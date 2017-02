Previa Estoril - Sporting de Portugal: el arte de saber esperar

Google Plus

En la sabana africana, no hay animal con unos hábitos de caza tan particulares como los que tiene el león. El rey de los felinos no obra como los demás. No se lanza a por su presa de forma precipitada, ni la persigue hasta agotarla. Todo lo contrario. El león acecha, sabe esperar, está en el momento justo. Cuando está lo suficientemente cerca, sólo cuando sabe que acertará, ahí es cuando ataca. El Sporting de Portugal está tratando cada semana de hacer ver a su afición por qué se apodan "Los leones de Lisboa" y ahora pone su punto de mira en Estoril, su próxima presa.

Porque si algo ha caracterizado al Sporting durante toda esta temporada es que no ha sabido aguantar la presión. Cuando el equipo ha estado en el punto de mira y en primera línea, se ha producido la debacle. Es por ello que los hombres de Jorge Jesus están tratando de volver a sus orígenes, a ser como ese león que acecha sin que su presa no se de cuenta. Sólo de esa manera podrán llegar los éxitos al Estádio José Alvalade.

Ganar como única prioridad

La situación no podría más propicia para el Sporting. Terceros en la Liga Portuguesa, el cuadro verdiblanco está a trece puntos del líder, el Benfica. Los encarnados jugaron y vencieron este viernes al Desportivo Chaves (3-1) y seguirán al menos una jornada más en lo alto de la clasificación. Para los entendidos del fútbol luso, es prácticamente imposible que los sportinguistas remonten esa gran diferencia en la clasificación. Pero ese es precisamente el terreno favorito para el león. Pocos ojos estarán puestos en los verdiblancos y con paciencia podrán acercarse poco a poco en la tabla. Sin hacer ruido, venciendo y convenciendo.

Footgrafía: Gualter Fatia | Getty Images

Será un partido entre equipos donde la decepción ha imperado hasta el momento. La temporada pasada, Estoril se quedó a sólo tres puntos de disputar la fase previa de la Europa League. En Cascais, el aficionado canarinho soñaba con una nueva campaña donde el equipo volviera a estar en la lucha por esos puestos europeos. Sin embargo, Estoril está solamente dos posiciones por encima de los puestos de descenso y ofreciendo un fútbol que levanta más criticas que aplausos.

De hecho, la situación de Estoril en estos últimos meses ha sido tan delicada que su directiva decidió destituir a su entrenador, Fabiano Soares, para poner en su lugar al español Pedro Carmona. La situación en Amoreira no ha cambiado demasiado (sólo una victoria en los últimos cinco partidos) pero la formación canarinha poco a poco empieza a dar síntomas de mejora. En estas últimas semanas lograron incluso sacar un valioso empate en un recinto tan complicado como lo es el Municipal de Braga.

La estrella de Estoril: Licá

La directiva estorilista, encabezada por Alexandre Faria, sabía que para devolver al equipo a sus posiciones normales en Liga, había que buscar a un jugador de referencia en el mercado de invierno. Los movimientos no se hicieron esperar y ataron la cesión del extremo portugués Licá. El atacante de Lamelas no estaba teniendo el protagonismo esperado en el Nottingham Forrest inglés y desde su llegada a Cascais no ha parado de dar buenas noticias.

Los números hablan sí solos. En sus tres primeros encuentros como jugador de Estoril, Licá ha anotado un gol y dado una asistencia. Todo el juego ofensivo de los canarinhos pasa por su carril diestro y ha encontrado esa confianza que le llevó en su momento a convertirse en una de las grandes esperanzas del Porto. No es su primera etapa en en Amoreira, dado que ya estuvo en la temporada 2013/14.

A sus 28 años, Licá ha viajado por todo Portugal en busca de un equipo que le brindara confianza en forma de minutos. Llegó incluso a probar fortuna en España, en las filas del Rayo Vallecano. Pero parece que Estoril es donde el extremo brilla con luz propia. Será sin duda la gran amenaza para el Sporting.

Fotografía: Gualter Fatia | Getty Images

Lluvia de goles en la primera vuelta

El último precedente entre Sporting y Estoril fue en el José Alvalade. Una cómoda victoria del equipo verdiblanco, encabezado por un descomunal Bas Dost. El delantero alemán hasta siendo una de las pocas alegrías de Jorge Jesus hasta el momento. Con un doblete, Dost sentenció a un Estoril que aunque prácticamente no tuvo opciones de puntuar, desató más de un murmullo en Lisboa con dos goles. Dos despistes de la zaga sportinguista hicieron que los canarinhos regresaran a Cascais con algo de consuelo.

En su última visita al Coimbra da Mota, el Sporting también consiguió los tres puntos. Fue la temporada pasada y en aquel entonces la pesadilla estorilista fue Islam Slimani. Los dos goles del partido fueron a parar a la cuenta personal del argelino. Eran otros tiempos, cuando los verdiblancos eran líderes y luchaban por volver a alzar un título liguero.

Hay que remontarse hasta la temporada 2012/13 para poder ver la última victoria de Estoril como local ante el Sporting (3-1). De aquel partido, se ha producido tal lavado de cara en ambos conjuntos que muy pocos siguen estando en sus clubes. De hecho, Rui Patrício es el único jugador de la actual plantilla del equipo verdiblanco que disputó aquel partido.

