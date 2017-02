Nuno Espírito Santo: "Todo es posible"

Google Plus

Nuno Espírito Santo | Fuente: fcporto.pt



Después de la derrota en el Estádio do Dragão este miércoles en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League el director técnico del FC Porto Nuno Espírito Santo vertió sus comentarios acerca del partido y del estatus de la eliminatoria, la cual considera que se encuentra muy complicada, sin embargo no descarta la sorpresa para vencer a Juventus en Turín para pasar a los cuartos de final del certamen.