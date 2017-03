Samaris: "No tenemos miedo de la línea ofensiva del Dortmund"

foto SL Benfica

El jugador griego Samaris fue el designado para comparecer hoy ante los medios de comunicación en la jornada previa al duelo de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones a disputar en el Signal Iduna Park de Dortmund entre Borussia Dortmund y Benfica. El conjunto lisboeta , con ventaja en la eliminatoria gracias al gol del también griego Mitroglu, esperar romper con la estadística que dice que el equipo alemán siempre ganó a equipos portugueses en casa y pasar la eliminatoria. Al ser cuestionado por tal hecho, el jugador quiso restarle importancia: "No lo sabía. Cada partido es diferente, nosotros no miramos para la historia. Si tenemos que hacer historia, nos gusta y bienvenido sea pero lo mas importante para nosotros es pasar la eliminatoria y vamos a entrar al campo sin pensar en el resultado de ida".

En lo relativo a la fortaleza del poder ofensivo del Borussia, declaró no sentirse especialmente amenazado: "Ya sabemos que ofensivamente tienen calidad pero nos preocupamos por todos los equipos. Tenemos el mismo respeto a todos los equipos. Es lo que mañana vamos a hacer. No tenemos miedo de la línea ofensiva del Dortmund, si respeto. Sabemos que es buena".

Preguntado sobre si su compatriota Mitroglou (máximo goleador del equipo) es el mejor jugador del Benfica esta temporada quiso poner en valor a toda la plantilla benfiquista: "Creo que tenemos veintiocho jugadores que para mi son los mejores del Benfica. Hacen su trabajo como debe ser y dan todo por el símbolo y por el equipo. Para mi todos son los mejores del plantel", definió.

Sobre el objetivo del Benfica en la competición, cuestionado por la posibilidad de ganar el título, se desmarcó de la presión de tener que hacerlo: "Nuestro objetivo es ganar partido a partido, y pasar eliminatoria a eliminatoria. Vemos diferente cada eliminatoria. Tenemos ambiciones, como es obvio, por eso estamos aquí. Queremos conquistar este título pero también sabemos que tenemos que hacer más para ganar. Todos los jugadores quieren hacer más, creo podemos hacer más, pero no es obligatorio".

También habló, para finalizar, sobre su situación a nivel individual y su estado de forma de cara al choque europeo (apenas ha disputado sesenta y cinco minutos en los siete partidos disputados de competición) y dijo sentirse preparado para el choque: "Me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo en forma. Los partidos también dan la forma pero los entrenamientos del día a día me dan la posibilidad de poder correr y dar todo en los noventa minutos. Me estoy sintiendo bien y estoy listo, si el entrenador me llama, para darlo todo por mi equipo" , concluyó.