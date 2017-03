Jorge Jesús: "La obligación de ganar es parte de estar en el Sporting CP"

Google Plus

Jorge Jesús / Foto: Portugoal.net

Jesús mira hacia adelante a la Liga NOS Jornada 24. El Estadio José Alvalade será la sede de la Liga NOS en su Jornada 24 se Sporting CP y Vitoria Guimarães este domingo, con el Sporting CP en busca de armar una cuarta victoria consecutiva.

Los dirigidos por Jorge Jesús viven por unos de los mejores momentos en la temporada, llegan a la Jornada 24 ubicándose en la 3ra posición con 47 puntos, 4 mas que el Sporting Braga que esta 4to con 42 puntos y con un partido de más.

Sporting CP llega de vencer en condición de visitante al Estoril partido disputado el pasado 25 de febrero, en aquel choque los goles fueron obra de Ruiz y Dost. Además el equipo ha sumado 12 puntos en sus últimos 5 compromiso, y quien la última derrota se la propinó el Porto con resultado de 2-1 el 4 de febrero en el Estadio Do Dragao.

Para el entrenador Jorge Jesús, no es el margen de error contra Guimarães Que equipo también tienen sus ojos en el punto Europea. "La obligación de ganar es parte de estar en el Sporting CP, nuestros últimos triunfos nos han dado a nosotros la confianza y se puede ver la mejora de los jugadores. Sabemos que vamos a enfrentar a uno de los mejores laterales de la liga, así que estoy seguro de que será un juego cargado de emociones”.

Se le preguntó sobre la forma actual de Alan Ruiz, Jesús no es en absoluto sorprendido con la actuación del delantero: "Él está mostrando por qué invertimos en él para mí, no es una sorpresa Alan no es el único jugador en buena forma en este momento… Bryan también ha sido mucho mejor recientemente”.

El próximo partido para el Sporting CP será el 11 de este mes cuando visite al Tondela por la Jornada 25