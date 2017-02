Rui Vitória : "Vamos a Estoril a ganar"

Google Plus

Rui Vitória en conferencia de prensa. Foto SL Benfica

Rui Vitória contestó a las preguntas de la prensa el Estadio da Luz en la previa del partido de ida de las semifinales de la Taça de Portugal que enfrentará a su equipo con Estoril. El último antecedente esta temporada entre los dos equipos fue en diciembre, coincidiendo con la marcha de Fabiano Soares y la llegada al banquillo amarillo del español Pedro García Carmona. Se saldó con victoria de los benfiquistas por cero goles a uno. A este hecho quiso referirse en primer término el técnico encarnado Rui Vitória:

"Es evidente que con el tiempo todos los equipos van mejorando y en aquella altura él venía de un país diferente y llegar y preparar un equipo en pocos días no era lo ideal. Hoy tengo la certeza que las ideas están mucho mejor definidas y espero a un Estoril más fuerte, si bien aquel ya fue un partido complicado para nosotros, aunque no excesivamente, que ha mejorado y que va luchar con convicción para llegar a Jamor. Igual que nosotros"

Respecto a posibles rotaciones de cara a la eliminatoria de vuelta de Liga de Campeones dejó claro que los encarnados no presentarán un equipo de suplentes con vistas a reservar a nadie:

"Tengo un conjunto grande de jugadores y todos ellos con calidad. Es una cuestión de opciones. Que quede claro: cualquier cambio que surja tiene siempre que ver con la obtención del rendimiento máximo del equipo teniendo en cuenta el contexto del partido " , sentenció.

Cuestionado sobre la posibilidad de ganar su primera Copa de Portugal con el Benfica (su palmarés ya contempla una victoria con Vitória Guimarães ) se mostró claro y tajante:

"Nuestro objetivo fundamental es, de lejos, que el Benfica obtenga su vigesimosexta Copa de Portugal. Ese es el primer objetivo, que no digo que vaya a alcanzar. Es un objetivo desde el principio de la temporada. Pero aun falta pasar unas semifinales y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Después de eso, lo importante es la vigesimosexta Copa para el Benfica y luego cada uno de nosotros echará sus cuentas personales. Yo no estoy preocupado por mi palmarés particular" , aclaró el técnico.

Preguntado sobre cual sería un buen resultado para el partido, Rui Vitória solo piensa en la victoria:

"No estamos pensando en los 180 minutos. Jugamos un partido y siempre que tenemos un partido es para ganar. Vamos a Estoril a ganar. Si no lo consiguiésemos ya veríamos que podríamos hacer. Pero eso no tiene que ver con el Estoril en si. Fuese el adversario que fuese el propósito que llevaríamos y llevaremos a cualquier campo. El mejor resultado es ir allí a ganar", concluyó.