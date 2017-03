Sporting vence en Tondela con cuatro goles de Bas Dost

Google Plus

Jorge Jesús sorprendió con la inclusión de los jóvenes Matheus Pereira y Daniel Podence en el once inicial, siendo para ambos su estreno de inicio en el equipo leonino. Además, la inclusión de Brian Ruiz junto a William Carvalho, dejó claro que el Sporting había llegado a Tondela a ganar. Sería el propio Bryan Ruiz quien tendría la primera ocasión clara para los lisboetas los diez minutos de libre directo, bien defendido por Ramos. A partir de ahí, Sporting empezó a asumir el control y el peso del partido frente a un Tondela que se esforzaba por no conceder un milímetro en defensa pero que no se proyectaba en ataque, siendo John Murillo su principal baza., defendido por un buen Schelotto ayudado por Oliveira. Partiendo de la izquierda intentaba llegar a los dominios de Rui Patricio aprovechando las subidas de Schelotto, pero sin éxito. Apenas a balón parado crearía peligro el Tondela y con el mismo protagonista, Pedro Nunes. Gran parte de ese dominio venía motivado por la actuación de Podence, uno de los mejores de los leones durante el partido. Muy incisivo en banda, de sus botas nació el centro que llegaría a los pies de Dost para hacer el cero a uno. Corría el minuto treinta y tres. Ya en ventaja, los de Jorge Jesús siguieron en la misma tónica hasta llegar al descanso, aunque pudo irse el Sporting con el segundo gol en su casillero en remate de cabeza de cabeza que salió por encima de la portería de Ramos.

Tondela se estira y Sporting va a por el partido

Tras el intermedio, el partido se abrió, con un Sporting que buscaba el segundo a la par que el equipo local adelantaba líneas e intentaba llegar al empate y frenar a los leones. Y el empate llegaría en el minuto 58. El balon llegó a Pedro Nunes, tras gran jugada colectiva de los beirenses por la derecha, que metió el centro para que el venezolano Murillo hiciera el empate. Casualmente, ambos jugadores están cedidos por el Benfica.

Pero como dice el refrán, poco dura la alegría en casa del pobre. La grada aun celebraba la igualdad en el marcador cuando el héroe de la noche conseguiría su segundo tanto. Pase filtrado por el joven Matheus, uno de los mejores en la segunda parte, para que el holandés Dost se presentara frente a Claudio Ramos para volver a poner a los leones por delante en el marcador.

Bas Dost en acción del segundo gol Foto: SportingCP

A partir de ahí, los locales se diluyeron y el Sporting no dio opciones. Rui Patricio pasaría prácticamente desapercibido durante el resto del encuentro y el tercero y el cuarto gol llegaron tras sendas penas máximas , ambas claras, cometidas por Kaká y Gonçalves a Gelson (que no tuvo su mejor día) y Dost, siendo este último el encargado de transformarlas y poner cuatro goles en su haber y en el de su equipo. Aun tendría oportunidad de hacer un quinto, también desde los once metros, pero esta vez Claudio Ramos le ganó la mano.

Gran noche del máximo goleador de la Liga Nos Bas Dost, que , con veintidós tantos, aspira a la Bota de Oro y se coloca a solo uno del máximo goleador europeo, Leo Messi.

El equipo lisboeta se llevó el triunfo para la capital de forma merecida, con gran actuación de los jóvenes y sin acusar las importantes bajas de Bruno César, Alan o Adrien Silva, dejando a Braga, que no pasó del empate a nada en Chaves, a ocho puntos de la tercera posición que da derecho a la previa de Liga de Campeones.