Pedro Martins: “Este Vitória de Setúbal es de los equipos que mejor juega en Portugal”

Los conquistadores siguen de racha y con notas positivas, un año para enmarcar, su campaña ya tiene tintes de espectacular; consiguió este viernes en do Bonfim su sexta victoria consecutiva, son firmes cuarto lugar, tienen asegurada su participación en Europa del siguiente año y están en la gran final de la Taca de Portugal.

El viernes derrotaron dos goles por cero a los del Río Sado en un duelo parejo donde la contundencia hizo la diferencia, posterior al juego, el técnico de los ángeles blanco dejó algunos apuntes sobre esta victoria.

“Dicho en la vista previa del juego, el Setúbal está un muy orientado al juego en equipo, ha robado puntos a equipos grandes y jugando bien. Es uno de los equipos que juegan mejor en el fútbol portugués. Esto se reflejó en la primera parte donde tuvimos muchas dificultades, sufrimos mucho. En la segunda parte del juego hemos equilibrado el trámite y terminamos haciendo dos goles. Las finales se juegan de esta manera, con inteligencia, control emocional y el equipo demostró estar preparado para lo que puede suceder en noventa minutos” comentó Pedro Martins.

Actualmente el Vitória Guimaraes tiene prácticamente asegurada la cuarta posición y tiene al Sporting a cinco puntos, quien este domingo tendrá una visita durísima cuando visite al Braga.

“Actualmente no pensamos en la tercera posición, creemos en ganar el próximo juego contra Arouca. Es un partido importante para nosotros- Este campeonato se jugará hasta el final” dijo Martins.

Seis victorias consecutivas, diez juegos sin perder y su última derrota fue el pasado 11 de febrero contra el Porto.

“Lo que nos da la motivación es terminar cuartos. Estamos muy cerca de conseguir nuestro objetivo. No estamos pensando en romper los registros históricos del Vitória SC, estamos pensando en el presente y en el futuro. Queremos entrar directamente en Europa League, lo que facilitará el inicio de la próxima temporada. No es fácil. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que aún tenemos tres juegos. No es fácil ganarnos, pero tenemos que seguir de esta manera, equilibrado, inteligentes”, comentó Pedro Martins.

La temporada del Guimarães está siendo trascendental, sólo han perdido seis partidos en toda la temporada y se sobrepusieron a la baja de Tiquinho Soares, quien partió en el mercado de fichajes al Porto, siendo Pedro Martins el máximo responsable de está transformación.

“Por encima de todo lo que queremos es poner al Vitória en el lugar que se merece. Nuestro trabajo es comenzar a equilibrar esta situación. Esta temporada queremos terminar bien pero es sólo el comienzo de un gran trabajo. Somos muy ambiciosos, cada juego es ganar. Muy sinceramente creo que es dentro de las expectativas. Hemos tenido una buena temporada, en casa somos mucho más fuertes como equipo. Queremos seguir creciendo, evolucionando y poner a este equipo donde la afición lo merece”, finalizó el técnico conquistador.

El equipo de Minho recibirá en la siguiente fecha al Arouca donde sin caer en excesos de confianza deberá seguir de racha para después visitar al Benfica en un duelo que servirá de antecedente para la gran final de Jamor por la Taca de Portugal.