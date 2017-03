Resumen Jornada 24 Liga NOS: se iguala todo y nadie se asegura nada

Google Plus

Foto: FC Porto

Finaliza otra semana más de fútbol en Portugal y solamente quedan diez jornadas por disputarse. Pero aún está todo el pescado por vender y, como en cada semana, las diferentes luchas por el título, meterse en Europa y salvarse se tornan dramáticas y nos deparan cambios inesperados en el guión.

Restan diez apasionantes e interesantes jornadas de Liga NOS, pero primero tenemos que saber que sucedió a lo largo del fin de semana para poder conocer como se encuentran los equipos que disputan la Primeira Liga. ¡Sin más dilación, podemos comenzar!

Así tenemos la clasificación en la Liga NOS:

La lucha por el liderato se intensifica

La primera plaza sigue estando en posesión de Benfica, aunque el margen sobre Porto es de un solo punto. Ambos equipos vencieron en sus citas del fin de semana, pero uno de ellos dio un golpe sobre la mesa y, con una gran goleada, postula su candidatura al título de forma definitiva.

Foto: SL Benfica

Benfica, tras un complicado partido en el que jugaron varios suplentes, se llevó la victoria de casa de Feirense y, por decimonovena jornada consecutiva, se mantiene en la cabeza de la clasificación. Porto dejó un festival de goles en el partido ante Nacional, venció 7-0 y dejó aún más claro que no van a cesar en su lucha por ganar el título de liga.

Sporting, en zona media

El eterno aspirante que nunca se consolida. Una temporada más tenemos a Sporting ocupando la tercera plaza y, como en casi cada temporada, está en zona de nadie y se tendrá que conformar con la tercera plaza, pero sin despistarse. Tuvo un compromiso difícil ante Vitória Guimaraes y terminó empatando 1-1.

La Europa League está más cara que nunca

Sporting Braga y Vitória Guimaraes ocupan la cuarta y la quinta plaza con un pequeño margen de puntos, pero la pelea por la sexta plaza, que tiene como inquilino a Marítimo, se está poniendo muy interesante. Del sexto al undécimo clasificado hay una diferencia de siete puntos, por lo que una buena o mala racha puede hacer que alguno de los equipos escale hasta la sexta plaza. Marítimo, Chaves, Rio Ave, Belenenses, Boavista y Vitória Setúbal son quienes conforman este pelotón que está peleando por llegar en primera posición al puerto de montaña.

Foto: SC Braga

Sporting de Braga, tras seis partidos, volvió a ganar un partido, ante Arouca y por 3-1; Vitória Guimaraes empató en el Alvalade 1-1 y Moussa Marega volvió a marcar para alegría de sus aficionados, Chaves acumuló su segunda derrota consecutiva y ve como el sexto puesto toma unos segundos de ventaja. Además la derrota de esta semana, por 2-1 en campo del Belenenses, hace que otro miembro se una al pelotón; Rio Ave venció 0-2 en su visita a Estoril y, junto con Chaves y Belenenses tiene 32 puntos.

Foto: Vitória Guimaraes

Algo más alejados del pelotón están Boavista y Vitória Sétubal, con 30 puntos. Boavista se tuvo que conformar con el empate a cero en su visita a Moréira dos Cónegos, mientras que Vitória Setúbal cayó en el difícil campo de Marítimo y perdió puntos con un rival directo.

La pelea por jugar Europa League la próxima campaña se encarece y cualquier pérdida de puntos puede acabar siendo decisiva a final de temporada.

La media tabla, condena para unos y felicidad para otros

Ocupar la llamada media tabla puede ser motivo de alegría y desilusión a partes iguales. Podemos encontrar a equipos que tenían como objetivo mantenerse en la categoría y, por ahora, lo están consiguiendo, por otro lado tenemos a aquellos equipos que soñaban con acercarse a los puestos europeos y que, debido a una mala racha de resultados, se ven condenados a vagar por la media tabla sin poder aspirar a mucho más. Estos puestos los ocupan Arouca, Feirense y Paços de Ferreira.

Foto: Tondela oficial

Arouca cayó derrotado por 3-1 en el Estádio AXA de Braga y, pese a que no está lejos del pelotón europeo, atraviesa una mala dinámica de resultados y está viendo como los puestos de Europa League se comienzan a alejar; Feirense es el caso contrario al de Arouca, pues su objetivo era mantener la categoría y lo están consiguiendo. La derrota ante Benfica era previsible, pero plantaron cara y tienen el descenso a diez puntos con diez jornadas por disputarse; Paços está en un caso similar al de Arouca, atravesaron una mala racha y ahora comienzan a ver la luz al final del túnel. Empató a cero ante Tondela y, pese a tener los puestos europeos lejos, intentarán terminar la temporada de la mejor forma posible.

El descenso, la angustia que nunca termina

Nunca es fácil estar cerca del descenso, pero se hace más complicado cuando ves que la salvación se aleja a más de un partido y la angustia de jugadores, aficionados o miembros del club se hace más grande. Tondela y Nacional ocupan la zona de descenso con 16 puntos, pero Estoril y Moreirense –ambos con 20 puntos- se encuentran muy cerca del descenso y no pueden despistarse si no quieren que la angustia se instale entre sus jugadores y aficionados.

Foto: Moreirense oficial

Fue un fin de semana complicado para Nacional, la derrota en la visita a Do Dragao entraba en los planes; pero caer por 7-0 es algo que cuesta asumir y que puede hacer que los jugadores pierdan el ánimo y bajen su rendimiento. Se encuentran a cuatro puntos de la salvación y no se vislumbra un horizonte claro para los de Madeira. Tondela es el otro equipo que ocupa posiciones de descenso, este fin de semana arrancaron un punto de la visita a Paços y no van a rendirse en su intento de salir del descenso.

Fuera de las posiciones de descenso tenemos a Estoril y Moreirense. Los primeros cayeron ante Rio Ave en un partido importante en casa, mientras que los segundos empataron en casa ante Boavista y, tras conquistar la Taça CTT, quieren mantenerse en la Liga NOS.

Ya conocemos como se encuentran los equipos de la Liga NOS en estos momentos. Faltan diez jornadas para que los equipos se repartan los distintos puestos de la clasificación, diez jornadas que van a ser apasionantes y que nos van a dejar momentos de tensión y alegría a partes iguales.