Jorge Jesús: “La gente sigue creyendo en el futuro del Sporting”

Foto: Sporting CP

Sporting se enfrenta a Belenenses el domingo por la mañana, en un horario inusual que no impidió que el estadio Alvalade luzca lleno. Jorge Jesus, mencionó que este partido es un signo de confianza en el futuro, puesto que ya se sacudió de la lucha por el título esta temporada.

"Este horario puede traer más familias al juego. Esta es una de las razones, el otro es el hecho de que el Sporting presente un juego agradable. A pesar de que nuestro objetivo es el momento actual, la gente sigue creyendo en el futuro del Sporting", comenzó diciendo el técnico leonés.

Jugar al mediodía en Portugal no es habitual, al ser cuestionado sobre cómo afectará a sus jugadores, el técnico comenta que sus jugadores son profesionales y que de manera física no afectará en nada.

"Es el primer juego, será una nueva experiencia para nosotros. En términos de adaptación al esfuerzo no es muy significativa. Los jugadores trabajan en este momento, comer en ese momento. Ellos se preparan para el entrenamiento con una nutrición adecuada. Es por ahí que pueden tener alguna influencia negativa. Cambia el escenario, conferencias, horarios, pero fisiológicamente no cambia nada y este domingo saldremos a ganar", considerada Jesús.

En cuanto al juego en sí, el leonés recordó el duelo en Restelo de la primera vuelta y anticipa un partido duro.

"El juego es un derby de Lisboa, no deja de ser un juego cerrado, el año pasado ganamos 1-0 cuando estaba terminando el juego. Será un juego lleno de amor a ser el Día de la Madre, sino también sentimental a ser un derby de Lisboa. Todo se conjunta para ser un buen espectáculo", dijo.

Cuando se le preguntó sí esperaba un Belenenses sacudido por arribar con siete derrotas consecutivas o motivado para romper este ciclo en un escenario como Alvalade, Jesús recordó la motivación natural cuando se enfrentan a un "grande".

"Los resultados definen y dan la imagen de lo que es un equipo, si es mejor o peor, pero también es cierto que, cuando se enfrenta a un grande, no se nota tanto. Los jugadores de Os Belenenses estarán tranquilos, súper motivados y seguro rendirán mucho más que en el último partido, porque la demanda es otra. En estas ocasiones los jugadores de los equipos pequeños pueden superar y que tienen una calidad superior a lo normal ", dijo.

Jesús no puede contar con el lesionado Alan Ruiz ni con el sancionado Daniel Podence y Gelson Martins, pero descarta un cambio en el sistema táctico.

"Por supuesto que va a cambiar algo estratégicamente. Son jugadores diferentes, por lo que las cosas son diferentes. Pero el sistema no cambia. No quiere decir que no cambia el juego, pero no mediante la introducción de dos nuevos jugadores que vamos a cambiar. Al menos al principio” aseguró Jorge Jesús.

El juego de la 1era vuelta ganó Sporting 0-1 con gon de Bas Dost. Foto: Global Imagens

Sporting y Belenenses chocan este domingo a las 12:45 en el José Alavalade, los leones buscarán cerrar con dignidad el torneo e inyectar a su gente una gran dosis de confianza de cara a la siguiente temporada.