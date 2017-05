Moussa Marega: "Tengo ganas de estropear la fiesta del Benfica, se lo debo al FC Porto"

Google Plus

Foto: Global Imagens

El Vitória ha hecho soñar a la mitad de Minho con la espectacular temporada que están teniendo, dirigidos de manera ejemplar por Pedro Martins, los conquistadores son cuartos de la tabla general y son finalistas de la Taca de Portugal. Uno de los jugadores más importantes de este Vitória es el malíense Moussa Marega, quién buscará este sábado ´estropear la fiesta´ al Benfica que tienen preparados en la Catedral de Lisboa.

"Tenemos ganas de estropear la fiesta del Benfica, sobre todo yo, que estoy prestado por el FC Porto. Debo eso al Porto. Sabemos que podemos vencer, estamos confiados ", destacó el africano.

Marega lleva una extraordinaria temporada donde destaca el triplete realizado al Río Ave y un doblete al Sporting de Jorge Jesús en la primera vuelta, de manera global con el conjunto Minhoto lleva 14 goles y 8 asistencias considerando todas las competiciones. Los ángeles blancos suman siete victorias al hilo y están cuajando una temporada muy por encima de las expectativas iniciales. El delantero reveló los secretos detrás del éxito.

"Tenemos un buen grupo, todo el mundo se da bien. Los adeptos también fueron muy importantes. Nos ayudaron a tener este espíritu guerrero ", comentó

Foto: zerozero.pt

Moussa Marega es el mejor anotador del equipo y uno de los indiscutibles de Pedro Martins. El jugador de 26 años explicó que debe su éxito "al entrenador ya los compañeros de equipo". Marega viene de anotarle al Arouca en la jornada 31, gol que valió los tres puntos para los ángeles blancos.

"Debo eso al entrenador. Él quería que yo viniera a Guimarães a toda costa. Cuando llegué, me recibió con sonrisas en la oficina y siempre me trató muy bien. Pero también debo esta temporada a mis compañeros, que me han ayudado mucho ", finalizó Marega.

La carta de Moussa Marega pertenece al Porto, por lo que su futuro está aún por definirse, mientras tanto, buscará este sábado echar por la borda la fiesta del Benfica.

No te pierdas el juego en vivo y en directo por Vavel. El partido tiene pinta de ser uno de los juegos del año del campeonato portugués. Benfica vs Vitória SC jornada 32, liga NOS.