online en Champions League 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido del Porto vs Juventus por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Listos para vivir este gran juego, cuanto más grande y audaz sea la ilusión, tanto mejor.

Recordamos que el último encuentre entre ambos concluyó 3-1 favor de la Juventus en el año 2001, con aquel equipo italiano jugaban Buffon, Zambrota, Trezeguet, Nedved, Thuram, Davids y Del Piero, vaya equipo!

Árbitro Felix Brych (GER)

El colegiado alemán será el responsable del reencuentro europeo de esta noche. El Dr. Brych cuenta con una amplia experiencia y un juego de tal magnitud lo ameritaba. Es gafete FIFA desde el año 2007 y esta temporada ha pitado 22 encuentros entre la Bundesliga y las competiciones europeas. En esta liga de campeones ya pitó un duelo entre italianos y portugueses. Victoria napolitana 4-2 sobre el Benfica.

El estádio do Dragão, con capacidad para 54.700 espectadores, fue abierto al público en el año 2003. Un bellísimo escenario vanguardista, cuenta con categoría cinco estrellas de FIFA, máxima calificación. Fue sede de la magna inauguración de la Eurocopa 2004 entre en Portugal – Grecia, juego que se repetiría en la gran final, en otro estadio, pero con el mismo vencedor.

"André Silva es un jugador peligroso, lo conozco. Tendré que estar en la mejor forma para no encajar goles, estamos llamados junto a todo el equipo a completar una gran actuación defensiva". Y sobre Iker Casillas, compañero de profesión: "Estoy muy contento de volver a verle: es un amigo, un rival al que he apreciado y al que aprecio muchísimo, que ha hecho una difícil elección, la de ponerse en discusión: deseo para ambos dos grandes partidos", finalizó Buffon.

Por último el arquero tuvo oportunidad de analizar las virtudes de su rival, tanto en defensa como en ataque por lo que deberán estar con concentración a tope.

“Estamos en un momento muy bueno, pero somos conscientes tanto de la importancia del partido como del valor de nuestros rivales. Sabemos que el Porto lleva años centrando su objetivo europeo, que siempre juega para llegar hasta el final en todas las competiciones en las que participa, por lo que goza de nuestro máximo respeto”, comentó el italiano.

Por su parte, la leyenda italiana tuvo algunas palabras sobre el juego de este miércoles, donde expresa el máximo respeto por su rival, que a pesar de ser en el papel inferior, siempre da pelea en Europa.

“Es verdad que mañana voy a tener por delante a una gran leyenda, Buffon, pero también tengo la suerte de jugar con Casillas. Ya le he marcado goles en los entrenamientos, me he puesto contento con eso y si mañana marco, también me voy a poner muy contento, pero lo más importante es la victoria. Durante mi infancia nunca miré mucho para los porteros, los más jóvenes no quieren ir a la portería, quieren ir adelante, pero tengo la noción de que fue un gran guardameta y de que todavía lo es. Sería un sueño marcarle un gol", finalizó.

Sobre su duelo particular contra Buffon señaló el sueño de enfrentar a Buffon pero también la fortuna de compartir vestuario con Iker Casillas.

“La verdad es que ya hemos estudiado a la Juventus y todavía vamos a estudiarlos más. En general es un equipo muy bueno, tanto en la defensa como en el ataque. Tienen una defensa sólida, que sufre pocos goles, y en el ataque tienen jugadores que todos conocemos. Mañana serán 11 contra 11, no hay favoritismo y solo al final sabremos quién se lleva la mejor parte" comentó el delantero portugués.

El atacante portugués André Silva tuvo algunas impresiones para el choque de este miércoles, donde a pesar de su juventud espera aportar para la victoria de su equipo.

Esa fue la tercera ocasión en tres semanas que algún jugador cuestionó una decisión de Allegri, y el timonel indicó que la sanción debe servir como "un ejemplo para el futuro".

