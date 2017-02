Google Plus

Rui Pedro Silva: "Ha sido una demostración más de nuestra fuerza"

El FC Porto sumó su séptimo triunfo consecutivo tras ganar 1-0 a Boavista por la jornada 23 de la Liga NOS. El gol fue de Soares al minuto siete y los Dragones se mantienen a un punto del Benfica, que es líder. Un partido con varias incidencias que terminó con la expulsión del técnico Nuno Espírito Santo justo en el entretiempo y la tarjeta roja para Maxi Pereira en el minuto 85. Rui Pedro Silva, entrenador adjunto comandó la segunda parte desde la banca.

Si bien, finalizado el encuentro, Rui Pedro Silva dio las declaraciones posteriores. Primero, analizó el juego: "Ha sido una victoria importante y una demostración más de nuestra fuerza y de la tranquilidad que tenemos en este camino que estamos haciendo. Por encima de todo pienso que hemos entrado bien en el partido y que en la primera parte podríamos haber marcado más goles y haber resuelto el partido".

"Obviamente que en la segunda parte ha habido una reacción del Boavista, pero sinceramente no he sentido quiebras físicas de nuestro equipo. Creo que se ha mantenido siempre lúcido y ha ejercido presión. Ha demostrado esa serenidad después del partido del miércoles y ha cumplido el plan establecido para este", complementó.



También aclaró las dudas sobre la rotación en el once inicial: "Nuestro mensaje es siempre que tenemos una plantilla que está toda disponible y motivada para jugar. Hemos montado un equipo para intentar tener el control del partido y creo que lo hemos conseguido. La rotación y las sustituciones han sido normales".

Y finalizó hablando de la lesión de Jesús Manuel Corona y de la expulsión de Nuno: "La lesión de Corona es una falta que supone un peligro para la integridad física del jugador, pero después de eso, no he visto ninguna situación que haya motivado la expulsión del míster".​​