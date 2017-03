Sporting vs Vitória de Guimarães en vivo y en directo online, jornada 24, liga NOS.

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido del Sporting CP vs Vitória de Guimaraes por la jornada 24 de la liga NOS.

Juego de la pri,mera vuelta con empate a tres goles. Foto: Vitória SC

El último juego entre estos dos equipos fue el pasado mes de octubre por la jornada 5 de este campeonato, un vibrante empate a tres goles, en aquella ocasión el equipo de Pedro Martins vino de atrás tras estar abajo 0-3 al minuto 71.

Por su parte Pedro Martins anunció a sus disponibles pate este domingo: Douglas, Miguel Silva, Bruno Gaspar, Josué, Pedro Henrique, Moreno, Prince, Konan, Rafael Miranda, Zungu, Celis, João Aurélio, Tozé, Hurtado, Hernâni, Sturgeon, Marega, Raphinha, Texeira y Rafael Martins.

Hasta el momento Jorge Jesús no ha dado su lista de convocados para este domingo.

Árbitro Jorge Sousa

Foto: Sporting CP

El internacional portugués ha pitado en 13 juegos en la primera liga de Portugal y ya le tocó a estos equipos en la temporada. Tuvo el honor de pitar en la jornada 13 el ´dérby éterno´ cuando el Benfica derrotó 2-1 al Sporting. Al Vitória le pitó en la jornada 4 donde perdió 3-0 contra el Porto y en la jornada 17 en el empate sin goles contra el Feirense. Un colegidado FIFA experimentado, lo cual garantiza un arbitraje de nivel en el Alvalade

Foto: Sporting CP

El estádio José Alvalade, con capacidad para 50.044 espectadores, fue inaugurado el 6 de agosto de 2003, tomando el nombre en honor a uno de los fundadores del club y siendo escenario de la Eurocopa de 2004 acogiendo un total de cinco partidos, entre ellos uno de España contra la propia Portugal donde ganaban los lusos por 0-1.

Hernáni metió un par de golazos y condujó a los conquistadores a esta importante victoria.

El Vitória viene de ganar en casa el pasado miércoles 2-0 al Chaves por el juego de semifinales de la Taca de Portugal, sin duda un golpe de autoridad y que los coloca con pie y medio en Jamor.

Suerte a Pedro Madeira Rodrigues -@PMRprafrentex y Gracias por la confianza. Obrigado!!! pic.twitter.com/4AsPWY2q3L — Juande Ramos Oficial (@JuandeOfficial) 28 de febrero de 2017

El español sólo asumirá en detrimento de Jorge Jesús en caso de que Pedro Madeira Rodrigues sea elegido como nuevo presidente en lugar de Bruno de Carvalho. Las elecciones se realizarán esté sábado, 4 de marzo.

Esta semana destacó en la órbita del Sporting que el técnico español Juande Ramos entrenará al Sporting de Portugal, siempre y cuando haya un cambio en la presidencia del equipo leonés.

Foto: Vitória SC

Atentos a: Hernáni. El extremo portugués de 25 años está siendo un revulsivo en el ataque de los conquistadores, tras la partida de Soares y la baja de juego de Marega; Hernáni ha tomado un rol fundamental, viene de marcar un doblete al Chaves por las semifinales de la Taca de Portugal y en liga suma 4 goles y 4 asistencias.

Foto: Sporting CP

Atentos a: Bas Dost. El delantero holandés lleva un paso demoledor en su primera temporada en Portugal, cuando las lesiones lo perdonan, su efectividad es notable. Esta temporada está encaminada para que se convierta en bota de oro, acumula 18 goles, 5 goles más que su más cercano perseguidor, el portista, André Silva.

Ante el hecho de que los últimos resultados del Guimaraes en Alvalade no son buenos, el entrenador recordó que esta temporada han ido tumbando varias estadísticas como estas. "La historia de los últimos años no es positivo, pero esta temporada hemos demostrado lo que somos capaces en varias etapas que tenían la misma connotación que tiene visitar el Alvalade. Es importante conseguir los tres puntos, no por la historia, sino por nuestro caminar. Ya se sobrepuso a factores negativos, espero que mañana sea otra posibilidad ", ha finalizado

Foto: Vitória SC

"Espero una fuerte Sporting, está haciendo un gran campeonato en su casa, tienen excelentes jugadores, es un equipo bien orientado y sabemos que nos encontraremos con un equipo fuerte, que suele ser un candidato para el título. Pero vamos con la ambición normal de ganar todos los partidos. Vuelvo a decir que somos los mejores equipos fuera de nuestra casa", dijo Martins.

