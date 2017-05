Los portistas se encomendarán a Dios esperando un milagro

Google Plus

Otávio marcó el gol que le dio la ventaja transitoria a su club ante el Marítimo / www.fcporto.pt

La visita a la Isla de Madeira del FC Porto no fue tan productiva como se esperaba, el cuadro blanquiazul no pudo pasar del empate ante CS Marítimo que pudo arañar un punto para acercarse a la lucha por los puestos europeos mientras que el los Dragones dejaron escapar dos puntos importantes, que lo dejan a espera de un milagro para poder levantar el título de la competición. Con dos partidos por disputarse, un empate del FC Porto combinado con una victoria de los encarnados podría definir la competición la próxima fecha.

Nuno Espírito Santo, estratega blanquiazul analiza el partido y destaca que sus dirigidos salieron muy decepcionados del mismo. “Por encima de todo es un resultado muy decepcionante por el partido que hemos hecho. Hemos controlado totalmente a un buen equipo, con buenos jugadores y bien dirigido. Desde el principio hemos buscado otro resultado, hemos tenido méritos para eso, pero nos ha faltado eficacia. Aun así, considero que el equipo ha hecho un buen partido, ha realizado un buen trabajo”.

El estratega portista destaca que es un pena no haber podido resolver un encuentro que había descifrado desde el propio inicio y en el que mereció la victoria. “Hemos hecho una buena primera parte, con oportunidades claras para marcar gol, tal como en la segunda. Ha sido una pena no haber conseguido matar el partido en el momento en el que lo deberíamos haber resuelto, porque hemos tenido ocasiones claras para eso al inicio de la segunda parte. Y, después, en un momento de despiste, hemos sido penalizados, en un partido en el que Iker no ha tenido que hacer ninguna parada de peligro”.

Un punto, premio injusto

También resaltó la gran efectividad mostrada por su rival de turno que sin generar demasiado pudo lograr el empate. “El FC Porto ha sido más fuerte durante todo el partido. El Marítimo no ha creado oportunidades para llegar a nuestra portería, a excepción de jugadas a balón parado, en una de las cuales hemos sido penalizados por un error nuestro, en una jugada en la que deberíamos haber estado más concentrados y en la que deberíamos haber sido más eficaces en nuestra tarea defensiva“.

Santo culminó pidiendo disculpas a los aficionados por no haber podido lograr la victoria en un partido dominado por completo. “Hemos sido superiores, deberíamos y podíamos vencer este partido, que era nuestro objetivo en esta lucha. En este momento las palabras valen muy poco. Hemos luchado y vamos a continuar luchando. Las oportunidades acaban cuando acabe el campeonato. Está más difícil, porque hay un partido menos, pero la Liga todavía no ha acabado. De mi parte, y en nombre del grupo, les pido perdón a nuestros aficionados. Por ellos y por nosotros, continuaremos trabajando y dándolo todo hasta el final”​​.

Por su parte, el mediocampista mexicano al servicio del cuadro portista Héctor Herrera, destaca que la falta de eficacia les pasó factura. “Hemos entrado bien. Sabíamos que era un partido importante y que iba ser un partido difícil, que nos daba también la posibilidad de acercarnos a nuestro objetivo. Desgraciadamente no hemos conseguido realizar las oportunidades que hemos tenido después de marcar el primer gol y no hemos conseguido tranquilidad. Un descuido en un balón parado nos ha costado el empate”.

Héctor Herrera lamentó los fallos

Héctor Herrera habló de la falta de efectividad de los suyos /www.fcporto.pt

El futbolista mexicano destacó que el cuadro portista ya sabe lo que es cosechar traspiés en Madeira. “La verdad es que desde que estoy en el equipo las cosas nunca nos salen bien aquí. En estos partidos siempre hemos tenido oportunidades de marcar goles y tener ventaja y nunca conseguimos aprovechar. Ha sido lo que ha pasado hoy también. Estamos tristes, sabíamos que no podíamos fallar y hemos fallado”.

El centrocampista azteca destacó que ahora dependen de Dios para poder lograr el título en la Primeira Liga. “Era una oportunidad muy importante. Ahora estamos en manos de Dios y vamos a ver lo que pasa. Tenemos que continuar creyendo y no desistir de luchar. Vamos a ver lo que pasa en los últimos partidos”.​​

El FC Porto tendrá que vencer la próxima fecha en casa al siempre complicado Paços de Ferreira, mientras que el Benfica tendrá que enfrentar al complicado Vitória de Guimarães, en una jornada que podría ser definitiva. Si bien es cierto que la lucha por el título luce muy difícil, matemáticamente aún tiene posibilidades. Los portistas se encomendarán a Dios en primer lugar y luego se encomendarán a los rivales de turno que tendrá por delante el SL Benfica en las dos últimas fechas.