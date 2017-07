Fernando Santos: "Chile es un equipo muy dinámico, tenemos que ser cautelosos"

Google Plus

Fernando Santos dando indicaciones. @SelecaoPortugal

Fernando Santos, el técnico portugués, se encargó de aclarar que el equipo sudamericano no es fácil de analizar debido a su dinamismo y, que deberá tener cautela con ellos: "No es un equipo fácil de analizar porque es muy dinámico, con mucho movimiento. Tenemos que ser cautos. No es un equipo en el que se vea claramente cómo juegan”, sostuvo el entrenador luso.

El encuentro tendrá lugar este Miércoles 28 de Junio a las 20 horas de España y 19 de Portugal.

El partido sin duda, será uno de los más atractivos de la edición ya que reúne a los dos campeones de los dos continentes más futboleros, es por ello, que Santos analizó minuciosamente ambos equipos: "Chile está muy bien armado, tiene mucha dinámica, con jugadores aguerridos que tienen una capacidad de lucha muy grande. Pero ambos son dos equipos bastante equilibrados, porque nosotros también tenemos jugadores muy luchadores, una gran voluntad y gran capacidad física. Va a estar parejo", analizó.

El entrenador también se refirió a las bajas con las que afronta el partido. Confirmó que Raphael Guerreiro no podrá jugar debido a la grave lesión de tobillo que sufrió en el segundo partido ante Rusia y dejó abierta la posibilidad de que lo haga Bernardo Silva nuevamente.

"Mañana no estará disponible", dijo sobre Guerreiro. "Va a seguir recibiendo su tratamiento. Vamos a ver cómo evoluciona. En estos casos las horas pueden marcar la diferencia entre jugar y no", agregó sobre su posible regreso en la final o el partido por el tercer puesto.

Sobre Silva, recordó que "le quedan 24 horas aún, mañana se verá. Hoy ha hecho un entrenamiento de adaptación. Es verdad que este tiempo es importante: mañana se tomará una decisión sobre esta situación". Santos tampoco dio detalles de cómo piensa reemplazar al central Pepe, que no podrá jugar contra Chile por acumulación de amarillas.

Como no podía ser de otra forma, habló de Cristiano quien es el Capitán de Portugal y la estrella del Real Madrid y aclaró que no le pide nada.

"No le pido nada ni espero nada de él. Solo que juegue como juega. Creo que ha demostrado que sabe hacerlo. Tiene peso y liderazgo en el equipo. Siempre está en el campo con gran entrega, dándolo todo. Lo hace siempre y seguramente mañana va a hacer lo mismo", finalizó.