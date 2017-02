Previa Estoril - Benfica: no hay favoritos en la Taça

Google Plus

Foto: Estoril oficial

Vuelve la Taça, vuelven las emociones y vuelve la magia del torneo del KO. Nunca es fácil llegar hasta el combate, pero una vez te subes al ring solo puedes luchar por tu objetivo hasta el final. Una plaza en la final de la Taça de Portugal pasa por el partido de mañana, el Benfica parte como favorito en una eliminatoria que se espera que sea muy emocionante e interesante.

El Estádio António Coimbra da Mota acoge el primer asalto del combate que tiene como premio para el ganador un billete a la final de la Taça. El partido comenzará a las 21:15 hora española y el colegiado que dirigirá el partido es Jorge Ferreira.

Foto: FPF

Dos equipos que viven situaciones muy distintas en Liga NOS y que quieren seguir soñando con poder levantar el trofeo de campeones a final de temporada.

La Taça puede salvar la temporada

La temporada del Estoril no está siendo buena, no ocupan una posición cómoda en la tabla y la Taça es la competición perfecta para poder olvidar la mala temporada. Han ido pasando rondas y ya se encuentran en las semifinales, saben que es complicado superar al Benfica –y más a doble partido- pero confían en su buen juego y en emular la gesta del Moreirense cuando se proclamó campeón de la Taça CTT hace unas semanas.

La clave estará en la solidez defensiva y el planteamiento que tenga Pedro Gómez Carmona de cara a este encuentro. Benfica es un equipo que suele dominar y generar muchas ocasiones, por lo que es importante que los canarios minimicen los errores en defensa para evitar encajar goles que puedan dejarles sin opciones de cara al partido de vuelta. También será importante aprovechar las ocasiones de las que dispongan, porque la zaga del Benfica no suele conceder muchas oportunidades de gol.

Estoril tiene una gran oportunidad entre manos. Foto: Estoril oficial

Un equipo que no está jugando su mejor fútbol y que no está teniendo su mejor temporada. No son los favoritos, pero la Taça es una competición mágica en la que todo puede pasar y en la que Estoril tiene depositadas sus esperanzas de poder alegrar a sus aficionados a final de temporada.

Con un ojo a casa y con otro a Europa

No es fácil la situación que vive el Benfica, pero no por resultados sino por estrés y carga de trabajo. Están vivos en las tres competiciones y quieren seguir con vida en todas, pese a que el desgaste que pueda producirse sea bastante alto. Líderes en Liga NOS, en semis de Taça y con una renta de 1-0 en la eliminatoria de Champions con el Borussia Dortmund, así se presenta el Benfica a esta cita.

Es un partido importante para los de Rui Vitória, pero la semana que viene tienen uno de los partidos más importantes de la temporada ante el Borussia Dortmund. Se espera que Rui Vitória haga cambios en el once para que jugadores con menos minutos puedan disputar este partido y, de paso, demostrar que pueden ocupar una plaza en el once titular. Benfica saldrá a competir desde el primer minuto y también querrá ganar un título que no levanta desde la temporada 13/14.

Vivos en las tres competiciones y con la Taça en mente. Foto: SL Benfica

Dos partidos separan al Benfica de la final de Taça, la vuelta se jugará dentro de un mes y el Benfica tiene que dejar encarrilado el partido para no tener sobresaltos en el partido de vuelta. Es un encuentro complicado, pero tienen la calidad suficiente como para vencer y sacar un buen resultado de la visita a Estoril.

Antecedentes

Estoril y Benfica se han enfrentado en un total de cuatro veces en la Taça de Portugal, con cuatro victorias de los lisboetas y ninguna para los canarios. El último precedente data del año 1993, cuando el Benfica venció por 4-0 al Estoril en la cuarta ronda del torneo.

Los otros precedentes son de las décadas de 1940 y 1950, en todos los partidos venció el Benfica y el global de goles en enfrentamientos coperos es de 21-2 a favor del Benfica.

Declaraciones

La previa del encuentro ha tenido como protagonistas a Pedro Gómez Carmona y Rui Vitória, los técnicos de Estoril y Benfica.

El primero ha dejado un titular claro al decir que “Las estadísticas están para romperse”, refiriéndose a que Estoril nunca ha vencido a Benfica en Taça. También ha hablado del Benfica como de un equipo “Un adversario complicado y más a doble partido, pero estaremos al cien por cien y vamos a darlo todo”, finalizaba diciendo el español.

Foto: Estoril oficial

Rui Vitória también habló con los medios y fue tajante al decir que “Tenemos un partido complicado ante nosotros y queremos obtener un buen resultado de cara al partido de vuelta”, también ha comentado que “Jugarán los que estén más preparados para el partido, todos queremos llegar a la final”, terminaba diciendo el preparador del Benfica.

Foto: SL Benfica

Convocatorias Estoril-Benfica

Ninguno de los equipos ha hecho oficial la convocatoria de cara al partido de mañana, por lo que seguramente sean publicadas horas antes del partido.

Posibles onces Estoril-Benfica