Pedro Martins: ¿Alvalade? “Somos de los mejores equipos fuera de casa y queremos seguir así”

Foto: Sporting CP

"El premio para el mejor anotador de la liga es un premio que todos los jugadores están buscando y vamos a tratar de ayudarle a alcanzar esta distinción. Bas Dost es un goleador. Se está haciendo una muy buena temporada y queremos que sea el máximo goleador de este campeonato", comentó.

Jorge Jesús no oculta su sentir para el juego de este domingo, el entrenador admitió abiertamente que uno de los objetivos que tiene el Sporting hasta el final de la temporada es convertir a Bas Dost como el máximo goleador de la Liga.

La diferencia más grande entre estos dos equipos fue una victoria del Sporting en casa 12-0 por la Taça de Portugal 1940/1941.

Sin embargo este Vitória 2016/2017 es el segundo mejor visitante de toda la liga, sólo detrás del Benfica, lejos del Dom Alfonso Henriques suman 7 victorias, 2 empates y sólo 3 derrotas.

Este dominio se pronuncia aún más cuando juegan como locales, en 76 partidos, acumula 58 victorias, 11 empates y únicamente 7 derrotas.

Estos añejos equipos del fútbol portugués se han enfrentado en 157 ocasiones con claro dominio de los leones de Lisboa. El Sporting suma 99 victorias por 34 empates y sólo 24 derrotas.

El Vitória de Guimaraes está a ocho puntos del Sporting, lo que significa una plaza para la previa de la liga de campeones, por lo que el juego cobra una doble importancia. En caso de asaltar el José Alvalade se colocarían a cinco puntos y con la ilusión de disputar la liga de campeones, pero, en caso de perder, la distancia será prácticamente irreversible y se tendría que conformar con la Europa League.

Foto: Global Imagens

Su última visita del equipo de Pedro Martins fue en Belém cuando visitaron a los azules de Restelo, el juego concluyó con empate a un gol, de a poco el técnico conquistador ha ido modificando su plan para cubrir las bajas que tuvieron en el mercado invernal, siendo Joao Pedro y Tiquinho Soares dos titulares indiscutibles que dejaron la disciplina conquistadora.

Por su parte, los conquistadores del Vitória de Guimarães llegan a este juego con sendas victorias después de pasar por su peor racha de la temporada. Sumaban cinco juegos sin ganar pero la semana pasada se reencontraron con la victoria en liga al vencer al Moreirense 1-0 y este buen momento lo trasladó a la Taça de Portugal, el miércoles ganó al Chaves 2-0. El domingo tendrán el reto de enfrentar a un grande y un gran parámetro para medir su mejoría.

Foto: Sporting CP

Rui Patricio cumplió 400 juegos en su última aparición en casa.

Foto: Global Imagens

El equipo de Jorge Jesús viene de ganar al Estoril en el estádio Antonio Coimbra 0-2 con anotaciones de Bryan Ruiz y Bas Dost. El último juego de local del equipo de Lisboa fue una victoria pírrica de 1-0 contra el Río Ave, un juego donde Rui Patricio llegó a 400 partidos como portero leonino y fue destacado como el mejor del encuentro. Este domingo el Sporting deberá mostrar una cara más competitiva ya que el rival en turno es de mayor calibre y no perdonará los despistes del Sporting.

Este domingo los leones buscarán su cuarta victoria consecutiva en liga, algo que no ocurre desde que inició el campeonato, esta temporada la iniciaron de manera ilusionante con cuatro victorias consecutivas, a partir de ahí el equipo empezó a desinflarse hasta solo tener que conformarse con ser el tercero en discordia de este año liguero.

El Sporting de Portugal llega a este domingo en pleno estado de recuperación, suman tres victorias consecutivas y se afianzan de manera solitaria en la tercera posición de la liga con 47 puntos, ven hacia arriba muy lejos al Benfica y Porto pero también voltean y mantienen al Braga y al Guimarães a distancia.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Sporting vs Guimarăes, perteneciente a la jornada 24 de primera liga de Portugal. El encuentro tendrá lugar en el Estádio José Alvalade Lisboa, Portugal a partir de las 21:15 horas.