Previa: Chaves vs Sporting Braga, choque por europa

Braga / Foto: Liga Portugal Web

Chaves y Sporting Braga se enfrentan este sábado por la Jornada 25 de la Liga NOS, los dos equipos tienen hasta ahora una rescatable temporada, mas para el lado de los visitantes quienes se ubican 4to con 42 puntos a solo seis puntos del Sporting CP. Chaves se ubica 7mo con 32 unidades.

El equipo local pasa por una racha negativa, dos derrotas seguidas les ha impedido seguir mas arriba en la tabla de posiciones. En su último compromiso cayeron dos por uno como en condición de visitante frente al Belenenses, en aquel partido Maurides y Tiago Caeiro marcaron para el equipo local, mientras que Pedro Tiba para Chaves.

Sporting Braga retomo la vía del triunfo en la pasada fecha al vencer de local tres a uno al Arouca, en ese compromiso los autores de los goles fueron Rui Fonte con doblete y Battaglia para Sporting Braga y Mateus para Arouca.

Para los dirigidos por Jorge Simao es clave este compromiso, ya que necesitan sumar de 3 y no perder de vista al Sporting CP por la 3ra posición y así buscar la clasificación para la UEFA Champions League del próximo ano.

Rui Fonte / Foto: Braga Web

El técnico analiza el partido, "Por mucho que se cree que habrá una participación personal en el juego en Chaves, dado que yo estaba muy bien tratado allí y tener una palabra de gratitud hacia esas personas, no quieren hacer una cosa personal es un juego entre Braga y Chaves, las emociones personales no son ciertamente importantes para lo que yo quiero jugar”.

También confirmó la ausencia de Battaglia para este choque, "Confirmo: ... Battaglia está fuera de este juego por una lesión siempre lamentare la ausencia para todos los que no pueden hacer una contribución, siempre hay otro para ayudar al equipo incluso estoy ansioso por ver que el rendimiento y la contribución pueden dar al equipo, en Chaves no puede reproducir Tiba y Flavio Martins y jugará otro, no creo que estas ausencias son muy notable en Chaves porque otros han jugado con regularidad".

Por último se refirió en lo táctico del partido, "El juego con las teclas es la siguiente y, por tanto, es el más importante y estoy esperando todavía dificultades para ser entrenador nacido que le dirá que las instalaciones de espera incluso aquellos que piensan que, nunca se le dirá. Chaves está haciendo un hermoso campeonato y todavía se puede aspirar a Europa a través de la Copa y la liga”. "Creo que nadie puede tomar ventaja de este conocimiento vivía en ese complejo, pero las relaciones personales no juego, no conozco personalmente a aquellos jugadores que saben cómo pienso, pero no voy a jugar".

Chaves en sus últimos 5 compromisos solo han ganado uno, también lograron sacar un empate y suman 3 derrotas. Para Sporting Braga, solo suman una victoria, tres empates y una derrota.

El equipo local cuenta con un gran ataque y tratara de aprovechar esta situación con jugadores como lo son Rafael Lopes y Fabio Martins quienes tienen 4 goles cada uno, también esta Bruno Braga con 3. Ademas se debe destacar la gran labor de PedroTabia.

Por parte del Sporting Braga se muestra un equipo mucho mas goleador, tiene a su jugador mas importante Rui Fonte quien ha marcado ocho dianas, Wilson Eduardo seis y Pedro Santos cinco, estos jugadores tendrán la obligación de sustituir la ausencia de Battaglia.

Últimos 10 enfrentamientos entre ambos

24/10/16 Sporting Braga 1-0 Chaves. Liga

1/5/99 Sporting Braga 1-0 Chaves. Liga

28/11/98 Chaves 1-2 Sporting Braga. Liga

7/2/98 Sporting 5-0 Chaves. Liga

11/9/97 Chaves 1-2 Sporting Braga. Liga

15/3/97 Sporting Braga 3-0 Chaves. Liga

12/10/96 Chaves 5-2 Sporting Braga. Liga

10/2/96 Chaves 1-0 Sporting Braga. Liga

22/9/95 Sporting Braga 1-0 Chaves. Liga

10/2/95 Sporting Braga 1-0 Chaves. Liga

