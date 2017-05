Rui Vitória: “Preparados para dar un gran juego”

Foto: SL Benfica

El técnico águila se presentó este sábado en la sala de prensa del estádio da luz previo al duelo donde su equipo visita al peligroso Rio Ave por la jornada 32 de la liga portuguesa. Tras pinchar el Porto por enésima vez, se presenta la gran oportunidad del Benfica para ganar y colocarse cinco puntos arriba cuando sólo faltan dos jornadas.

"Este será un partido difícil contra un buen equipo, ambicioso, tendremos que emplearnos a fondo para discutir el juego. Estamos preparados para este gran juego. Creo que va a ser un buen partido y que puede ser decidido en los pequeños detalles", comenzó diciendo.

Benfica es el mejor visitante del torneo, en quince presentaciones fuera de da Luz suma diez victorias, tres empates y sólo dos derrotas. Tras una temporada muy larga en la cual han sido líderes gran parte del torneo, el equipo de Rui Vitória deberá lucir concentrado, enchufados y no caer en excesos de confianza, enfrente tendrán a Luis Castro, un técnico que conoce a la perfección al Benfica.

"Todos los equipos tienen jugadores que se destacan y Rio Ave no es la excepción. No voy a señalar un jugador en particular. El equipo está organizado, bien dirigido y bien ensamblado. El estadio estará lleno, con muchos de nuestros aficionados, por lo que no podemos fallar”, comentó el técnico águila.

La historia este domingo condena al equipo local, en 53 presentaciones, Rio Ave sólo le ha ganado 4 veces por 10 empates y 35 victorias del Benfica. Este domingo los locales buscarán sacar ventaja a la ansiedad que pueda tener la visita al estar tan cerca de su objetivo, el técnico admite cierta ansiedad de los suyos pero la considera normal después de una temporada tan larga.

"Los jugadores del Benfica ha demostrado que funcionan a pesar de todo, de nuestros oponentes y confiamos en nuestro juego. A medida que el campeonato se acerca a su fin, la ansiedad crece en todo, los jugadores y entrenadores, pero estamos preparados”, finalizó.

El cetrero perfecto

El técnico portugués Rui Vitória hace historia en Benfica ha dejado huella en su corta estancia con los encarnados. Está a un paso de conquistar por primera vez en su historia el tetracampeonato. Este ´Benfica vive de Vitorias´.

El equipo luce comprometido con sus objetivos y vuela sin descanso hasta alcanzarlos.

El duelo de la primera vuelta concluyó 2-0 a favor del Benfica con goles de Mitroglou (quien es duda este domingo) y de Pizzi.

Foto: Global Imagens

La batalla se jugará en el estádio dos Arcos este domingo a las 21:15 horas.