La diferencia pasará por...

Luís Ribeiro (Estoril-Praia)

Empezó la temporada como portero suplente pero la grave lesión de José Moreira le ha llevado a ser titular. Formado precisamente en las categorías inferiores del Sporting, Ribeiro se ha convertido en el talismán secreto de Estoril. Entre todas las competiciones, el guardameta lisboeta sólo ha disputado seis partidos pero aún no conoce la derrota (cinco victorias y un empate).

La necesidad estorilista de que Ribeiro tenga su día se acrecienta más con los números defensivos que tiene el equipo. De toda la Liga Portuguesa, Estoril es el equipo que más remates por partido permite a sus rivales (13,3) y el que menos realiza en tareas ofensivas (8,4). Los números hacen ver que el portero luso va a tener más trabajo que nunca y en sus guantes estará la clave de la alegría de su equipo.

Bast Dost (Sporting de Portugal)

Estoril es el club que más remates concede a sus rivales. Un dato que no va a pasar desapercibido para el máximo artillero de la Liga Portuguesa. Con diecisiete tantos, Bas Dost ya anotó un doblete ante los canarinhos en la primera vuelta. Se fue con las manos vacías la pasada jornada frente a Rio Ave, así que está con hambre de goles y sabe que va a tener más de una oportunidad para volver a la senda del gol.

En el particular 4-1-3-2 que plantea Jorge Jesus, todo apunta que el argentino Alan Ruiz será el que acompañe a Bast Dost. El ex de San Lorenzo sólo lleva tres goles en La Liga Portuguesa, pero precisamente han llegado en estas tres últimas jornadas. El jugador está bastante entonado y si sigue en esta dinámica, podría formar con Dost una de las parejas más letales de todo el campeonato.

Dudas en el centro del campo

Todo barco va a la deriva sin su capitán, y el Sporting tendrá que navegar por mareas tormentosas sin el suyo. Adrien Silva no viajará a Estoril por sanción y por tanto esa posición de centrocampista creador queda vacante. Ya el equipo ha demostrado que está falto de idas cuando el 23 verdiblanco no está en el terreno de juego, así que será la gran prueba de fuego para Jorge Jesus.

Entre las opciones disponibles, la que coge más fuerza es la de Bruno César. El interior luso ha mostrado esta temporada su faceta más polivalente, siendo capaz de jugar de lateral, extremo e incluso como segundo punta. Ya ha disputado entrenamientos jugando por delante de William Carvalho en el centro del campo y su nombre es el que tiene más posibilidades.

La opción natural es la de João Palhinha. Centrocampista puro, Jorge Jesus sabe que tiene en el jugador lisboeta un recambio de garantías y de hecho aunque se fue cedido esta temporada Belém, el Sporting lo repescó en el mercado invernal. El equipo confía en él y desde luego, tiene aptitudes de sobra para intentar aprovechar esta oportunidad.

Declaraciones de los entrenadores

Pedro Carmona (Estoril-Praia): "Preparamos este partido como cualquier otro, la única diferencia es que nuestro rival ahora es mucho más fuerte. Hemos estado estudiando al Sporting durante toda esta semana y sabemos en qué han aspectos sufren más. ¿Que Adrien Silva no está? Jugará otro con las mismas capacidades, su baja no les hace más débiles".

También comentó:"Somos el único semifinalista de la Taça de Portugal que juega el sábado. Benfica, Chaves y Vitória de Guimarães jugaron el viernes. Todos menos Estoril. Hay que preguntar a la Fedaración el por qué de este calendario. Aún así, afrontamos este partido con la mayor de las ilusiones".

Jorge Jesus (Sporting de Portugal): "A estas alturas de la temporada, tenemos que tener muy claro los objetivos. El mío es Estoril, no pienso más allá. Tenemos que defender nuestra posición de Champions directa o indirectamente. Sólo pensamos en ganar, la victoria forma parte de nuestro ADN. Esa es nuestra obligación, a este equipo hay que exigirle que gane todos los partidos".

Y añadió:"Los partidos en Amoreira siempre son complicados y más cuando juegan allí los grandes equipos. Además están necesitados de puntos, así que están en una situación muy similar a la nuestra pese a la diferencia de la clasificación. Estoy seguro de que van a tener su momento, así que debemos estar muy concentrados para lograr detener sus minutos de mejor fútbol".

Convocatorias

Estoril-Praia: Luís Ribeiro, Thierry Graça, João Afonso, Oumar Diakhité, Gonçalo Brandão, Dankler Pedreira, Ailton Silva, Joel Ferreira, Afonso Taira, Dmytro Yartchuk, Diogo Amado, Eduardo Teixeira, Matheus Índio, Gustavo Tocantis, Bruno Gomes, Konstantin Bazelyuk, Licá y Kléber.

Se quedan fuera de la lista André Claro, Mano, José Moreira y Matheus Oliveira, todos ellos por lesión.

Sporting de Portugal: sin confirmar. Como es habitual, Jorge Jesus esperará a última hora para hacer oficial su lista. La única confirmación es que el partido se lo perderá Adrien Silva por sanción.

Alineaciones previsibles