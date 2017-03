Lo mejor y lo peor de un Benfica que sueña con los cuartos

Google Plus

Foto: SL Benfica

Pese a lograr la victoria en la ida por 1-0 siguen sin ser los favoritos en la eliminatoria. El actual líder de la Liga NOS no está mostrando su mejor fútbol en los últimos partidos, pero tienen suficiente nivel para poder acceder a la siguiente ronda y eliminar al Borussia Dortmund.

El partido de ida tuvo un resultado algo engañoso, pues el conjunto alemán fue mejor y dispuso de un mayor número de ocasiones, incluyendo un penalti. Pero se hizo valer la máxima que dice que no gana el equipo que tiene más ocasiones, si no el que aprovecha las que tiene. Por lo tanto el favoritismo otorgado al Borussia tiene parte de lógica, pero no deja de ser razonable pensar en que el Benfica se pueda meter entre los ocho mejores equipos de Europa.

A continuación, vamos a comentar algunos de las fortalezas y debilidades que pueden hacer que Benfica se quede fuera de cuartos o que acceda a ellos.

No se suelen quedar a cero

Benfica se suele caracterizar por tener buen ojo para fijarse en jugadores jóvenes desarrollarlos hasta poder venderlos a grandes clubes europeos, pero este año cuentan con una delantera que mezcla a un joven Raúl Jiménez con dos delanteros contrastados como son Jonas y Konstantinos Mitroglou. Entre los tres jugadores suman 42 goles en todas las competiciones, una cifra más que respetable si se tiene en cuenta que Gonçalo Guedes, que estuvo en Benfica hasta el mercado invernal, aportó otros seis goles a esa cifra.

Mitroglou marcó en la ida y será clave. Foto: SL Benfica

Benfica tiene otro punto a favor en el aspecto ofensivo, algo que puede ser decisivo en la eliminatoria. Y es que han marcado un gol en todos sus encuentros salvo en uno, ante Vitória Setúbal y en el que dispusieron de una decena de ocasiones; por lo que un gol anotado por Benfica obligaría a los alemanes a ganar por una diferencia de dos goles, una misión que no es fácil ante Benfica.

Solidez defensiva

Los lisboetas han encajado un total de 13 goles en los 24 partidos que han disputado en Liga NOS, una cifra muy buena y de la que son principalmente culpables la defensa y el portero.

El brasileño Edérson es el que ocupa la portería desde esta temporada, tras un año de adaptación bajo la tutela de Júlio César ya se ha hecho con el puesto y sus grandes actuaciones le colocan entre los objetivos de grandes clubes europeos.

La defensa será clave en el partido. Foto: SL Benfica

La zaga está conformada por un veterano que ejerce de líder y tres jóvenes que aportan el toque de calidad y se incorporan al ataque en numerosas ocasiones. El veterano suele ser Luisao, mientras que los jóvenes son Nelsinho, Almeida y Nilsson-Lindelof. Encajan muy pocos goles y generan peligro en jugadas a balón parado o con incorporaciones al ataque por banda, entre todos han ayudado con 14 goles en todas las competiciones.

El 1-4-4-2 puede ser su perdición

Benfica suele emplear una táctica con la que muchos jugadores se incorporan al ataque con facilidad, los laterales y uno de los centrocampistas se incorporan para dar el mayor número de alternativas posibles para poder crear peligro. El problema llega cuando vemos que el Borussia Dortmund es un equipo que suele ser mortal en los contraataques y cogiendo a los rivales mal colocados en el campo.

Otro punto flojo de Benfica es que los jugadores que se suelen quedar atrás en situaciones de ataque tienen un defecto importante: la lentitud. Tanto Luisao, como Nilsson-Lindelof o Fejsa son jugadores que no suelen ser destacar por su velocidad y los atacantes del conjunto alemán pueden aprovechar esa lentitud para plantarse en el área de Benfica en unos segundos y sin oposición.

No sabemos si Benfica saldrá a defender el resultado de la ida o buscará otro gol, pero pueden acusar los despliegues en ataque y el Borussia no cometerá tantos fallos como en la ida. Por lo que tienen que ser muy cautelosos de cara a dejar espacios entre el centro del campo y la defensa y evitar que los dos centrales se queden solos y puedan verse superados por una transición rápida de los alemanes.

Equipo joven e inexperto

Los partidos de Champions League suelen estar cargados de tensión y nervios por parte de los dos equipos, pero un jugador joven suele sufrir más en estos escenarios debido a que no habrá disputado muchos partidos de esa competición y nunca se habrá enfrentado a los retos que puede deparar una eliminatoria como pueden ser el remontar un resultado adverso o afrontar un tiempo extra.

Cuando se habla de juventud hay que tener en cuenta que muchos jugadores están ante uno de sus primeros grandes compromisos en una competición europea, por lo que, en momentos puntuales, pueden ser víctimas de la falta de conocimiento que se tiene cuando no has afrontado muchas prórrogas o no han llegado a una tanda de penaltis.

Nunca es fácil visitar el Westfalenstadion. Foto: BVB oficial

La plantilla de Benfica es un ejemplo claro de gente joven en la plantilla. Cuenta con algunos jugadores veteranos, pero también con jóvenes que pueden acusar esa falta de experiencia en partidos de tanta trascendencia.

Antecedentes del Benfica en Alemania

El Benfica es uno de los clásicos europeos, por lo que ha disputado varios partidos de UEFA Champions League en tierras alemanas. Han visitado Alemania en un total de 22 ocasiones y el balance no es muy alentador; dos victorias han sido para el Benfica, en seis partidos ha habido empate y han sido 14 los partidos en que los portugueses ha caído derrotados.

El balance de goles es de 19 a favor por 50 en contra, por lo que las estadísticas indican que Benfica no parte como el favorito en este encuentro.

Sólo dos victorias en Alemania, van a por la tercera. Foto: SL Benfica

Ya conocemos las debilidades y fortalezas del Benfica de cara a este difícil encuentro que tiene como premio para el ganador una plaza en los cuartos de final de la Champions League. Solo nos queda disfrutar del encuentro.