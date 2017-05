Benfica vs Vitória Guimarães en vivo y en directo online en Liga NOS 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido del Benfica vs Vitória de Guimarães por la jornada 32 de la liga NOS.

Último juego entre Benfica y Guimaraes. Foto: Global Imagens

El último juego entre estos dos equipos fue el pasado mes de octubre por la semifinal de la Taca da liga en una victoria del Benfica 0-2 en el Dom Alfonso Henriques de Guimaraes. Los goles de aquella victoria fueron de Guedes, antes de ser vendido al París Saint Germain.

Por su parte Pedro Martins aún no da los nombres de los elegidos que buscarán evitar que el Benfica se corone a costa suya.

Foto: SL Benfica

Ya tenemos la lista de convocados por parte de Rui Vitória para la batalla donde buscará meterse a la historia del glorioso.

Árbitro Jorge Sousa

Foto: Global Imagens

El internacional portugués ha pitado en 16 juegos en la primera liga de Portugal y ya le tocó a estos equipos en la temporada. Tuvo el honor de pitar en la jornada 13 el ´dérby éterno´ cuando el Benfica derrotó 2-1 al Sporting. Al Vitória le pitó en la jornada 4 donde perdió 3-0 contra el Porto, en la jornada 17 en el empate sin goles contra el Feirense y en la jornada 24 cuando empató a un gol contra el Sporting. Un colegiado FIFA experimentado, lo cual garantiza un arbitraje de nivel en el Alvalade.

Foto: SL Benfica

El estádio da Luz con capacidad para 65.647 espectadores, fue construido en el 2003 para ser sede de la Eurocopa. Es el estadio más grande de Portugal y albergó la final de aquella Eurocopa 2004 donde Grecia hizo llorar a todo Portugal. Un extraordinario escenario que es catalogado élite por la UEFA por lo que puede albergar finales europeas; la última de ellas la 2013-2014 donde el Real Madrid se impuso 4-1 en tiempo extra al Atlético de Madrid. Una gesta que quedará marcada en da Luz cuando Sergio Ramos empataba el encuentro al 90+3.

Foto: Vitória SC

Atentos a: Hernáni. El extremo portugués de 25 años está siendo un revulsivo en el ataque de los conquistadores, tras la partida de Soares y los altibajos de juego de Marega; Hernáni ha tomado un rol fundamental, en liga suma 8 goles y 6 asistencias.

Foto: SL Benfica

Atentos a: Raúl Jimenez. El delantero mexicano ha tenido una temporada inconsistente, pero, se ha convertido en el hombre de los goles clave. La semana pasada viene de marcar en la victoria de los suyos y este fin de semana buscará colaborar en el título de su equipo. Raúl no ha tenido la plena confianza de su técnico pero su oportunismo para aparecer en grandes citas es evidente y buscará hacerse presente este sábado.

"Este grupo de trabajo está bien enfocado, sabemos lo que vamos a encontrar del otro lado y estamos preparadísimos tanto mental y físicamente. Habrá un gran espectáculo y vamos preparados para hacer un gran juego”, finalizó.

"Toda el entorno que es del exterior y de la cuestión del título nos sobrepasa completamente. No estamos preocupados por el título. Vamos a hacer nuestro juego, no queremos saber del adversario, si hay fiesta o no hay fiesta. Por encima de todo vamos a hacer nuestro juego, con el fin de vencer y mantener nuestra identidad", comentó el técnico.

Pedro Martins promete un Guimarães enfocado en sus objetivos en da Luz independientemente de que el partido de este sábado pueda dar el título al Benfica.

Pedro Martins ¿Fiesta del Benfica? “No quiero saber! Nuestro objetivo es ganar"

"Soy muy frío en estas cosas de la competición. Puedo desconectar perfectamente de la visión del adepto y la parte emotiva de la razón. Es fundamental tener siempre corazón y cabeza. En determinados casos una cosa puede prevalecer más que la otra, pero no pueden estar en lados opuestos. Vamos al juego sabiendo que va a ser difícil, pero vamos con una voluntad enorme de ganar, de tener este público de nuestro lado y de vivir la historia para después quedarnos en ella. Somos unos privilegiados por vivir el día a día”, finalizó Rui Vitória.

