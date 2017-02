Braga deja ir otros tres puntos de manera increíble

Empate con sabor a derrota para el Braga El Vitória de Setúbal y el Sporting Clube de Braga se vieron las caras este domingo en el Estádio do Bonfim en un partido que dejó que desear, sobre todo por parte del equipo visitante que no termina de entender qué es lo que quiere su ya no tan nuevo técnico Jorge Simão, que desde que llegó al comando del equipo Bracarense no ha podido consolidar del todo el fútbol del Braga, a tal grado que ya han perdido el tercer sitio de la tabla en manos del Sporting Clube de Portugal, club que de hecho le saca ahora ocho puntos gracias a un mes de febrero para el olvido para los Bracarenses, el cual fue culminado con este partido contra el Setúbal el cual no supo ganar el Braga, dejando escapar la victoria en el último minuto del encuentro.

Juego equilibrado

Vitória comenzó dominando El partido comenzó con una vorágine ofensiva por parte del Setúbal, donde el arquero visitante Marafona tuvo que hacer gala de todas sus habilidades para detener los embates de João Carvalho y Nuno Santos, que estuvieron muy activos al principio del encuentro. Posteriormente el partido se tornó mas equilibrado, con el Braga teniendo ligeramente más el balón. Se jugaba principalmente en el medio campo, donde los mencionados João Carvalho y Nuno Santos aportaban el fútbol por parte de los locales y Battaglia, Ricardo Horta y Alan eran los que más tiempo tenían el balón.

Tuvieron que pasar 30 minutos del primer tiempo para que el Braga llegase con peligro real por primera vez en el encuentro, cuando Ricardo Horta disparó desde fuera del área y el arquero del Vitória Bruno Varela tuvo que esforzarse para que ese balón no entrase en su cabaña. La primera parte continuaba con tímidas llegadas en ambas metas, y se fue diluyendo con un ligero dominio local que sin embargo no trajo frutos al marcador.

Los mismos 22 que se fueron al descanso fueron los que regresaron al encuentro, y en esta ocasión fue el Braga el que tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador en una falta cobrada por Ricardo Horta que Stojiljkovic cabeceó a un lado de la portería de Bruno Varela. A los 56 minutos el técnico Jorge Simão realizó un cambio que modificó la dinámica del Sporting Braga y del partido, pues hizo entrar al montenegrino Vukcevic en lugar del serbio Stojiljkovic, pasando a un 4-3-3 que hizo que el Setúbal comenzara a tener más llegada; inmediatamente después de la entrada del montenegrino Vukcevic el jugador del Setúbal Nuno Santos desperdició un excelente pase de João Amaral para poner en ventaja a los locales.

Ultimos minutos de locura

Cantabria se estrenó en Portugal A partir del minuto 60 se intensificó el dominio local, pues el cambio de formación no le funcionó del todo al Braga, y el Vitória los tenía agazapados atrás de su media cancha, sin embargo, el fútbol tiene esas cosas caprichosas que el destino prepara, pues al minuto 66 entró Fede Cantabria en lugar de Alan y 3 minutos después, al 69, el argentino se estrenó anotando con la camiseta del Braga al realizar una buena combinación con Vukcevic para el 0-1. Este gol hizo que el Braga mejorara notablemente, siendo los bracarenses los que ahora dominaban las acciones del encuentro.

La presión del Braga siguió durante prácticamente el resto del partido, y al minuto 87 fruto de la presión ejercida el defensa del Vitória Mikel le cometió una falta a Cantabria dentro del área, por lo que el árbitro pitó la pena máxima. Vukcevic fue el encargado de cobrarlo para poner el cerrojo al encuentro, pero Bruno Varela adivinó el sitio hacia donde el balón fue pateado, deteniendo el penal. Tan sólo tres minutos más tarde llegó la fatalidad para el Braga, pues al 90 Arnold centraba el balón, Zé Manel remataba y a pesar de que el arquero Marafona detenía el embate el balón quedaba libre para que llegara Costinha a empujar el balón y decretar el 1-1, que a la postre fue el resultado final del encuentro.

Este resultado deja al Sporting Braga en 4° lugar de la tabla general, empatado con el Vitória de Guimarães en 39 puntos, mientras que el Vitória de Setúbal ocupa la posición número ocho con 30 puntos.