Nuno: "Nuestro principal objetivo es el campeonato"

Nuno Espírito Santo | Foto: FC Porto

Vuelve la Liga NOS después de una mala semana en el terreno portista. La derrota frente a la Juventus en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ha supuesto un golpe para las aspiraciones de los de Nuno en la competición europea.

Sin embargo, la competición continúa, y antes de viajar a Turín dentro de un par de semanas, los Dragones deberán seguir al pie del cañón en Liga. Tras la victoria del Benfica este viernes, los de Nuno Espírito Santo están obligados a ganar en el estadio de su rival de la ciudad, el Boavista, para seguir la estela de las Águilas.

Sobre su rival de este domingo, Nuno dijo: “Conocemos bien al Boavista. Sabemos que ellos han mejorado y que su desempeño ha sido bueno. Llevan tres partidos sin perder y por eso esperamos un partido difícil, frente a una formación con buenos jugadores y con una buena idea de juego". Sin embargo, aseguró que su equipo piensa en hacer las cosas bien por sí mismos: "Esencialmente proyectamos el nuestro, lo que queremos hacer y cuánto queremos condicionar al adversario e imponer nuestra fuerza. Esto porque vencer es fundamental para nosotros", aseguró.

Preguntado por los once elegidos para el derbi en do Bessa, Nuno reiteró su confianza en todos sus jugadores: "Todavía no tenemos una decisión final, pero prestamos atención siempre al momento de los jugadores, del rival, y de lo que queremos proyectar en el partido. La prueba de eso es que cada vez que optamos por cambiar a un jugador su rendimiento ha sido muy bueno y eso nos deja muy satisfechos. Demuestra también la manera cómo los jugadores trabajan y cómo están enfocados en los objetivos del equipo".

Las lesiones de Héctor Herrera y Felipe serán sin duda un quebradero de cabeza para Nuno, así lo afirmó el técnico luso: “Héctor sufrió, como todos vimos, un traumatismo fuerte. Es algo difícil de entender y de explicar en el contexto del partido, pero la realidad es que es baja. En relación a la entrada de Boly y a la salida de Felipe, lo que creemos es que siempre que los jugadores han sido convocados, los rendimientos son inmediatos. Estamos convencidos de que así será en el caso de Boly, que ha entrenado bien, es un excelente profesional y un jugador de gran calidad".

Preguntado por la situación de Alex Telles, que fue expulsado en una infantil entrada en el partido de Champions, lo que provocó el crecimiento de la Juventus en el partido, Nuno dijo: “Naturalmente que Alex [Telles], como todos nosotros, se quedó muy triste con lo que ocurrió. Pero pienso que lo fundamental no es pedir disculpas, sino aprender con los errores. Él se ha dado cuenta, ha aprendido y ha crecido".

Sobre el nivel general del equipo en estos momentos, Nuno se mostró optimista: "El equipo está en la lucha por el título. Es la realidad. El proceso de crecimiento nunca termina e intentamos siempre mejorar en cada partido". Además, quiso valorar la unión y solidaridad del equipo frente a la Juventus, contra quien jugaron con uno menos durante una hora, en estos términos: "Es normal que el partido frente a la Juventus, por la manera cómo se desarrolló, haya provocado cansancio en el equipo, que jugó mucho tiempo en inferioridad numérica. Pero al mismo tiempo reforzó lo que nosotros consideramos que ha sido norma en nuestro juego: la solidaridad y la unión… y eso nos da confianza. Es un derbi. Nosotros, que estamos hace mucho tiempo unidos al FC Porto, sabemos muy bien lo que representa enfrentarse al Boavista y por eso queremos darles una gran alegría y satisfacción a nuestros aficionados".

Por último, sobre la influencia que pueda tener la Champions en la lucha por el título, Nuno dijo: “Tras el partido del miércoles, iniciamos la preparación para nuestro principal objetivo, que es el campeonato. Y en este momento nuestro objetivo es competir en el Estadio do Bessa y conquistar los tres puntos, que son fundamentales para conseguir aquello que queremos, el título", finalizó.