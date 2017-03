Google Plus

Jorge Jesus: "No comandamos ofensivamente como queríamos" | Foto: Sporting CP

Sporting CP cedió puntos este domingo luego de empatar 1-1 con Vitória de Guimarães por la jornada 24 de la Liga NOS. El entrenador Jorge Jesus dio sus declaraciones posteriores al encuentro.

El portugués comenzó analizando el juego: "Fue mejor Sporting CP en la primera parte. Hicimos unos óptimos primero 35 minutos. Logramos un gol con una gran jugada, pasamos eficazmente la pelota por los corredores laterales, pero terminamos penalizados por un resultado que no pretendíamos".

"No conseguimos la estabilidad que queríamos, somos fuertes en el ataque, pero no mantuvimos ese nivel en la segunda parte. En resumen, no comandamos ofensivamente como queríamos", añadió.

Asimismo, Jorge Jesus explicó que las sustituciones de Alan Ruiz y Bruno César se hicieron para garantizar un mayor equilibrio en el medio campo y para evitar los riesgos de expulsión: "Con la salida de Alan Ruiz y de Bruno César mejoramos defensivamente, pero perdimos cualidad en la circulación del balón, lo que hizo que el partido se fraccionara".

"Tuve miedo de que le bajáramos a la agresividad. Bryan en el medio filtra más y João Palhinha es más defensivo. Queríamos evitar que el juego estuviese tan dividido. Vitória de Guimarães en principio no nos causó tantos problemas, aunque tuvieron situaciones peligrosas de ataque. Fue el momento del gol que obtuvieron la oportunidad y acaban por anotar", complementó.

Respecto al rival, el técnico elogió el proceso de juego. "Sabía que íbamos a jugar contra un equipo que había tenido dos derrotas y nos obligaría a defender más y trabajar para vencer. Reconocemos los buenos momentos ofensivos del adversario, tienen a Hernâni, que consiguió algunas salidas fuertes. Él juega mucho hacia adentro y Ricardo Esgaio es rápido y difícil de parar con un 1-1. Pienso que cumplimos, aunque Sporting CP merecía ganar".

Y finalizando diciendo: "La responsabilidad es siempre igual. La forma en que se muestra la grandeza del club es una victoria de gran poder, que da estabilidad para mantenernos fuertes y hacer frente a la dinámica de nuestros rivales".