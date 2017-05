Previa Porto - Paços de Ferreira: a sumar de a tres para terminar de la mejor forma

@FCPorto

Vuelve a rodar el balón entre estos dos equipos que, a pesar de estar viviendo distintas situaciones ambos quieren ganar para terminar el año de la mejor manera.

El Porto es el favorito entre ambos, por su plantel y por la jerarquía que demanda este equipo, sumándole a eso su localidad, lo que genera que sean los preferidos para llevarse los tres puntos. El encuentro será dirigido por el colegiado Artur Soaires Dias y se llevará a cabo a las 19 horas de España y 18 de Portugal.

El Estadio do Dragão se prepara vivir el último partido de la temporada en el mismo por liga, es por eso que se espera un gran público en el mismo.

Como vienen

Porto llega con el resultado del Benfica puesto, ya que las águilas acaban de golear y se están proclamando campeones por cuarto año consecutivo, logrando así el ansiado Tetracampeonato, es por esta situación que Porto actualmente tiene en su poder 73 unidades frente a las 81 del Benfica, debe ganar en casa para terminar el año de la mejor forma.

Por otro lado, Paços de Ferreira viene de perder en su casa frente al Feirense por un gol a cero y, se encuentran en la posición número 12 con 35 unidades pero quiere sumar para quedar lo mejor posicionado posible.

Antecedentes

Porto y Paços se han enfrentado por Primeira Liga 37 veces, los portuenses llevan la delantera con 27 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Los dragones llevan la clara delantera en este historial.

El último encuentro data del 7 de enero de este año, juego que perteneció a la jornada 16 donde ambos equipos empataron sin goles en el estadio del que mañana será el equipo visitante.

Declaraciones

Ambos técnicos dijeron presentes en la previa del partido, principalmente el técnico del equipo local, Nuno Espírito Santo: “Será un partido marcado por lo que va a ocurrir el día anterior. (Recordemos que estas declaraciones son de ayer) Nuestra preparación ha sido, como siempre, con la máxima dedicación y concentración total en nuestro partido, sabiendo que puede estar condicionado por el partido anterior de nuestro rival. En este momento pedimos humildemente el apoyo de nuestros aficionados. Recuerdo el primer partido que hemos tenido este año en el Dragão, que ha sido el play-off de la Liga de Campeones, en el que ellos han estado presentes, como siempre lo han estado durante el año… y recuerdo que este partido puede significar que para el próximo año no tengamos que pasar por eso. Es un partido importante para nosotros. Hemos pasado una semana difícil. Hemos sufrido juntos y nos hemos levantado juntos. El domingo queremos demostrar que somos el equipo que siempre hemos sido en el Dragão. Un equipo vencedor, capaz de transformar las palabras en acciones y vencer el partido.” Apuntó Nuno.

Sobre no haber llegado con chances a la última fecha, el portuense se expresó: “Sentimos responsabilidad por no estar más cerca en la lucha, pero ha sido un año en el que han ocurrido muchas cosas. Ha habido errores difíciles de explicar, ha habido momentos de errores nuestros, pero ahora no es el momento de encontrar el porqué. Tendremos tiempo de hacerlo. Como equipo nuestro trabajo ha sido válido. Hemos sido dignos, hemos estado unidos y hemos crecido. Hemos conseguido muchas cosas buenas que no podemos ignorar. Podemos ser acusados de no haber hecho las cosas como queríamos en determinados momentos, pero nunca hemos dejado de luchar.” Sentenció.

Quien también habló en la víspera del encuentro fue el DT de Paços de Ferreira, Vasco Seabra fue claro: "Tenemos 35 puntos y este es el momento ideal para tener éxito 38. Creemos que el éxito dependerá más de nosotros, es la victoria sin precedentes en Porto y esta es también nuestra ambición", dijo en la previa.

Sobre el partido de Benfica, también apuntó: "Cualquiera sea el resultado [en el Estadio de la Luz], FC Porto jugará a ganar y vamos a buscar cancelar sus características, lo que son capaces de hacer, y tratar de imponer nuestra propia. El Oporto es un equipo, a nivel mundial fuerte, tiene personas muy fuertes y defensiva, no permita que muchos espacios, siendo endurecido e intenso.” Finalizó.

Convocatorias

El equipo visitante hizo oficial su lista hoy en horas de la tarde, no así el local quién lo comunicara mañana horas antes del partido.

Lista:

Porteros: Rafael Defendi y Mário Felgueiras.

Defensas: Miguel Vieira, Gegé, Ricardo y Bruno Santos.

Medios: Mateus, Filipe Melo, André Leal, Pedrinho, Vasco Rocha, Cristiano y André Sousa.

Delanteros: Luiz Phellype, Medeiros, Tony Taylor, Ricardo Valente y Cicero.

Posibles XI