Bonucci tuvo una acalorada discusión con Allegri tras ser sustituido el viernes en un triunfo 4-1 sobre Palermo. Allegri también se sancionará a sí mismo por su reacción y anunció que realizará un donativo a una obra de caridad.

Para el juego de esta miércoles, Allegri ha congelado al defensa Bonucci por un incidente suscitado en serie A, sin duda se deja ver la mano dura del técnico italiano.

Desde que la Copa de Europa de Clubes entró en el actual formato y se convirtió en la Liga de Campeones, en 1992/93, el Porto suma las ya referidas 21 participaciones, mientras que la Juventus registra 17. En términos de partidos disputados, los Dragones llevan una ligera ventaja: 168 contra 163 de los italianos, que tienen un total de 74 victorias, apenas tres más que los azules y blancos (71). En términos de empates, el Porto lleva 43 y la Juventus 46. La “Vecchia Signora” ha perdido menos veces que los Dragones: 40 derrotas para los transalpinos y 54 para los portistas.

Atentos a: Gianluigi Buffon. Del otro lado, otra leyenda, un jugador de época, historia viviente del fútbol moderno. El portero italiano es sincrónico y baluarte de esta Juventus. Esta temporada ha recibido 19 goles en 28 partidos oficiales, un promedio de 0.67 por partido. Nos espera un duelo de arqueros imperdible.

Atentos a: Iker Casillas. Imposible no mencionar al guardameta español en esta linda eliminatoria. Iker se ha vuelto en el cerrojo del Porto, en Liga de Campeones sólo ha recibido tres goles en seis juegos y en liga ha recibido 11 goles en 22 juegos. Una efectividad de 0.5 goles por partido. Brutal estadística.

"Un equipo habituado a jugar a gran nivel, no pierde desde septiembre, solo han encajado tres goles en la fase de grupos de Champions League y han marcado 10. Además, en casa han ganado a equipos como Chelsea y Bayern: son poco “portugueses” en cuanto a estilo de juego", finalizó Allegri.

¿Qué piensa Allegri del Porto? Sin duda los Dragones son un equipo de cuidado y el italiano lo sabe, por lo que no podrá regalar nada y que deberán estar concentrados a tope.

"Este es el momento de la temporada en el que hace falta la tensión adecuada para convertirse en leyenda y llegar hasta el final en Champions League y Coppa Italia: tenemos que estar todos unidos, juntos, tenemos muchos partidos por delante" explica Allegri, que como siempre da algunos nombres de los titulares de mañana: serán titulares Cuadrado, Higuain, Dybala, Mandzukic y Pjanic", comentó Allegri.

Allegri, técnico italiano, ha declarado en la rueda de prensa que unidos, despreocupados y valientes, será a clave para salir victoriosos de Portugal.

"Queremos construir un equipo capaz de competir y de discutir el resultado con cualquier adversario, un equipo trabajador, dedicado y que está muy unido en torno a sus objetivos“, finalizó el entrenador.

“Vamos a tener un gran partido entre dos de los 16 mejores equipos de Europa, con un Porto preparado para competir frente a un gran adversario. Cada oportunidad es un desafío para nosotros y es así como afrontamos el partido de mañana. Estamos preparados, los jugadores están motivados, sabemos que vamos a tener un Dragão lleno y entusiasmado al lado del equipo y queremos captar esa energía y transformarla en rendimiento en el campo” comentó Nuno

El entrenador portugués sabe que este miércoles contará con la ayuda del Estadio do Dragão “lleno y entusiasmado” capaz de darle al equipo la energía que él quiere transformar en rendimiento dentro del campo: "Estamos preparados para competir al máximo de nuestras fuerzas”

"Respetamos al oponente que tenemos delante y vamos a darlo todo para poder eliminarles, trabajamos desde el respeto a cualquier rival y no nos sentimos inferiores" comentó Nuno.

Nuno Espírito Santo resaltó en la conferencia de previa la importancia de la actualidad de su equipo y que no se sienten inferiores a ningún equipo, enfrentarán este martes, al menos en promesa, que su equipo saldrá al tú por tú.

