Jorge Jesús: "El balón parado ha decidido el partido"

Foto: Lusa

El Sporting Clube de Portugal encajó una dura derrota en casa ante Belenenses por 1-3. Los goles dejaron a los de Lisboa sin opciones de cara a alcanzar la segunda plaza, pues la tienen a seis puntos y quedan seis por jugar. La derrota fue inesperada, pues Sporting se adelantó en el marcador y Belenenses le dio la vuelta al partido para poner el 1-3 en el marcador.

Jorge Jesús, entrenador de la primera plantilla del Sporting, habló tras el partido. Se escudó en la mala fortuna de Sporting en las jugadas de balón aéreo y reconoció que no esperaba esta derrota tras la buena racha en que llegaba el equipo.

"Estuvimos lentos"

La derrota no era esperada, pero Jorge Jesús explicó algunos de los errores que pudieron propiciar el resultado. Dijo que "Estuvimos lentos, no movimos el balón con soltura y nos costaba muchísimo crear ocasiones de peligro", sin embargo matizo sus palabras diciendo que "El trabajo de los jugadores ha sido bueno, pero nos ha faltado algo y tenemos que trabajar para que algo así no nos vuelva a suceder", explicaba el luso.

También habló de Belenenses y de el posible origen de sus goles. Admitió que "Nos ganaron los balones aéreos en su mayoría, de allí nacieron dos goles y la derrota puede haber sido causa de esto", seguidamente dijo que "Nos pusimos 1-0 y, en nuestro mejor momento, empataron el partido", dijo el técnico de Sporting.

"Las bajas han sido determinantes"

El partido también estuvo marcado por las bajas de Gelson Martins, Alan Ruiz, y Daniel Podence, jugadores rápidos y que aportan mucho en ataque. Jorge Jesús explicó que "Ellos son parte fundamental del ataque y con ellos en el campo la cosa habría sido diferente", finalmente dijo que "He sacado cosas importantes de esta derrota, cosas que analizaré y que quiero valorar con tranquilidad", sentenciaba el ex técnico del Benfica.