A pesar del inminente momento histórico, Rui Vitória aseguró que nada se alteró en la última semana a nivel de las rutinas del equipo, pero también de las suyas. "Duermo siempre entre siete y ocho horas al día. Normalmente es casi un reloj. Me levanto a la misma hora y me duermo a la misma hora. Las mismas rutinas, la misma forma de trabajar. En lo que me concierne, es todo igual. No sé vivir de otra manera. Cuando me empieza a dar sueño es inevitable y tengo que ir a la cama: duermo muy bien antes y después" dijo este viernes.

Rui Vitória alcanzó el título el año pasado en su primer torneo al mando del equipo y se le cuestionó sobre sí este año mantenía los mismos nervios y emociones una vez que está en la antesala de su segundo campeonato como técnico del Benfica y contribuir al que será su primer tetracampeonato en su historia.

Rui Vitória: "Voluntad enorme de vivir la historia para entrar en ella"

La diferencia más grande entre estos dos equipos fue una victoria del Benfica en casa 8-0 en par de ocasiones por la liga en las temporadas 72/73 y 83/84.

Sin embargo este Vitória es el segundo mejor visitante de toda la liga, sólo detrás del Benfica, lejos del Dom Alfonso Henriques suman 10 victorias, 3 empates y sólo 3 derrotas.

Este dominio se pronuncia aún más cuando juegan como locales, en 80 partidos, acumula 65 victorias, 8 empates y únicamente 5 derrotas.

Estos añejos equipos del fútbol portugués se han enfrentado en 161 ocasiones con claro dominio de las águilas de Lisboa. El Benfica suma 111 victorias por 25 empates y sólo 25 derrotas.

Foto: Vitória SC

El Vitória de Guimaraes está a cinco puntos del Sporting, lo que significa una plaza para la previa de la liga de campeones, por lo que el juego cobra una doble importancia. En caso de asaltar el estádio da luz se colocarían a dos puntos y con la ilusión de disputar la liga de campeones, pero, en caso de perder, se tendrían que conformar con disputar la Europa League, que desde hace semanas la tiene asegurada.

Su última visita del equipo de Pedro Martins fue en Setúbal por la jornada 30 y se impusieron 0-2 al Vitória FC. En la jornada 31 vienen de superar de manera apretada al Arouca 1-0 con anotación del malíense Marega.

Por su parte, los conquistadores del Vitória de Guimarães llegan a este juego como el equipo más en forma del fútbol portugués, suma siete victorias al hilo y once juegos sin conocer la derrota.

Foto: SL Benfica

El Benfica viene de ganar 0-1 en el estádio dos Arcos al Río Ave con solitaria anotación de Raúl Jimenez; victoria que sumada al empate del Porto los pone en la antesala del título liguero.

Este sábado las águilas buscará el primer tetracampeonato de su historia, un equipo lleno de talento y de voluntad donde Rui Vitória ha tenido la capacidad de bloquear el ruido de las distracciones.

El Benfica llega a este sábado con la ansiedad pero al mismo tiempo con la motivación de saberse campeones sí supera al Vitória Guimarães. El cuadro encarnado llega con el liderato en la bolsa y con medio título, cuentan con 78 puntos, 5 puntos más que el Porto, una victoria sería suficiente para alzarse con su título número 36 de Portugal. El cuadro de Lisboa es el equipo más galardonado y ha dominado el fútbol luso de manera soberana.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Benfica vs Guimarăes, perteneciente a la jornada 32 de primera liga de Portugal. El encuentro tendrá lugar en el Estádio Da Luz Lisboa, Portugal a partir de las 19:15 horas.