Por su parte, el último juego de la Juventus contra equipos portugueses fue precisamente contra el Porto en la temporada 2001. Desde aquella victoria 3-1 no ha vuelto a chocar en liga de campeones contra equipos del fútbol luso.

La última vez que el Porto enfrentó a un equipo italiano en Liga de Campeones fue en la temporada 2005/2006 cuando se midieron al Inter de Milán por eliminatoria del grupo H. En el juego disputado en Portugal, los dragones ganaron 2-0 y cuando devolvieron la visita, los italianos tomaron revancha 2-1 en San Siro.

Resultados completos

Sólo se han enfrentado en tres ocasiones, en aquel 2001 se enfrentaron en par de ocasiones por compartir el grupo E.

Estos dos equipos chocarán este miércoles después de 15 años, se enfrentaron en el lejano 2001 por fase de grupos de liga de campeones, en aquella ocasión la Juventus ganó 3-1 con anotaciones de Del Piero, Montero y Trezeguet. Hay un sobreviviente de aquella batalla; quién más, sino Gigi Buffon.

Variantes tácticas de la Juventus

El equipo italiano es un camaleón capaz de reflejar los colores de la atmósfera que lo rodea.

El dominio de la Juventus es brutal, Allegri puede pasar de un 3-5-2 a un 4-3-1-2 a un 4-3-3, dependiendo el rival y la disponibilidad de sus jugadores. El equipo italiano es un camaleón capaz de reflejar los colores de la atmósfera que lo rodea.

En liga, su actualidad es igual de prometedora, tras 25 jornadas dominan la Serie A con 63 puntos, siete arriba de la Roma, su más cercano perseguidor.La Juve hará acto de presencia al estádio do Dragao tras ganar de manera solvente 4-1 al Palermo con goles de Marchisio, Higuaian y doblete de Dybala. Los ´blanquinegros´ van que vuelan para conseguir su sexto título de manera consecutiva en Italia, dominio total y abrumador; la tarea pendiente se llama Liga de Campeones.

La participación de la Juventus en esta edición como visitante ha sido soberbia, tres victorias en tres participaciones, sus víctimas Dinamo Zagreb (0-4), Lyon (0-1) y Sevilla (1-3); un equipo que mete miedo en base a su sistema colectivo bien definido con muchas variantes. Cada año pierden jugadores clave y siguen manteniéndose en la élite del fútbol mundial.

Por su parte la Vecchia Signora llega a estos octavos con el sello en la frente de favorito, no sólo para pasar sobre el Porto sino para trascender de manera brillante en esta edición. El equipo de Allegri lideró el grupo H con 14 puntos, quedando arriba del Sevilla, Lyon y Dinamo Zagreb.

El último juego del Porto disputado en casa fue el pasado viernes por la jornada 22; ganó con comodidad, solvencia y sin pasar de segunda velocidad. Derrotaron 4-0 al Tondela, último lugar del futbol luso. Los goles los anotaron André Silva, Neves, Soares y Jota.

En Liga NOS, el Porto está de racha y suma 20 juegos sin perder con siete victorias consecutivas, algo que lo coloca de sublíder a sólo un punto del Benfica. Digno de análisis el aparato defensivo montado por Nuno Espírito Santo, es la defensa menos goleada de Europa, aunque claro, todo es más fácil cuando tienes de guardameta a Iker Casillas.

El Porto llega a estos octavos de final tras ser segundos del grupo G con 11 puntos, siendo escolta del sorprendente Leicester. Los dragones aseguraron su paso haciendo del do Dragão un fortín, al ganar siete de sus puntos. Empataron contra el Koebanhavn a un gol, pero después le ganaron al Brujas de Bélgica (2-1) y al Leicester (5-0). Siendo su punto más fuerte, su sistema defensivo. En 6 presentaciones, sólo recibieron 3 goles.

Buen día a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Porto vs Juventus, perteneciente al juego de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estádio do Dragão, Porto, Portugal a partir de las 20:45 horas.