Fernando Santos: "En la Euro fuimos héroes en penaltis. Ahora no"

Fernando Santos, desilusiado con perder en penaltis | Foto: Getty

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, compareció tras la derrota en penaltis de su selección ante una Chile que utilizó sus armas desde el punto fatídico para eliminar a los lusos.

"El equipo estaba preparado y empezó bien desde el principio. Chile, sin embargo, estaba bien equilibrado y distribuía su juego. Tuvimos momentos buenos y no tan buenos. Luego he visto a algún jugador cansado como por ejemplo a André Silva. Estaba muy desgastado y con una tarjeta. Nosotros no estábamos bien y el juego se volvió a igualar, con un par de ocasiones al final. Hemos intentado dar cierta velocidad con las sustituciones porque Chile se estaba cansando, dando entrada a jugadores como Nani o Gelson, pero no fue así y llegamos a los penaltis", explicó el seleccionador sobre el transcurso del partido.

Cruz en los penaltis

"En la Euro, fuimos héroes en los penaltis. Ahora no. Aun así, los jugadores deben ser felicitados por el esfuerzo que han hecho. Chile es un buen equipo, además de equilibrado. Los dos equipos hemos tenido periodos, aunque luego los jugadores estaban cansados", se sinceró Santos.

Con respecto al encuentro que disputarán por el tercer y cuarto puesto, Fernando comentó: "Queríamos estar en la final, así que primero reflexionaremos y luego elegiremos a los mejores para disputar el partido".

Carvalho y Soares también hicieron alusión a la mala fortuna en la tanda de penaltis

Por su parte, también hablaron los jugadores lusos como William Carvalho o Cedric Soares. El mediocentro del Sporting comentó que son un equipo sólido y que, desafortunadamente, perdieron en penaltis, aunque saben que deben irse con la cabeza bien alta, ya que han hecho un buen torneo. Cedric dijo que han creado una gran cantidad de oportunidades como para no poder anotar en el día de hoy. En penaltis, siempre está presente la suerte. Sabían de la calidad del cuadro chileno, de ahí que empezasen bien y no les dejasen hacer su juego. Chile solo tenía la posesión en el centro del campo y el juego fue muy disputado

La selección portuguesa queda apeada de la final de este campeonato, al que llegaban como uno de los favoritos tras conseguir la pasada Eurocopa.