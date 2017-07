Luces y sombras amarillas en Madeira

Google Plus

Las Palmas comienza a entonarse de cara a la nueva temporada que se avecina. En su primer test serio, el equipo dirigido por Manolo Márquez ha empatado contra el Marítimo de Funchal (1-1). En un encuentro con dos partes muy distintas, los amarillos fueron de más a menos ante un equipo portugués que se encontró en el campo durante la última media hora de partido.

Pese a que se notó que la Unión Deportiva le hace falta más rodaje para llegar a Mestalla en las mejores condiciones, ya se empiezan a ver los primeros destellos de un equipo que no se pone techo. Manolo Márquez sigue sin querer sobrecargar a los suyos: ningún futbolista jugó los 90 minutos.

4-1-4-1 con muchos titulares

Márquez hizo del Estádio dos Barreiros su laboratorio de experimentos y no paró de probar durante todo el partido. Durante los primeros 45 minutos, el técnico de Las Palmas utilizó el sistema de Quique Setién de la pasa temporada. Hernán hizo de Roque por delante de los centrales; Viera y Tana por dentro, Vitolo y Benito abiertos en las bandas y Jonathan Calleri como referencia ofensiva.

Aunque no fue un festival, ya se pudo que la asociación Vitolo-Viera coge enteros. El ex del Sevilla fue uno de los más participativos y en ocasiones se colocaba en la mediapunta. Quería el balón y sus compañeros no dejaron de buscarle. De hecho, el 20 de la Unión Deportiva fue el gran artífice del tanto amarillo, a la media hora de encuentro.

Vitolo buscó el desmarque, se revolvió en línea de fondo, vio a Calleri completamente solo. El argentino, pese a que no vio portería, continúa demostrando que puede aportar más al equipo aparte de los goles. En vez de disparar, el ex de Boca Juniors vio la carrera de Tana a segundo palo y ahí puso el balón. Medido, al pie, como si se tratara de del otro Jonathan, de Viera. El 24 de Las Palmas hizo un remate poco ortodoxo, que ni siquiera iba por los tres palos. No lo pensó así Maurício, que corrió hasta la línea de fondo para sacar el balón pero se encontró conque el esférico rebotaba en él y se marchaba al fondo de la red.

Hernán junto a Ricardo Valente | Fotografía: A Bola

En los últimos quince minutos de la primera parte se vio la mejor versión de Las Palmas. El Marítimo se abrió más y los Viera, Tana y Vitolo encontraron más espacios para asociarse. Sin embargo, a los amarillos les faltaba acabar la jugada y no sentenciaron antes del descanso. El no matar el encuentro dio alas a los portugueses, que reaccionarían en la segunda parte.

Un doble pivote falto de ideas

Lavado de cara el que dio Manolo Márquez a los suyos en el segundo tiempo. Las Palmas pasaba a jugar en 4-2-3-1, con Mauricio Lemos como pivote junto a Javi Castellano. Las buenas sensaciones que está dando Ximo Navarro en estas semanas hacen que el uruguayo coja más protagonismo en el centro del campo, lugar que no es desconocido para él.

Sin embargo, a la Unión Deportiva le faltó esa creatividad de la primera parte entre líneas y las pocas jugadas que llegaron fueron en las bandas. Alen Halilovic y Hernán Toledo fueron los más destacados en labores ofensivas durante la segunda parte, aunque no lograron un peligro manifiesto.

Esa falta de ideas dio confianza al Marítimo, que poco a poco se lo empezó a creer. Fue clave la entrada al campo del guineano Piqueti. El joven mediapunta del cuadro madeirense hizo gala de su vertiginosa velocidad y puso a prueba a Raúl Lizoain en varias ocasiones. Nota positiva para el portero grancanario, que realizó varias paradas de mérito.

Fotografía: UD Las Palmas

Pero el gol del empate no se demoró. Pasada la hora de partido, Las Palmas demostró que necesita más trabajo en el balón parado. Tras un saque de esquina sacado desde la derecha, los amarillos no logran alejar el peligro. El balón se pasea por el área tras una serie de rechaces y le llega a Rodrigo Pinho, que fusila a quemarropa.

Debut de Josep Martínez y polémica final

Otra de las notas más destacadas fue el debut con el primer equipo del guardameta Josep Martínez. Recién fichado del Barcelona B para reforzar a Las Palmas Atlético, el portero dio muestras de confianza en el campo. Sin duda, serio candidato a ser titular con la vela chica en la Segunda División junto a Ale Guanche.

El partido, limpio y sin muchas faltas, no estuvo exento de polémica. En los últimos instantes, Hernán Toledo protagonizó una gran cabalgada y fue claramente derribado en el área. La falta y por tanto pena máxima eran muy claras, pero el colegiado decidió no pitarla ante la indignación del interior argentino.

Ahora, el próximo compromiso de pretemporada para Las Palmas se traslada a tierras andaluzas. En Marbella, el equipo amarillo tendrá como rival a uno de los representativos del fútbol turco, el Besiktas. Por su parte, el Marítimo de Funchal se trasladará en los próximos días a Bulgaria para jugar la fase previa de la Europa League ante el Potev Blovdiv.